Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 18 июня

Сегодня, 18 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 18 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 18 июня

18 июня – 115-й день войны России против Украины. 169-й день в году.

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Какой сегодня день – 18 июня: национальные праздники

Украина: День участкового офицера полиции

День участкового офицера полиции Азербайджан: День прав человека (с 2007)

День прав человека (с 2007) Сейшельские острова: Национальный праздник Республики Сейшельские острова. Национальный День (1993)

Национальный праздник Республики Сейшельские острова. Национальный День (1993) Египет: День эвакуации Сочетается со древнеегипетским праздником Нила.

День эвакуации Сочетается со древнеегипетским праздником Нила. Филиппины: День основания провинции Бенгет. (1900)

День основания провинции Бенгет. (1900) Камбоджа: День рождения Королевы Матери.

День рождения Королевы Матери. Туркменистан: День работников органов юстиции

События 18 июня в мире

860 – русский флот князей Аскольда и Дира напал на Константинополь.

– русский флот князей Аскольда и Дира напал на Константинополь. 1583 — Первое страхование жизни. В Лондоне Ричард Мартин застраховал жизнь Уильяма Гибсона на сумму 383 фунта.

— Первое страхование жизни. В Лондоне Ричард Мартин застраховал жизнь Уильяма Гибсона на сумму 383 фунта. 1637 — запорожцы вместе с донцами обрели османскую крепость Азов.

— запорожцы вместе с донцами обрели османскую крепость Азов. 1651 — во время освободительной войны 1648-1654 г.г. началась битва под Берестечком.

— во время освободительной войны 1648-1654 г.г. началась битва под Берестечком. 1668 — на Сербинском Поле состоялся Совет Войска Запорожского, на котором казацкие полки правителя подмосковской Украины Ивана Брюховецкого признали Петра Дорошенко своим Гетманом и вместе со всем Военным Запорожским утвердили его на гетманстве.

— на Сербинском Поле состоялся Совет Войска Запорожского, на котором казацкие полки правителя подмосковской Украины Ивана Брюховецкого признали Петра Дорошенко своим Гетманом и вместе со всем Военным Запорожским утвердили его на гетманстве. 1709 — Разрушена Чертомлыцкая Сечь.

— Разрушена Чертомлыцкая Сечь. 1754 — заложена крепость святой Елисаветы, позже — Елисаветград, Кировоград, теперь — Кропивницкий.

— заложена крепость святой Елисаветы, позже — Елисаветград, Кировоград, теперь — Кропивницкий. 1782 — В Швейцарии зафиксирован последний известный случай казни за колдовство (казненная Анна Гельди).

— В Швейцарии зафиксирован последний известный случай казни за колдовство (казненная Анна Гельди). 1815 — Наполеон проиграл битву при Ватерлоо.

— Наполеон проиграл битву при Ватерлоо. 1817 — В Лондоне открыт мост Ватерлоо.

— В Лондоне открыт мост Ватерлоо. 1837 — Испанская республика приняла новую Конституцию.

— Испанская республика приняла новую Конституцию. 1881 – Восстановление «Союза трех императоров». Императоры Германии, Австро-Венгрии и России подписали тайное соглашение, согласно которому члены союза обязали не оказывать поддержки ни одному государству при нападении на одного из членов союза.

– Восстановление «Союза трех императоров». Императоры Германии, Австро-Венгрии и России подписали тайное соглашение, согласно которому члены союза обязали не оказывать поддержки ни одному государству при нападении на одного из членов союза. 1889 — американец Ричардсон запатентовал детскую коляску.

— американец Ричардсон запатентовал детскую коляску. 1917 – несмотря на запрет военного министра России Александра Керенского, в Киеве начал работу 2-й Всеукраинский Военный съезд, в работе которого приняло участие около 2500 делегатов со всех фронтов, флотов и флотилий, а также запасных частей. Съезд принял важные постановления о подробном плане украинизации войска. Председателем Украинского Генерального Военного Комитета переизбран Симон Петлюр.

– несмотря на запрет военного министра России Александра Керенского, в Киеве начал работу 2-й Всеукраинский Военный съезд, в работе которого приняло участие около 2500 делегатов со всех фронтов, флотов и флотилий, а также запасных частей. Съезд принял важные постановления о подробном плане украинизации войска. Председателем Украинского Генерального Военного Комитета переизбран Симон Петлюр. 1934 — арестован Роман Шухевич в связи с убийством министра польского правительства Перацкого (возмездие за так называемую пацификации).

— арестован Роман Шухевич в связи с убийством министра польского правительства Перацкого (возмездие за так называемую пацификации). 1939 — в Каневе на могиле Тараса Шевченко открыт ему памятник.

— в Каневе на могиле Тараса Шевченко открыт ему памятник. 1940 – после капитуляции французской армии генерал Шарль де Голль заявил в эфире Би-Би-Си, что «проиграна только битва, но не война», и он с частью армии эвакуируется в Великобританию. Это стало сигналом для начала во Франции Движения Сопротивления.

– после капитуляции французской армии генерал Шарль де Голль заявил в эфире Би-Би-Си, что «проиграна только битва, но не война», и он с частью армии эвакуируется в Великобританию. Это стало сигналом для начала во Франции Движения Сопротивления. 1946 – Провозглашение Италии республикой.

– Провозглашение Италии республикой. 1946 – Министерство внутренних дел СССР разработало подробный план максимального разгрома оуновского подполья и его вооруженных формирований.

– Министерство внутренних дел СССР разработало подробный план максимального разгрома оуновского подполья и его вооруженных формирований. 1976 — провозглашена независимость Сейшельских островов.

— провозглашена независимость Сейшельских островов. 1991 — Верховный Совет УССР издал постановление о праздновании Дня независимости Украины.

— Верховный Совет УССР издал постановление о праздновании Дня независимости Украины. 1996 – Украину приняли в состав Конференции по разоружению.

– Украину приняли в состав Конференции по разоружению. 2000 — Львовский городской совет наложил запрет на трансляцию в общественных местах русскоязычных песен.

— Львовский городской совет наложил запрет на трансляцию в общественных местах русскоязычных песен. 2009 – запущен Lunar Reconnaissance Orbiter, космический аппарат НАСА по исследованию Луны.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

18 июня — День памяти священномученика Доротея.

День ангела сегодня – 18 июня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Анастасия, Аполлон, Арий, Василина, Виктор, Галина, Дорофий, Игорь, Иона, Кондратий, Константин, Леонид, Маркиан, Ника, Никандр, Павел, Федор, Альжбета, Марк.

Приметы на 18 июня:

С давних времен существуют погодные приметы.

— обильная роса – к хорошему урожаю;

— туман – к урожаю грибов;

— много пауков – к жаре;

– сильно стучит дятел – к дождям.

Что нельзя делать 18 июня

Не стоит злоупотреблять сном – можно «проспать» свою жизнь.

Фото: IStock