Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 12 июня

Сегодня, 12 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 12 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 12 июня
12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом, День красной розы.
События 12 июня в мире
- 1920 – официальное открытие Панамского канала (первое судно прошло через канал в августе 1914 года).
- 1929 – завершились испытания первого многоместного пассажирского самолета «АНТ-9» конструкции Туполева.
- 1931 – гангстер Аль Капоне и 68 его соратников были осуждены за нарушение «сухого» закона.
- 1935 — Парагвай и Боливия подписали перемирие, окончившее войну за Чако.
- 1935 — на студии Brunswick Records 17-летняя Элла Фицджеральд записала свой первый сингл с песнями Love and Kisses и I’ll Chase the Blues Away.
- 1946 — последний король Италии Умберто II отрекся от престола.
- 1963 – в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Клеопатра» с Элизабет Тейлор и Ричардом Бартоном в главных ролях.
- 1964 — Совет министров УССР учредил 4 научные премии имени ученых Украины: М.Крылова — по математике, Е.Патона — по технике, Л.Писаржевского — по химии, В.Юрьева — по биологии.
- 1965 — Королева Великобритании объявила, что участники The Beatles будут награждены Медалью Британской империи.
- 1966 — в Киеве началась эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда изобретателя Владимира Веклича.
- 1975 – создан Государственный историко-архитектурный заповедник во Львове.
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
12 июня —Преподобного Исаакия, исповедника, игумена обители Далматской.
День ангела сегодня – 12 июня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Василий, Исаак, Антонина, Ян.
Приметы на 12 июня:
- Убивать пресмыкающихся в этот день плохая примета. В семье будут неудачи и болезни.
- Пауки в этот день плетут много паутины — к перемене погоды.
- Слышен громкий гром — скоро придет похолодание.
- Если пчелы вялые в этот день, то жара задержится.
Что нельзя делать 12 июня
- Нельзя употреблять бранных слов.
- Нельзя браться за слишком тяжелую и скучную работу.
- Не стоит активно веселиться и устраивать пирушки.
Фото: IStock