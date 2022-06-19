Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 19 июня

Сегодня, 19 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 19 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 19 июня
19 июня – Международный день отца. В Украине в этом году он приобрел особое значение.
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19 июня – Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, Международный день серповидноклеточной анемии, День черного кота, День красного полусладкого вина и Всемирный день детского футбола.
События 19 июня в мире
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
19 июня — православная церковь чтит память преподобного Илариона Далматского, которого также называют Новым.
День ангела сегодня – 19 июня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Сусанна, Фекла, Виссарион, Георгий, Иларион и Рафаил.
Приметы на 19 июня:
Что нельзя делать 19 июня
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Фото: IStock