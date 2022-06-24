Instagram вводит подтверждение возраста: фейс-контроль с помощью ИИ

Instagram тестирует новые методы подтверждения возраста пользователей

Компания с помощью искусственного интеллекта будет проверять возраст пользователя. Об этом пишет The Verge.

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Для того, чтобы зарегистрировать аккаунт в Instagram, пользователю должно быть не менее 13 лет. Однако в течение многих лет компания не прилагала усилий, чтобы обеспечить выполнение этого правила, а до 2019 года даже не спрашивала у новых пользователей дату их рождения.

Искусственный интеллект Yoti – известный ресурс для проверки возраста и идентификации. Его технологию одобрили правительства Великобритании и германские цифровые регуляторы. Компания использует машинное обучение для оценки возраста человека с помощью видео на переднюю камеру.

Проверить точность работы Yoti можно по ссылке. В компании утверждают, что не хранят персональные данные пользователей.

Все-таки интересно, насколько точно будет работать искусственный интеллект, ведь что делать тем, кто выглядит моложе своего возраста?

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