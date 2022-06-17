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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 17 июня

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 17 июня

Сегодня, 17 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 17 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 17 июня

17 июня – Всемирный день мусорщика, Всемирный день борьбы с засухой, Всемирный день крокодила.

События 17 июня в мире

  • 1621 — на совещании в Сухой Диброве под Белой Церковью Петр Сагайдачный предложил гетману Якову Бородавке объединить их казацкие войска и выступить на помощь речпосполитскому войску против османского под Хотин.
  • 1709 — Вблизи села Нижние Мельницы, недалеко от Полтавской крепости, в битве с московским отрядом, был ранен в ногу шведский король Карл XII.
  • 1885 – В нью-йоркскую гавань прибыла Статуя Свободы – подарок французского народа Соединенным Штатам Америки.
  • 1917 — в Киеве открылся II Всеукраинский военный съезд (длился до 23 июня), во время которого была провозглашена автономия Украины (4 июня по Юлианскому календарю).
  • 1944 — обретя независимость от Дании, Исландия провозгласила себя республикой.
  • 1950 — чикагский врач Ричард Лоулер за 45 минут провел первую операцию по пересадке почки человеку.
  • 1953 — В Восточной Германии началось восстание против сталинского режима, которое было жестоко подавлено с применением танков.

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Приметы на 17 июня:

  • Если ветер дует с севера — будет плохая погода.
  • На Митрофана идет дождь, то такая погода простоит еще два-три дня.
  • Если весь день жарко, то будет непогода.
  • Ночное небо красное — ожидаются сильные ветры.

Что нельзя делать 17 июня

  • Нельзя ссориться, критиковать и конфликтовать.
  • Нельзя желать кому-то зла.
  • Нельзя заниматься тяжелой физической работой.

Фото: IStock

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