Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 17 июня

Сегодня, 17 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 17 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 17 июня
17 июня – Всемирный день мусорщика, Всемирный день борьбы с засухой, Всемирный день крокодила.
События 17 июня в мире
- 1621 — на совещании в Сухой Диброве под Белой Церковью Петр Сагайдачный предложил гетману Якову Бородавке объединить их казацкие войска и выступить на помощь речпосполитскому войску против османского под Хотин.
- 1709 — Вблизи села Нижние Мельницы, недалеко от Полтавской крепости, в битве с московским отрядом, был ранен в ногу шведский король Карл XII.
- 1885 – В нью-йоркскую гавань прибыла Статуя Свободы – подарок французского народа Соединенным Штатам Америки.
- 1917 — в Киеве открылся II Всеукраинский военный съезд (длился до 23 июня), во время которого была провозглашена автономия Украины (4 июня по Юлианскому календарю).
- 1944 — обретя независимость от Дании, Исландия провозгласила себя республикой.
- 1950 — чикагский врач Ричард Лоулер за 45 минут провел первую операцию по пересадке почки человеку.
- 1953 — В Восточной Германии началось восстание против сталинского режима, которое было жестоко подавлено с применением танков.
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
17 июня — день памяти святого Митрофана, патриарха Константинопольского.
День ангела сегодня – 17 июня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Митрофан, Иоанн, Назар, Петр, Мария, Марфа, София.
Приметы на 17 июня:
- Если ветер дует с севера — будет плохая погода.
- На Митрофана идет дождь, то такая погода простоит еще два-три дня.
- Если весь день жарко, то будет непогода.
- Ночное небо красное — ожидаются сильные ветры.
Что нельзя делать 17 июня
- Нельзя ссориться, критиковать и конфликтовать.
- Нельзя желать кому-то зла.
- Нельзя заниматься тяжелой физической работой.
Фото: IStock