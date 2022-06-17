Почему выпадают волосы и как предупредить проблему

Обычно, у человека выпадает от 50 до 100 волос ежедневно – это норма. Выпадение волос является частью естественного баланса – одни волосы выпадают, а другие растут. Когда баланс нарушается, то есть когда волосы выпадают быстрее, чем растут, происходит патологическое выпадение волос.

Причин может быть несколько, одна из них – наследственность. Если на вашей подушке или расческе остаются целые пряди, следует обратиться к специалисту и выяснить, в чем дело. Выпадение волос – довольно распространенная проблема в современном мире. При такой проблеме следует сдать анализ на тиреотропный гормон, а также клинический крови и ферритин, поскольку одной из причин считается железодефицит. Однако также нужно разобраться в причине — почему волосы выпадают?

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Нехватка витаминов

Одна из наиболее распространенных причин выпадения волос – недостаток определенных витаминов, а именно группы B, D, жирорастворимых витаминов и таких микроэлементов, как цинк, железо и т.д.

Нервы и недосыпания

Постоянная тревожность и недосыпание очень сильно влияют на выпадение волос, особенно у женщин. Иногда для решения такой проблемы требуется консультация психотерапевта, а в некоторых случаях даже применение антидепрессантов. Важно соблюдать режим отдыха и сна, чтобы чувствовать себя комфортно.

Неправильное питание

Питание — это первое, на что следует обратить внимание на проблемную ситуацию. Для начала нужно просмотреть рацион по содержанию белков, жиров и углеводов (идеальная пропорция – 1:1:4). Рекомендуется употреблять белок не менее 1 г на 1 кг, а если занимаетесь спортом – 1,4-1,8 г на 1 кг веса. Жиры желательно подбирать из натуральных продуктов: мясо, рыбу, птицу, орехи. Не следует заменять их пищевыми добавками.

К кому обращаться и что делать

Если вы заметили изменения в «поведении» волос: они потеряли блеск, упругость, или вообще выпадают, не медлите, проконсультируйтесь с врачом-дерматологом. Он назначит необходимые обследования, при необходимости – направит на консультацию к смежным специалистам: иммунологу, гастроэнтерологу, эндокринологу, токсикологу, психологу, стоматологу или другим.

Во время консультации врач назначит общие лабораторные обследования и специфическое исследование волос, как трихограмма. Это исследование волоса под микроскопом, которое лучше всего рассказывает о его состоянии, состоянии его корня и в какой фазе развития он находится.

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