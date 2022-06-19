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С Днем Отца 2022: Поздравления в открытках, картинках и стихах

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19 июня – Международный день отца. Для Украины в 2022 году этот день приобрел особое значение, ведь многие папы сегодня защищают нашу страну и находятся вдали от своих детей. Мы собрали поздравления в стихах и картинках и красивые открытки с поздравлениями с Днем Отца 2022, чтобы вы могли поздравить своих лучших пап в этот день и еще раз напомнить, как сильно вы их любите.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 19 июня

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***

С Днём отца я поздравляю!
Папа, лучший ты, я знаю,
Ты от бед всех защищал
И меня ты воспитал.

Я тебе желаю силы,
Чтоб здоровье всегда было,
Чтоб желанья все сбывались,
А проблемы испарялись.

Папа, милый мой, родной,
Помни, я всегда с тобой,
Очень я тебя люблю
И за всё благодарю!

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поздравления с днем ​​отца 2022

поздравления с днем ​​отца 2022

***

Папа, с Днем отца тебя
Поздравляет вся семья!
Ты на свете самый лучший,
Никогда с тобой не скучно,
Всем поможешь, защитишь,
Успокоишь, рассмешишь.
Будь всегда здоров и счастлив,
И во всех делах удачлив,
Тебя ценим, обожаем,
Крепко-крепко обнимаем!

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Фото: IStock

 

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