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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 20 июня

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 20 июня

Сегодня, 20 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 20 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 20 июня

20 июня – 117-й день войны России против Украины. 171 день года. Всемирный день беженцев, Всемирный день защиты слонов в зоопарках, Всемирный день Wi-Fi и День мотоциклиста.

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События 20 июня в мире

  • 451 год — происходит битва на Каталаунских полях, в результате которой было остановлено продвижение гуннов в Европу;
  • 1768 — украинские гайдамаки берут Умань;
  • 1782 год — утверждают Большую государственную Печать США;
  • 1792 год – Великая французская революция: народное восстание в Париже;
  • 1837 год – королевой Великобритании становится Виктория I;
  • 1840 год – Сэмюэл Морзе получает патент на телеграф;
  • 1863 год — основан первый в США банк (Национальный банк Девенпорт штата Айова);
  • 1867 год – президент США Эндрю Джонсон объявляет о покупке Аляски;
  • 1895 год — открывают Кильский канал, соединяющий Балтийское и Северное моря
  • 1918 год – в Киеве начинается Всеукраинский церковный собор;
  • 1919 год — военная делегация Украинской Народной Республики подписывает с поляками мирный договор;
  • 1939 год – первый в истории полет реактивного самолета совершает немецкий экспериментальный самолет с ракетным двигателем Гайнкель He.176;
  • 1990 год — Бундестаг ФРГ принимает решение о переносе столицы из Бонна в Берлин;
  • 1993 год – первый пробный железнодорожный рейс по туннелю под Ла-Маншем;
  • 2003 год — создан фонд Викимедиа.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

20 июня — церковь чтит память мученика Феодота Анкирского.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 20 июня

День ангела сегодня – 20 июня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Афанасий, Анна, Александр, Валерия, Богдан, Борис, Валентин, Василий, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Лев, Максим, Мария, Михаил, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот, Лукина, Сусанна, Клавдий.

Приметы на  20июня:

  • На Федота тепло – к хорошему урожаю ржи, а вот дождь – к плохому наливу колоса.
  • Солнечные лучи темнеют – до сильной грозы.
  • Пчелы на стенках улья сидят – к жаре.
  • В радуге преобладает красный цвет – до ветра.
  • Если ночью не было росы, то жди дождя.
  • Голуби в ясную погоду укрытия ищут – до осадков.
  • Дым от костра по земле стелется и клубится, а угли ярко тлеют – к ненастью.
  • Пауки за ночь сети расширили до теплого и ясного дня.
  • В лесу стало тихо – до грозы.
  • Если гром громко гремит – к затяжной непогоде. Если он с места на место переходит, будет холод и град.
  • Вечером громко и долго квакают лягушки – до установления хорошей погоды.
  • Сон с 19 на 20 июня пуст. Не стоит придавать ему значение.

Что нельзя делать 20 июня

  • В этот день лучше не делать любовные признания, они все равно не принесут желаемого результата.
  • Нельзя сегодня рассказывать о своих планах, иначе задуманное не сбудется.
  • Запрещено одевать в этот день серебряные вещи – они могут унести энергию.

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Фото: IStock

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