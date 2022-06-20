Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 20 июня

Сегодня, 20 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 20 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 20 июня
20 июня – 117-й день войны России против Украины. 171 день года. Всемирный день беженцев, Всемирный день защиты слонов в зоопарках, Всемирный день Wi-Fi и День мотоциклиста.
События 20 июня в мире
- 451 год — происходит битва на Каталаунских полях, в результате которой было остановлено продвижение гуннов в Европу;
- 1768 — украинские гайдамаки берут Умань;
- 1782 год — утверждают Большую государственную Печать США;
- 1792 год – Великая французская революция: народное восстание в Париже;
- 1837 год – королевой Великобритании становится Виктория I;
- 1840 год – Сэмюэл Морзе получает патент на телеграф;
- 1863 год — основан первый в США банк (Национальный банк Девенпорт штата Айова);
- 1867 год – президент США Эндрю Джонсон объявляет о покупке Аляски;
- 1895 год — открывают Кильский канал, соединяющий Балтийское и Северное моря
- 1918 год – в Киеве начинается Всеукраинский церковный собор;
- 1919 год — военная делегация Украинской Народной Республики подписывает с поляками мирный договор;
- 1939 год – первый в истории полет реактивного самолета совершает немецкий экспериментальный самолет с ракетным двигателем Гайнкель He.176;
- 1990 год — Бундестаг ФРГ принимает решение о переносе столицы из Бонна в Берлин;
- 1993 год – первый пробный железнодорожный рейс по туннелю под Ла-Маншем;
- 2003 год — создан фонд Викимедиа.
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
20 июня — церковь чтит память мученика Феодота Анкирского.
День ангела сегодня – 20 июня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Афанасий, Анна, Александр, Валерия, Богдан, Борис, Валентин, Василий, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Лев, Максим, Мария, Михаил, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот, Лукина, Сусанна, Клавдий.
Приметы на 20июня:
- На Федота тепло – к хорошему урожаю ржи, а вот дождь – к плохому наливу колоса.
- Солнечные лучи темнеют – до сильной грозы.
- Пчелы на стенках улья сидят – к жаре.
- В радуге преобладает красный цвет – до ветра.
- Если ночью не было росы, то жди дождя.
- Голуби в ясную погоду укрытия ищут – до осадков.
- Дым от костра по земле стелется и клубится, а угли ярко тлеют – к ненастью.
- Пауки за ночь сети расширили до теплого и ясного дня.
- В лесу стало тихо – до грозы.
- Если гром громко гремит – к затяжной непогоде. Если он с места на место переходит, будет холод и град.
- Вечером громко и долго квакают лягушки – до установления хорошей погоды.
- Сон с 19 на 20 июня пуст. Не стоит придавать ему значение.
Что нельзя делать 20 июня
- В этот день лучше не делать любовные признания, они все равно не принесут желаемого результата.
- Нельзя сегодня рассказывать о своих планах, иначе задуманное не сбудется.
- Запрещено одевать в этот день серебряные вещи – они могут унести энергию.
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Фото: IStock