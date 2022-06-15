Когда день медика в Украине?

День медицинского работника в 2022 году отмечает каждый врач. Известно, что дата этого праздника ежегодно меняется. Почему это происходит? Когда его начали праздновать? Новый канал расскажет тебе много интересного о Дне медицинского работника.

Профессиональный праздник – День медицинского работника в 2022 году врачи празднуют 19 июня. В Украине празднование Дня медицинского работника официально установлено на третье воскресенье июня Указом Президента Украины от 03 июня 1994 года.

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Не стоит путать День медицинского работника в Украине с Международным днем ​​врача, который установлен по инициативе Всемирной организации здравоохранения ежегодно в первый понедельник октября. Международный день врача 2022 года приходится на 3 октября. Это день солидарности врачей всего мира.

День медицинского работника 2022

День медицинского работника в 2022 году особенный, поскольку мы поздравляем врачей, которые с 24 февраля лечили всех больных и раненых из-за полномасштабного нападения россии на Украину.

Почти все медики несколько месяцев жили на рабочих местах, чтобы спасать человеческие жизни и проводить тяжелые операции под пулями. Большинство медиков будут отмечать профессиональный праздник на рабочем месте, продолжая спасать раненых военных и гражданских, помогая также внутренне переселенным из-за войны украинцам.

Спасибо украинским медикам, что вы защищаете и лечите нас в любое время!

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