Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 20 июня

Сегодня, 20 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 20 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 20 июня

20 июня – 117-й день войны России против Украины. 171 день года. Всемирный день беженцев, Всемирный день защиты слонов в зоопарках, Всемирный день Wi-Fi и День мотоциклиста.

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События 20 июня в мире

451 год — происходит битва на Каталаунских полях, в результате которой было остановлено продвижение гуннов в Европу;

1768 — украинские гайдамаки берут Умань;

1782 год — утверждают Большую государственную Печать США;

1792 год – Великая французская революция: народное восстание в Париже;

1837 год – королевой Великобритании становится Виктория I;

1840 год – Сэмюэл Морзе получает патент на телеграф;

1863 год — основан первый в США банк (Национальный банк Девенпорт штата Айова);

1867 год – президент США Эндрю Джонсон объявляет о покупке Аляски;

1895 год — открывают Кильский канал, соединяющий Балтийское и Северное моря

1918 год – в Киеве начинается Всеукраинский церковный собор;

1919 год — военная делегация Украинской Народной Республики подписывает с поляками мирный договор;

1939 год – первый в истории полет реактивного самолета совершает немецкий экспериментальный самолет с ракетным двигателем Гайнкель He.176;

1990 год — Бундестаг ФРГ принимает решение о переносе столицы из Бонна в Берлин;

1993 год – первый пробный железнодорожный рейс по туннелю под Ла-Маншем;

2003 год — создан фонд Викимедиа.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

20 июня — церковь чтит память мученика Феодота Анкирского.

День ангела сегодня – 20 июня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Афанасий, Анна, Александр, Валерия, Богдан, Борис, Валентин, Василий, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Лев, Максим, Мария, Михаил, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот, Лукина, Сусанна, Клавдий.

Приметы на 20июня:

На Федота тепло – к хорошему урожаю ржи, а вот дождь – к плохому наливу колоса.

Солнечные лучи темнеют – до сильной грозы.

Пчелы на стенках улья сидят – к жаре.

В радуге преобладает красный цвет – до ветра.

Если ночью не было росы, то жди дождя.

Голуби в ясную погоду укрытия ищут – до осадков.

Дым от костра по земле стелется и клубится, а угли ярко тлеют – к ненастью.

Пауки за ночь сети расширили до теплого и ясного дня.

В лесу стало тихо – до грозы.

Если гром громко гремит – к затяжной непогоде. Если он с места на место переходит, будет холод и град.

Вечером громко и долго квакают лягушки – до установления хорошей погоды.

Сон с 19 на 20 июня пуст. Не стоит придавать ему значение.

Что нельзя делать 20 июня

В этот день лучше не делать любовные признания, они все равно не принесут желаемого результата.

Нельзя сегодня рассказывать о своих планах, иначе задуманное не сбудется.

Запрещено одевать в этот день серебряные вещи – они могут унести энергию.

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Фото: IStock