Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 19 июня

Сегодня, 19 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 19 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 19 июня

19 июня – Международный день отца. В Украине в этом году он приобрел особое значение.

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19 июня – Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, Международный день серповидноклеточной анемии, День черного кота, День красного полусладкого вина и Всемирный день детского футбола.

События 19 июня в мире

1657 — украинский экспедиционный корпус Войска Запорожского, возглавляемый гетманом Антином Ждановичем, вместе с союзными войсками Швеции и Семигорода захватил столицу Речи Посполитой Варшаву.

— украинский экспедиционный корпус Войска Запорожского, возглавляемый гетманом Антином Ждановичем, вместе с союзными войсками Швеции и Семигорода захватил столицу Речи Посполитой Варшаву. 1819 — В Ливерпуль прибыла «Саванна» — первый пароход, пересекший Атлантический океан.

— В Ливерпуль прибыла «Саванна» — первый пароход, пересекший Атлантический океан. 1953 — Американские супруги Джулиус и Этель Розенберги казнены из-за содействия советской разведке.

— Американские супруги Джулиус и Этель Розенберги казнены из-за содействия советской разведке. 1968 — Совет Безопасности ООН принял резолюцию о гарантиях безопасности государств, не имеющих ядерного оружия.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

19 июня — православная церковь чтит память преподобного Илариона Далматского, которого также называют Новым.

День ангела сегодня – 19 июня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Сусанна, Фекла, Виссарион, Георгий, Иларион и Рафаил.

Приметы на 19 июня:

Утром гром слышно — вечером дождь будет.

Пчелы роят — будет ясный день.

Перепел кричит — будет дождь.

Если 19 июня сорняки не вырвать, в будущем придется постоянно с ними бороться.

Что нельзя делать 19 июня

Следует избегать поездок, не менять место работы, не переезжать на новое жилье и не обращаться к власти.

Нельзя выбрасывать остатки со стола. Считается, что в этот день нужно отдавать все лишнее нуждающимся.

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Фото: IStock