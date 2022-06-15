Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 15 июня





Сегодня, 15 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 15 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 15 июня

15 июня – 112-й день войны России против Украины. 166-й день в году.

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Какой сегодня день – 15 июня: национальные праздники

Италия: День инженера.

День инженера. Азербайджан: День национального спасения

День национального спасения Дания : День Короля Вальдемара II и День воссоединения или День флага.

: День Короля Вальдемара II и День воссоединения или День флага. Коста-Рика: День посадки деревьев.

День посадки деревьев. Кыргызстан: День работника противопожарной службы.

События 15 июня в мире

1215 — английский король Джон Безземельный скрепил своей печатью Великую Хартию Вольностей (Magna Charta), которая гарантировала права и привилегии рыцарства, предоставление свободы действий церкви и обязывала короля соблюдать государственные законы (первая «неписаная конституция» Англии).

— английский король Джон Безземельный скрепил своей печатью Великую Хартию Вольностей (Magna Charta), которая гарантировала права и привилегии рыцарства, предоставление свободы действий церкви и обязывала короля соблюдать государственные законы (первая «неписаная конституция» Англии). 1775 — по приказу Екатерины II русские войска под командованием генерала Петра Текели (серба по национальности) разрушили Запорожскую Сечь.

— по приказу Екатерины II русские войска под командованием генерала Петра Текели (серба по национальности) разрушили Запорожскую Сечь. 1830 – в Севастополе начался «чумный бунт» матросов, вскоре подавленный войсками.

– в Севастополе начался «чумный бунт» матросов, вскоре подавленный войсками. 1834 — открыт Киевский университет.

— открыт Киевский университет. 1844 — Ч.Гудьир запатентовал метод вулканизации резины.

— Ч.Гудьир запатентовал метод вулканизации резины. 1851 — в Балтиморе молочар Джекоб Фуссель основал первую в мире фабрику по производству мороженого.

— в Балтиморе молочар Джекоб Фуссель основал первую в мире фабрику по производству мороженого. 1869 — Джон Уэсли Гаят запатентовал целлулоид.

— Джон Уэсли Гаят запатентовал целлулоид. 1903 — в Российской империи принят закон, об ответственности предпринимателей за несчастные случаи с рабочими на производстве

— в Российской империи принят закон, об ответственности предпринимателей за несчастные случаи с рабочими на производстве 1924 — руководителем ФБР назначен Эдгар Гувер, пробывший на этом посту следующие 48 лет, вплоть до своей смерти в 1972 году.

— руководителем ФБР назначен Эдгар Гувер, пробывший на этом посту следующие 48 лет, вплоть до своей смерти в 1972 году. 1940 – Красная армия оккупировала Литву.

– Красная армия оккупировала Литву. 2007 – Премьерный показ первого украинского анимационного мультсериала «Лис Никита».

– Премьерный показ первого украинского анимационного мультсериала «Лис Никита». 2014 — впервые в истории чемпионатов мира по футболу во время игры Франция-Гондурас, доказала свою эффективность также исторически впервые введенная на ЧМ-2014 автоматическая система определения гола ‘GoalControl’.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

15 июня — День Святого Никифора, исповедника, Великомученика Иоанна Нового, Сочавского, Преподобного Варлаама Хутинского, Киево-Братской..

День ангела сегодня – 15 июня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Дмитрий, Иван, Константин, Елена, Мария, Никифор, Ульяна, София, Иоанн, Исидор.

Приметы на 15 июня:

Утром 15 июня солнце как бы в тумане — погода будет тихой и теплой.

Дождь пошел — будет хороший урожай конопли и льна.

Ветер 15 июня с запада дует – в ближайшее время будет похолодание.

Воробьи дерутся — к хорошей погоде в ближайшее время.

Что нельзя делать 15 июня

Можно в этот день убирать и работать, но шить и прясть нельзя.

Также нельзя купаться в открытых водоемах, стирать и полоскать белье.

Нельзя в этот день ходить в лес, ведь это к несчастью. Также не следует сегодня устраивать громкие празднества.

Фото: IStock