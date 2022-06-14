Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 14 июня

Сегодня, 14 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 14 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 14 июня

14 июня — 111-й день войны России против Украины. 165-й день года.

В православном календаре 14 июня – день памяти мученика Юстина.

Какой сегодня праздник – 14 июня

14 июня – Международный день натуристов (нудистов). Возникло событие в США в 1976 году.

14 июня – День кофейных зерен. Особое событие для настоящих кофеманов.

14 июня — Международный день ванны.

14 июня — Всемирный день вязания.

14 июня – Всемирный день донора крови. Событие было основано Организацией Объединенных Наций 23 мая 2005 года.

14 июня – Международный день блогера (InWeDay).

Именины 14 июня (День ангела 14 июня)

Сегодня именины у Павла, Гаврила, Веры.

События в мире 14 июня

1783 год — на берегу Ахтиарской бухты адмирал шотландского происхождения Томас Макензи основывает первую в Крыму военно-морскую базу, через год ее называют Севастополем;

1834 год — Исаак Фишер из Спрингфилда (штат Вермонт, США) получает патент на наждачную бумагу;

1997 год — на аукционе «Сотби» в Нью-Йорке экземпляр книги комиксов «Бэтмен» (1939) продают за $68 500;

2014 год — возле Луганского аэропорта боевики ЛНР сбивают самолет Ил-76 ВВС Украины (гибнет 49 находившихся на борту военных);

2017 год — в Лондоне занимается 27 этажное здание 12 человек погибает, около 80 человек были ранены, а другие пропали без вести.

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Что нельзя делать 14 июня

На Юстина нельзя ставить забор, потому что сгорит дом;

Девушкам сегодня не желательно носить распущенные волосы;

Нельзя лениться;

Нельзя пить.

Приметы 14 июня

Необходимо работать и тщательно выполнять все свои обязанности сегодня.

Женщины в этот день должны быть рядом со своими мужчинами, чтобы жить в браке и не разводиться.

Фото: IStock