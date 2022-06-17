Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 17 июня

Сегодня, 17 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 17 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 17 июня

17 июня – Всемирный день мусорщика, Всемирный день борьбы с засухой, Всемирный день крокодила.

События 17 июня в мире

1621 — на совещании в Сухой Диброве под Белой Церковью Петр Сагайдачный предложил гетману Якову Бородавке объединить их казацкие войска и выступить на помощь речпосполитскому войску против османского под Хотин.

— на совещании в Сухой Диброве под Белой Церковью Петр Сагайдачный предложил гетману Якову Бородавке объединить их казацкие войска и выступить на помощь речпосполитскому войску против османского под Хотин. 1709 — Вблизи села Нижние Мельницы, недалеко от Полтавской крепости, в битве с московским отрядом, был ранен в ногу шведский король Карл XII.

— Вблизи села Нижние Мельницы, недалеко от Полтавской крепости, в битве с московским отрядом, был ранен в ногу шведский король Карл XII. 1885 – В нью-йоркскую гавань прибыла Статуя Свободы – подарок французского народа Соединенным Штатам Америки.

– В нью-йоркскую гавань прибыла Статуя Свободы – подарок французского народа Соединенным Штатам Америки. 1917 — в Киеве открылся II Всеукраинский военный съезд (длился до 23 июня), во время которого была провозглашена автономия Украины (4 июня по Юлианскому календарю).

— в Киеве открылся II Всеукраинский военный съезд (длился до 23 июня), во время которого была провозглашена автономия Украины (4 июня по Юлианскому календарю). 1944 — обретя независимость от Дании, Исландия провозгласила себя республикой.

— обретя независимость от Дании, Исландия провозгласила себя республикой. 1950 — чикагский врач Ричард Лоулер за 45 минут провел первую операцию по пересадке почки человеку.

— чикагский врач Ричард Лоулер за 45 минут провел первую операцию по пересадке почки человеку. 1953 — В Восточной Германии началось восстание против сталинского режима, которое было жестоко подавлено с применением танков.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

17 июня — день памяти святого Митрофана, патриарха Константинопольского.

День ангела сегодня – 17 июня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Митрофан, Иоанн, Назар, Петр, Мария, Марфа, София.

Приметы на 17 июня:

Если ветер дует с севера — будет плохая погода.

На Митрофана идет дождь, то такая погода простоит еще два-три дня.

Если весь день жарко, то будет непогода.

Ночное небо красное — ожидаются сильные ветры.

Что нельзя делать 17 июня

Нельзя ссориться, критиковать и конфликтовать.

Нельзя желать кому-то зла.

Нельзя заниматься тяжелой физической работой.

Фото: IStock