Как засолить красную рыбу вкусно и правильно

Красная рыба – отличный источник высококачественного белка, а также источник витамина В: В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12. Соленая красная рыба домашнего приготовления – невероятно вкусная закуска. Она может стать украшением как обыденного, так и праздничного стола. Существует множество рецептов засолки красной рыбы в домашних условиях. А главным плюсом домашнего приготовления является то, что это блюдо обязательно будет свежим. Новый канал предлагает тебе простой и любимый рецепт – как засолить красную рыбу.

Как засолить красную рыбу

Ингредиенты:

Related video

Филе красной рыбы

1 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

Рецепт приготовления:

1. Соль и сахар нужно предварительно смешать в одной емкости.

2. Филе рыбы необходимо помыть, обсушить бумажным полотенцем, а затем посыпать с обеих сторон смесью соли, сахара.

3. Замотай рыбу в пищевую пленку, положите в герметичную емкость и поставь в холодильник на 4-6 часа. Если ты хочешь, чтобы рыбка еще больше пропиталась маринадом — подожди примерно сутки. И вуаля, можно есть!

Фото iStock

Читай также:

Как варить спагетти? Приготовь вкусную основу для пасты!

Как приготовить фалафель: простой рецепт пошагово