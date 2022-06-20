Летнее солнцестояние 2022: когда самый длинный день в году, обряды и традиции

21 июня 2022 года – День летнего солнцестояния. Новый канал собрал для вас обряды и традиции в День летнего солнцестояния 2022, которые помогут осуществить ваши желания, укрепить здоровье и улучшить отношения.

Когда летнее солнцестояние 2022 – самый длинный день в году

21 июня 2022 – День летнего солнцестояния. Это самый длинный световой день в году, и длится он около 16-18 часов. И соответственно, 21 июня – самая короткая ночь в году.

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День летнего солнцестояния у славян всегда выпадает на 21 июня. Только в высокосный год эта дата смещается на 20 июня.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 21 июня в день летнего солнцестояния

В 2022 году 21 июня состоится единение Луны с Юпитером, обещающее положительные тенденции во всем, что происходит в мире и в жизни каждого человека, вплоть до осени 2022, точнее – до осеннего солнцестояния.

Что такое летнее солнцестояние с точки зрения науки?

Летнее солнцестояние — это момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении Солнца приобретает наименьшее значение. Также летнее солнцестояние называют серединой лета, несмотря на то, что на самом деле прошло меньше 1/3.

Выходные в июне 2022: сколько будем отдыхать?

Интересно, что в зависимости от смены календаря, летнее солнцестояние приходится на 20 или 21 июня в Северном полушарии и 21 или 22 декабря в Южном полушарии.

Праздник летнего солнцестояния широко празднуется разными народами. У славян праздник известен как Ивана Купала, у финнов-ингерманландцев и – Юханнус, у латышей – Лиго.

Однако в 2022 году Ивана Купала отмечают 7 июля. Почему так?

Дело в том, что после возникновения григорианского календаря даты празднования Ивана Купала сместились, и теперь на государственном уровне этот праздник отмечают в ночь с 6 на 7 июля.

Христианизированное название праздника включает имя Иоанна Крестителя. Квинтэссенцией праздника является очищение с помощью огня и воды – древняя форма магических действий. Это один из четырех главных праздников солнечного календаря.

Традиции и обряды в день летнего солнцестояния

В этот день принято вставать с рассветом и умываться первой росой. Считается, что такой обряд подарит молодость и укрепит здоровье.

Утром можно набрать воды из ручья или даже колодца, она будет иметь целебную силу. Такую воду хранили в течение года.

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Также в день летнего солнцестояния 21 июня собирают травы. По поверьям они будут обладать личной магической силой.

Традиционно в этот день на природе водят хороводы, поют народные песни и разжигают костры. В целом обряды похожи на те, которые проводят на Ивана Купала: девушки и парни прыгают через костры, пускают на воду венки из полевых цветов и загадывают желания.

Считалось, что в этот день 21 июня можно оставить в прошлом все плохое, сожжев его в костре.

А также в день летнего солнцестояния традиционно девушки гадают на суженого.

А если вам ну очень хочется загадать важное желание, может попытаться бодрствовать до самого рассвета 21 июня, и загадать его перед восходом солнца. По поверьям, оно обязательно сбудется!

Особенно удачным будет день летнего солнцестояния для огненных знаков зодиака: Львов, Овнов и Стрельцов.

Фото: IStock