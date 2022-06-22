Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 22 июня

Сегодня, 22 июня, в Украине и мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 22 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

22 июня 2022 – 119 день полномасштабной войны в Украине.

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По православному календарю 22 июня – День памяти святителя Кирилла Александрийского (Кириллов день)

Какой сегодня праздник 22 июня?

22 июня в Украине – День скорби и памяти жертв войны

А также сегодня 22 июня – День Рождения у ведущего Нового канала, главного волонтера Украины – Сергея Притулы. И сегодня он объявил о старте нового сбора, на этот раз поистине грандиозного – сбора на ТРИ Байрактара для наших ВСУ.

22 июня в мире празднуют День шоколадного эклера и Всемирный день тропического леса.

День ангела 22 июня (именины 22 июня)

По церковному православному календарю сегодня 22 июня именины у Александра, Кирилла, Ивана, Алексея, Марии, Марианны

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События в мире 22 июня

22 июня 1633 года в доминиканском монастыре святой Минервы Галилео Галилей на коленях отрекся от учения о гелиоцентрической системе мира. Случилось это на месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор.

22 июня 1815 г. Наполеон Бонапарт в последний раз подписал отречение от престола вскоре после поражения при Ватерлоо.

22 июня 1876 года была принята конституция Испании.

22 июня 1910 года была открыта первая в Европе воздушная пассажирская линия Фридрихсхафен-Дюссельдорф, по которой курсировал дирижабль «Германия».

22 июня 1978 года был обнаружен спутник Плутона, Харон.

Что можно делать 22 июня

Сегодня будьте очень внимательны к своим словам, не обещайте того, что не сможете легко выполнить.

Что нельзя делать 22 июня

22 июня не рекомендуется есть много жареного и жирного, сделайте лучше сегодня себе легкие салаты.

Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы

22 июня также нельзя пересаживать растения, не приживутся.

22 июня нельзя ссориться и ругаться.

Сегодня тоже нельзя убивать комаров во второй половине дня – их станет только больше!

Поверья и приметы 22 июня

По народным поверьям, если 22 июня будет много ягод, зима будет очень морозной.

Если увидите птиц, низко летящих над землей, будет дождь.

Если 22 июня будет дождь, будет много грибов.

Фото: IStock