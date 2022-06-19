С Днем Отца 2022: Поздравления в открытках, картинках и стихах

19 июня – Международный день отца. Для Украины в 2022 году этот день приобрел особое значение, ведь многие папы сегодня защищают нашу страну и находятся вдали от своих детей. Мы собрали поздравления в стихах и картинках и красивые открытки с поздравлениями с Днем Отца 2022, чтобы вы могли поздравить своих лучших пап в этот день и еще раз напомнить, как сильно вы их любите.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 19 июня

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***

С Днём отца я поздравляю!

Папа, лучший ты, я знаю,

Ты от бед всех защищал

И меня ты воспитал.

Я тебе желаю силы,

Чтоб здоровье всегда было,

Чтоб желанья все сбывались,

А проблемы испарялись.

Папа, милый мой, родной,

Помни, я всегда с тобой,

Очень я тебя люблю

И за всё благодарю!

***

Папа, с Днем отца тебя

Поздравляет вся семья!

Ты на свете самый лучший,

Никогда с тобой не скучно,

Всем поможешь, защитишь,

Успокоишь, рассмешишь.

Будь всегда здоров и счастлив,

И во всех делах удачлив,

Тебя ценим, обожаем,

Крепко-крепко обнимаем!



Фото: IStock