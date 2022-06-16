Как засолить красную рыбу вкусно и правильно

Красная рыба – отличный источник высококачественного белка, а также источник витамина В: В1, В2, В3, В5, В6, В9, В12. Соленая красная рыба домашнего приготовления – невероятно вкусная закуска. Она может стать украшением как обыденного, так и праздничного стола. Существует множество рецептов засолки красной рыбы в домашних условиях. А главным плюсом домашнего приготовления является то, что это блюдо обязательно будет свежим. Новый канал предлагает тебе простой и любимый рецепт – как засолить красную рыбу.
Как засолить красную рыбу
Ингредиенты:
Рецепт приготовления:
1. Соль и сахар нужно предварительно смешать в одной емкости.
2. Филе рыбы необходимо помыть, обсушить бумажным полотенцем, а затем посыпать с обеих сторон смесью соли, сахара.
3. Замотай рыбу в пищевую пленку, положите в герметичную емкость и поставь в холодильник на 4-6 часа. Если ты хочешь, чтобы рыбка еще больше пропиталась маринадом — подожди примерно сутки. И вуаля, можно есть!
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