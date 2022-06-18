Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 18 июня

Сегодня, 18 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 18 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 18 июня
18 июня – 115-й день войны России против Украины. 169-й день в году.
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Какой сегодня день – 18 июня: национальные праздники
- Украина: День участкового офицера полиции
- Азербайджан: День прав человека (с 2007)
- Сейшельские острова: Национальный праздник Республики Сейшельские острова. Национальный День (1993)
- Египет: День эвакуации Сочетается со древнеегипетским праздником Нила.
- Филиппины: День основания провинции Бенгет. (1900)
- Камбоджа: День рождения Королевы Матери.
- Туркменистан: День работников органов юстиции
События 18 июня в мире
- 860 – русский флот князей Аскольда и Дира напал на Константинополь.
- 1583 — Первое страхование жизни. В Лондоне Ричард Мартин застраховал жизнь Уильяма Гибсона на сумму 383 фунта.
- 1637 — запорожцы вместе с донцами обрели османскую крепость Азов.
- 1651 — во время освободительной войны 1648-1654 г.г. началась битва под Берестечком.
- 1668 — на Сербинском Поле состоялся Совет Войска Запорожского, на котором казацкие полки правителя подмосковской Украины Ивана Брюховецкого признали Петра Дорошенко своим Гетманом и вместе со всем Военным Запорожским утвердили его на гетманстве.
- 1709 — Разрушена Чертомлыцкая Сечь.
- 1754 — заложена крепость святой Елисаветы, позже — Елисаветград, Кировоград, теперь — Кропивницкий.
- 1782 — В Швейцарии зафиксирован последний известный случай казни за колдовство (казненная Анна Гельди).
- 1815 — Наполеон проиграл битву при Ватерлоо.
- 1817 — В Лондоне открыт мост Ватерлоо.
- 1837 — Испанская республика приняла новую Конституцию.
- 1881 – Восстановление «Союза трех императоров». Императоры Германии, Австро-Венгрии и России подписали тайное соглашение, согласно которому члены союза обязали не оказывать поддержки ни одному государству при нападении на одного из членов союза.
- 1889 — американец Ричардсон запатентовал детскую коляску.
- 1917 – несмотря на запрет военного министра России Александра Керенского, в Киеве начал работу 2-й Всеукраинский Военный съезд, в работе которого приняло участие около 2500 делегатов со всех фронтов, флотов и флотилий, а также запасных частей. Съезд принял важные постановления о подробном плане украинизации войска. Председателем Украинского Генерального Военного Комитета переизбран Симон Петлюр.
- 1934 — арестован Роман Шухевич в связи с убийством министра польского правительства Перацкого (возмездие за так называемую пацификации).
- 1939 — в Каневе на могиле Тараса Шевченко открыт ему памятник.
- 1940 – после капитуляции французской армии генерал Шарль де Голль заявил в эфире Би-Би-Си, что «проиграна только битва, но не война», и он с частью армии эвакуируется в Великобританию. Это стало сигналом для начала во Франции Движения Сопротивления.
- 1946 – Провозглашение Италии республикой.
- 1946 – Министерство внутренних дел СССР разработало подробный план максимального разгрома оуновского подполья и его вооруженных формирований.
- 1976 — провозглашена независимость Сейшельских островов.
- 1991 — Верховный Совет УССР издал постановление о праздновании Дня независимости Украины.
- 1996 – Украину приняли в состав Конференции по разоружению.
- 2000 — Львовский городской совет наложил запрет на трансляцию в общественных местах русскоязычных песен.
- 2009 – запущен Lunar Reconnaissance Orbiter, космический аппарат НАСА по исследованию Луны.
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
18 июня — День памяти священномученика Доротея.
День ангела сегодня – 18 июня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Анастасия, Аполлон, Арий, Василина, Виктор, Галина, Дорофий, Игорь, Иона, Кондратий, Константин, Леонид, Маркиан, Ника, Никандр, Павел, Федор, Альжбета, Марк.
Приметы на 18 июня:
С давних времен существуют погодные приметы.
— обильная роса – к хорошему урожаю;
— туман – к урожаю грибов;
— много пауков – к жаре;
– сильно стучит дятел – к дождям.
Что нельзя делать 18 июня
- Не стоит злоупотреблять сном – можно «проспать» свою жизнь.
Фото: IStock