Узнайте, как легко заморозить клубнику на зиму. Есть много интересных методов: целиком, в виде брусочков и в ягодном сиропе. И каждый из них станет подспорьем в дальнейшей готовке.

Казалось бы, как можно заморозить клубнику неправильно? Но если, доставая пакет из морозилки, ты отламываешь ягоды от огромного слипшегося бруска или не можешь понять, почему такая вкусная клубника на вкус, как трава, то что-то явно пошло не так. Мы расскажем, как правильно заморозить клубнику.

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Первый этап – подготовка сырья. При любом методе заморозки клубнику нужно хорошо промыть в теплой воде, дать ей стечь, оторвать хвостики, перебрать и оставить на час высохнуть. А теперь приступим к заготовкам на зиму!

Морозим клубнику целиком

Перед заготовкой ягод на зиму мы советуем сразу разделять «сырье» по типу его использования. В этом случае важно, чтобы клубника не прилипала круг к другу и выглядела красиво.

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Отберите не поврежденные ягоды крупного и среднего размера. Оберните разделочною досточку пленкой и выложите ягоды так, чтобы они не прикасались друг к другу. Оставьте их в морозилке на 5-10 минут. Пленка важна в этом процессе, так как в противном случае ягоды намертво прилипнут к доске. После достаньте подмороженную клубнику, порционно разложите в зип-пакеты и отправляйте на длительное хранение. Важно, чтобы в пакетах не было лишнего воздуха. Его можно убрать, закрыв пакет не полностью, и с помощью обычной трубочки для сока вдохнуть лишний воздух. Целые красивые ягоды можно подавать на праздничный стол, использовать как начинку для вареников и пирогов, а также украшать десерты и торты.

Клубника в сиропе

Треть приготовленной для заморозки клубники измельчите в блендере с сахаром. На 500 г ягод – 100 г сахара. Остальные ягоды разложите в емкости для заморозки и залейте получившимся однородным пюре. Важно, чтобы крышка емкости прилегала плотно, иначе на ягодах будет образовываться иней. Для этого типа заморозки ягоды могут быть некрупные и неидеальные. Можно подавать как отдельный десерт, с сырниками, творогом или делать ягодный смузи.

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Клубничные брусочки

Отличный вариант заморозки ягод с мелкими изъянами. Перемелите клубнику без сахара в блендере и разлейте пюре по емкостям. Лучше использовать силиконовые формы для выпечки – легче будет доставать замороженные брусочки. Наполнив формы до половины, оставьте их в морозилке на 30 минут. После извлеките брусочки и сложите их в зип-пакет. А после отправьте на длительное хранение в морозилку. Важно, чтобы пакет был плотно закрыт. Размораживать тоже просто – положите один брусок в чашку и отправьте в обычное отделение холодильника. В результате вы получите отличный соус для сырников и сможете накормить трех людей вкуснейшим завтраком.

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Приятного аппетита!

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