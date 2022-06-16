Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 16 июня

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Сегодня, 16 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 16 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 16 июня
16 июня – Международный день семейных денежных переводов, Всемирный день морских черепах, Международный день африканского ребенка, День свежих овощей.
События 16 июня в мире
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
16 июня — мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы.
День ангела сегодня – 16 июня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Алина, Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Полина, Семен, София, Ульяна, Илья и Лазарь.
Приметы на 16 июня:
Что нельзя делать 16 июня
Фото: IStock