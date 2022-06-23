Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 23 июня

Сегодня, 23 июня, в Украине и мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 23 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

23 июня 2022 – 120-й день войны России против Украины. 174-й день года.

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По православному календарю 23 июня – день памяти священномученника Тимофея Прусского.

Какой сегодня праздник 23 июня?

23 июня в Украине – День государственной службы в Украине.

А также сегодня 23 июня – Международный Олимпийский день, День государственной службы ООН, Международный день женщин в инженерии и Международный день вдов.

День ангела 23 июня (именины 23 июня)

По церковному православному календарю сегодня 23 июня именины празднуют: Алексей, Александр, Герасим, Василий, Илья, Игнатий, Иннокентий, Макар, Кузьма, Павел, Николай, Тимофей, Татьяна, Антонина, Анна.

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События в мире 23 июня

1868 год — Кристофер Шоулз из штата Висконсин получает патент на пишущую машинку;

1917 год — на II Всеукраинском военном съезде в Киеве провозгласили I Универсал Украинского Центрального Совета;

1940 год – французский генерал Шарль де Голль объявляет о создании в Лондоне Французского национального комитета;

1941 год — начинается крупнейшее в истории танковое сражение в районе Луцк-Ровно-Дубно-Броды (завершилось 29 июня);

1961 год – вступает в силу подписанный в 1959 году Договор о мирном научном использовании Антарктики;

1987 год — Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд в прыжках с шестом (6 м 3 см);

1990 год – начинается возвращение крымских татар на Родину;

2001 год – начинается трехдневный официальный визит папы римского Иоанна Павла II в Украину;

2016 год — на референдуме по членству Великобритании в ЕС большинство его участников (52% при явке 72%) голосуют за выход Соединенного Королевства из Евросоюза (так называемый «Брекзит»).

Что нельзя делать 23 июня

Запрещено сжигать траву и листья, иначе может случиться большой пожар. Желательно вообще не разжигать никакой огонь.

После заката нельзя оставлять окна открытыми.

В этот день нельзя заглядывать в чужие окна, чтобы не перенять на себя чужие проблемы.

Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы

Поверья и приметы 23 июня

Если муравьи спрятались, то скоро погода испортится.

Засуха сегодня сулит нестабильную погоду летом.

Домашние птицы ощипываются — к дождю.

Если кошка ищет теплое место, то скоро похолодает.

Фото: IStock