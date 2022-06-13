Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 13 июня

Сегодня, 13 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 13 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 13 июня

В православном календаре 13 июня – день памятиапостола от семидесяти Ерма (Ермия) (I) Далматского и мученика Веремия Команского.

Какой сегодня праздник – 13 июня

13 июня в мире празднуют День швейной машинки.

13 июня также Международный день распространения информации об альбинизме.

13 июня в Украине отмечают День работников легкой промышленности.

13 июня – День божьих коровок

В народе 13 июня – День Еремея-бобовника (Еремеев день, День Еремея-распрягальника).

Именины 13 июня (День ангела 13 июня)

Сегодня именины у Поликарпа, Романа и Кристины.

События в мире 13 июня

13 июня 1782 года в Швейцарии зафиксировали последний известный в мире случай казни за колдовство. В этот день была казнена горничная Анна Гельди.

13 июня 1983 года на рынок в США поступил первый серийный мобильный телефон. Устройство под названием «Dynatac 8000x» производства компании Motorola весило почти 800 г, а его длина составляла 33 см.

13 июня 1983 года американский космический зонд «Пионер-10» пересек орбиту Нептуна и стал первым творением человека, покинувшим границы Солнечной системы.

13 июня 2014 украинские войска освободили Мариуполь от пророссийских террористов.

Что можно делать 13 июня

По возможности 13 июня стоит посвятить отдыху и мелким домашним хлопотам.

Для садоводов этот день хоть и не подходит для посадок, но крайне важен: он подходит для обработки фруктовых деревьев от вредителей.

А огородники на Ермея традиционно высаживают бобовые.

Вечер 13 июня лучше всего посвятить посиделками в кругу семьи – это укрепит отношения и сами собой решаться вопросы, терзавшие вас несколько лет.

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Что нельзя делать 13 июня

В этот день 13 июня нельзя ссориться и выяснять отношения.

13 июня нельзя также работать по дому и в саду.

Не рекомендуется давать в долг и выносить мусор. Есть большая вероятность крупных потерять, считается, что выносите счастье из дома.

По народным поверьям, если 13 июня день будет ясным, будет много хлеба.

Утренний туман 13 июня сулит много грибов.

А обильная роса говорит о предстоящих солнечных днях.

Фото: IStock