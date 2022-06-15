Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 15 июня

Сегодня, 15 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 15 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 15 июня
15 июня – 112-й день войны России против Украины. 166-й день в году.
Финансовый гороскоп на июнь 2022: прогноз для всех знаков зодиака
Какой сегодня день – 15 июня: национальные праздники
- Италия: День инженера.
- Азербайджан: День национального спасения
- Дания: День Короля Вальдемара II и День воссоединения или День флага.
- Коста-Рика: День посадки деревьев.
- Кыргызстан: День работника противопожарной службы.
События 15 июня в мире
- 1215 — английский король Джон Безземельный скрепил своей печатью Великую Хартию Вольностей (Magna Charta), которая гарантировала права и привилегии рыцарства, предоставление свободы действий церкви и обязывала короля соблюдать государственные законы (первая «неписаная конституция» Англии).
- 1775 — по приказу Екатерины II русские войска под командованием генерала Петра Текели (серба по национальности) разрушили Запорожскую Сечь.
- 1830 – в Севастополе начался «чумный бунт» матросов, вскоре подавленный войсками.
- 1834 — открыт Киевский университет.
- 1844 — Ч.Гудьир запатентовал метод вулканизации резины.
- 1851 — в Балтиморе молочар Джекоб Фуссель основал первую в мире фабрику по производству мороженого.
- 1869 — Джон Уэсли Гаят запатентовал целлулоид.
- 1903 — в Российской империи принят закон, об ответственности предпринимателей за несчастные случаи с рабочими на производстве
- 1924 — руководителем ФБР назначен Эдгар Гувер, пробывший на этом посту следующие 48 лет, вплоть до своей смерти в 1972 году.
- 1940 – Красная армия оккупировала Литву.
- 2007 – Премьерный показ первого украинского анимационного мультсериала «Лис Никита».
- 2014 — впервые в истории чемпионатов мира по футболу во время игры Франция-Гондурас, доказала свою эффективность также исторически впервые введенная на ЧМ-2014 автоматическая система определения гола ‘GoalControl’.
Лунный календарь на июнь 2022: благоприятные дни для дел
Лунный календарь стрижек на июнь 2022: когда лучше ухаживать за волосами
Какой православный (церковный) праздник сегодня
15 июня — День Святого Никифора, исповедника, Великомученика Иоанна Нового, Сочавского, Преподобного Варлаама Хутинского, Киево-Братской..
День ангела сегодня – 15 июня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Дмитрий, Иван, Константин, Елена, Мария, Никифор, Ульяна, София, Иоанн, Исидор.
Приметы на 15 июня:
- Утром 15 июня солнце как бы в тумане — погода будет тихой и теплой.
- Дождь пошел — будет хороший урожай конопли и льна.
- Ветер 15 июня с запада дует – в ближайшее время будет похолодание.
- Воробьи дерутся — к хорошей погоде в ближайшее время.
Что нельзя делать 15 июня
- Можно в этот день убирать и работать, но шить и прясть нельзя.
- Также нельзя купаться в открытых водоемах, стирать и полоскать белье.
- Нельзя в этот день ходить в лес, ведь это к несчастью. Также не следует сегодня устраивать громкие празднества.
Фото: IStock