Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 22 июня

Сегодня, 22 июня, в Украине и мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 22 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
22 июня 2022 – 119 день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине: где идут бои
По православному календарю 22 июня – День памяти святителя Кирилла Александрийского (Кириллов день)
22 июня в Украине – День скорби и памяти жертв войны
А также сегодня 22 июня – День Рождения у ведущего Нового канала, главного волонтера Украины – Сергея Притулы. И сегодня он объявил о старте нового сбора, на этот раз поистине грандиозного – сбора на ТРИ Байрактара для наших ВСУ.
22 июня в мире празднуют День шоколадного эклера и Всемирный день тропического леса.
По церковному православному календарю сегодня 22 июня именины у Александра, Кирилла, Ивана, Алексея, Марии, Марианны
Лунный календарь на июнь 2022: благоприятные дни для дел
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Сегодня будьте очень внимательны к своим словам, не обещайте того, что не сможете легко выполнить.
Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы
По народным поверьям, если 22 июня будет много ягод, зима будет очень морозной.
Если увидите птиц, низко летящих над землей, будет дождь.
Если 22 июня будет дождь, будет много грибов.
Фото: IStock