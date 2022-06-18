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Как сохранить загар надолго

как сохранить загар

Получить красивый ровный загар не всегда удается с первого раза. К тому же, длительное пребывание на солнце не очень полезно для здоровья. Как правильно загорать, чтобы быстро достичь желаемого оттенка кожи и сохранить его надолго? Мы собрали советы, которые помогут тебе оставаться «шоколадкой» долгие недели! Так что записывай!

  1. Подготовка

Очень важно перед тем, как отправляться на пляж, подготовить кожу. Обязательно очисти ее с помощью скраба за несколько часов до выхода из дому. После пиллинга загар ложится ровнее и крепче «цепляется». После очищения кожи обязательно нанеси увлажняющий крем, масло или лосьон.

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как сохранить загар надолго

  1. Фреш

Не зря говорят, что «Человек – это то, что он ест». Если ты хочешь, чтобы загар как можно быстрее «прилип» к тебе, каждый день выпивай стакан свежего морковного сока. В этом овоще содержится витамин бета-каротин, который усиливает интенсивность загара, и при этом отражает агрессивные солнечные лучи, не позволяя им проникать в глубинные слои кожи.

как сохранить загар полезные советы

  1. Для загара

Сегодня в магазинах можно найти множество средств, усиливающих загар, и при этом защищающих кожу от негативного воздействия солнечных лучей. Выбирая масло, лосьон или крем для загара, обязательно обрати внимание на надпись на этикетке. На ней обязательно должны быть указаны SPF-фильтры. Интенсивность их выбирай в зависимости от своего типа кожи: чем выше маркировка  SPF-фильтра, тем выше степень защиты от солнца.

как сохранить загар

  1. В тени

Как бы это сейчас странно не прозвучало, но загорать лучше всего в тени. Да, кажется, что жарясь под прямыми солнечными лучами, можно загореть намного быстрее, нежели в прохладном теньке, но это не так. После чересчур интенсивного воздействия солнечных лучей кожа «захочет избавиться» от загорелых клеток, и начнет шелушиться. А это ведь совсем не то, чего мы добивались, правда?

как сохранить загар

  1. После загара

Обязательно запасись средствами «после загара». Они выступают «закрепителями» и «охладителями» в некоторых случаях. Выбирай кремы или лосьоны с содержанием пантенола – он успокоит покрасневшие участки кожи, и меланина – он поможет загару дольше продержаться. Наносить эти средства нужно перед уходом с пляжа, и потом – после прохладного душа. Ни в коем случае не три тело мочалкой, ты можешь повредить кожу, которая после солнечных ванн особо чувствительна.

как сохранить загар

И напоследок, запомни, что если ты хочешь сохранить загар надолго, тебе придется отказаться от походов в баню и сауну, от жестких мочалок, от гелей для душа с содержание отбеливающих компонентов (огуречный и лимонный сок, молоко, зверобой и т.д.), от скрабов и очищающих масок, которые снимают верхних слой кожи.

И еще один маленький лайхак: принимая ванну, добавь в нее несколько чашек крепко заверенного чая или кофе – это поможет удержать загар!

Фото: IStock

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