Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 12 июня

Сегодня, 12 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 12 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 12 июня

12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом, День красной розы.

События 12 июня в мире

1920 – официальное открытие Панамского канала (первое судно прошло через канал в августе 1914 года).

– официальное открытие Панамского канала (первое судно прошло через канал в августе 1914 года). 1929 – завершились испытания первого многоместного пассажирского самолета «АНТ-9» конструкции Туполева.

– завершились испытания первого многоместного пассажирского самолета «АНТ-9» конструкции Туполева. 1931 – гангстер Аль Капоне и 68 его соратников были осуждены за нарушение «сухого» закона.

– гангстер Аль Капоне и 68 его соратников были осуждены за нарушение «сухого» закона. 1935 — Парагвай и Боливия подписали перемирие, окончившее войну за Чако.

— Парагвай и Боливия подписали перемирие, окончившее войну за Чако. 1935 — на студии Brunswick Records 17-летняя Элла Фицджеральд записала свой первый сингл с песнями Love and Kisses и I’ll Chase the Blues Away.

— на студии Brunswick Records 17-летняя Элла Фицджеральд записала свой первый сингл с песнями Love and Kisses и I’ll Chase the Blues Away. 1946 — последний король Италии Умберто II отрекся от престола.

— последний король Италии Умберто II отрекся от престола. 1963 – в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Клеопатра» с Элизабет Тейлор и Ричардом Бартоном в главных ролях.

– в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Клеопатра» с Элизабет Тейлор и Ричардом Бартоном в главных ролях. 1964 — Совет министров УССР учредил 4 научные премии имени ученых Украины: М.Крылова — по математике, Е.Патона — по технике, Л.Писаржевского — по химии, В.Юрьева — по биологии.

— Совет министров УССР учредил 4 научные премии имени ученых Украины: М.Крылова — по математике, Е.Патона — по технике, Л.Писаржевского — по химии, В.Юрьева — по биологии. 1965 — Королева Великобритании объявила, что участники The Beatles будут награждены Медалью Британской империи.

— Королева Великобритании объявила, что участники The Beatles будут награждены Медалью Британской империи. 1966 — в Киеве началась эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда изобретателя Владимира Веклича.

— в Киеве началась эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда изобретателя Владимира Веклича. 1975 – создан Государственный историко-архитектурный заповедник во Львове.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

12 июня —Преподобного Исаакия, исповедника, игумена обители Далматской.

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День ангела (именины) сегодня празднуют: Василий, Исаак, Антонина, Ян.

Приметы на 12 июня:

Убивать пресмыкающихся в этот день плохая примета. В семье будут неудачи и болезни.

Пауки в этот день плетут много паутины — к перемене погоды.

Слышен громкий гром — скоро придет похолодание.

Если пчелы вялые в этот день, то жара задержится.

Что нельзя делать 12 июня

Нельзя употреблять бранных слов.

Нельзя браться за слишком тяжелую и скучную работу.

Не стоит активно веселиться и устраивать пирушки.

Фото: IStock