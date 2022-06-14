Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 14 июня

Сегодня, 14 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 14 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 14 июня
14 июня — 111-й день войны России против Украины. 165-й день года.
В православном календаре 14 июня – день памяти мученика Юстина.
Какой сегодня праздник – 14 июня
- 14 июня – Международный день натуристов (нудистов). Возникло событие в США в 1976 году.
- 14 июня – День кофейных зерен. Особое событие для настоящих кофеманов.
- 14 июня — Международный день ванны.
- 14 июня — Всемирный день вязания.
- 14 июня – Всемирный день донора крови. Событие было основано Организацией Объединенных Наций 23 мая 2005 года.
- 14 июня – Международный день блогера (InWeDay).
Именины 14 июня (День ангела 14 июня)
Сегодня именины у Павла, Гаврила, Веры.
События в мире 14 июня
- 1783 год — на берегу Ахтиарской бухты адмирал шотландского происхождения Томас Макензи основывает первую в Крыму военно-морскую базу, через год ее называют Севастополем;
- 1834 год — Исаак Фишер из Спрингфилда (штат Вермонт, США) получает патент на наждачную бумагу;
- 1997 год — на аукционе «Сотби» в Нью-Йорке экземпляр книги комиксов «Бэтмен» (1939) продают за $68 500;
- 2014 год — возле Луганского аэропорта боевики ЛНР сбивают самолет Ил-76 ВВС Украины (гибнет 49 находившихся на борту военных);
- 2017 год — в Лондоне занимается 27 этажное здание 12 человек погибает, около 80 человек были ранены, а другие пропали без вести.
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Что нельзя делать 14 июня
- На Юстина нельзя ставить забор, потому что сгорит дом;
- Девушкам сегодня не желательно носить распущенные волосы;
- Нельзя лениться;
- Нельзя пить.
Приметы 14 июня
- Необходимо работать и тщательно выполнять все свои обязанности сегодня.
- Женщины в этот день должны быть рядом со своими мужчинами, чтобы жить в браке и не разводиться.
Фото: IStock