Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 23 июня

Сегодня, 23 июня, в Украине и мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 23 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
23 июня 2022 – 120-й день войны России против Украины. 174-й день года.
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По православному календарю 23 июня – день памяти священномученника Тимофея Прусского.
Какой сегодня праздник 23 июня?
23 июня в Украине – День государственной службы в Украине.
А также сегодня 23 июня – Международный Олимпийский день, День государственной службы ООН, Международный день женщин в инженерии и Международный день вдов.
День ангела 23 июня (именины 23 июня)
По церковному православному календарю сегодня 23 июня именины празднуют: Алексей, Александр, Герасим, Василий, Илья, Игнатий, Иннокентий, Макар, Кузьма, Павел, Николай, Тимофей, Татьяна, Антонина, Анна.
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События в мире 23 июня
- 1868 год — Кристофер Шоулз из штата Висконсин получает патент на пишущую машинку;
- 1917 год — на II Всеукраинском военном съезде в Киеве провозгласили I Универсал Украинского Центрального Совета;
- 1940 год – французский генерал Шарль де Голль объявляет о создании в Лондоне Французского национального комитета;
- 1941 год — начинается крупнейшее в истории танковое сражение в районе Луцк-Ровно-Дубно-Броды (завершилось 29 июня);
- 1961 год – вступает в силу подписанный в 1959 году Договор о мирном научном использовании Антарктики;
- 1987 год — Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд в прыжках с шестом (6 м 3 см);
- 1990 год – начинается возвращение крымских татар на Родину;
- 2001 год – начинается трехдневный официальный визит папы римского Иоанна Павла II в Украину;
- 2016 год — на референдуме по членству Великобритании в ЕС большинство его участников (52% при явке 72%) голосуют за выход Соединенного Королевства из Евросоюза (так называемый «Брекзит»).
Что нельзя делать 23 июня
- Запрещено сжигать траву и листья, иначе может случиться большой пожар. Желательно вообще не разжигать никакой огонь.
- После заката нельзя оставлять окна открытыми.
- В этот день нельзя заглядывать в чужие окна, чтобы не перенять на себя чужие проблемы.
Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы
Поверья и приметы 23 июня
- Если муравьи спрятались, то скоро погода испортится.
- Засуха сегодня сулит нестабильную погоду летом.
- Домашние птицы ощипываются — к дождю.
- Если кошка ищет теплое место, то скоро похолодает.
Фото: IStock