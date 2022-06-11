Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 11 июня





Сегодня, 11 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 11 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 11 июня

11 июня – 108-й день войны России против Украины. 162-й день в году.

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Какой сегодня день – 11 июня: национальные праздники

Австралия: День рождения королевы в Австралии.

День рождения королевы в Австралии. Дания: День рождения принца Хенрика.

День рождения принца Хенрика. Гондурас: День студента.

День студента. Аргентина: День соседей. (Dia del Vecino)

События 11 июня в мире

1125 — Крестоносцы одержали победу над сельджуками в битве при Азазе.

— Крестоносцы одержали победу над сельджуками в битве при Азазе. 1453 – Падение Византийской империи.

– Падение Византийской империи. 1474 — Папа Римский ратифицировал «Вечный мир» между империей Габсбургов и Швейцарией.

— Папа Римский ратифицировал «Вечный мир» между империей Габсбургов и Швейцарией. 1488 — Шотландские повстанцы схватили и убили короля Шотландии Якова III.

— Шотландские повстанцы схватили и убили короля Шотландии Якова III. 1496 – Христофор Колумб завершил свое второе путешествие.

– Христофор Колумб завершил свое второе путешествие. 1509 — Английский король Генрих VIII женился на Екатерине Арагонской, первой из шести женщин, которые у него были при жизни. Когда оказалось, что Екатерина не может родить наследника престола, Генрих расстался с ней без согласия на то Ватикана, что привело к протестантской реформации в Королевстве Англия.

— Английский король Генрих VIII женился на Екатерине Арагонской, первой из шести женщин, которые у него были при жизни. Когда оказалось, что Екатерина не может родить наследника престола, Генрих расстался с ней без согласия на то Ватикана, что привело к протестантской реформации в Королевстве Англия. 1580 — Испанскими конкистадорами основан Буэнос-Айрес.

— Испанскими конкистадорами основан Буэнос-Айрес. 1742 – американец Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту. Этот день отмечается как День кухонной плиты

– американец Бенджамин Франклин изобрел кухонную плиту. Этот день отмечается как День кухонной плиты 1742 — В Бреслау (Вроцлав) подписан договор, согласно которому Габсбургская монархия признала права Королевства Пруссия на Силезию.

— В Бреслау (Вроцлав) подписан договор, согласно которому Габсбургская монархия признала права Королевства Пруссия на Силезию. 1770 – Джеймс Кук открыл Большой Барьерный риф на побережье Австралии.

– Джеймс Кук открыл Большой Барьерный риф на побережье Австралии. 1776 – Континентальный конгресс создал комитет для написания Декларации независимости США.

– Континентальный конгресс создал комитет для написания Декларации независимости США. 1842 — Вышла в свет поэма Николая Гоголя «Мертвые души» (одна из дат).

— Вышла в свет поэма Николая Гоголя «Мертвые души» (одна из дат). 1889 — Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул.

— Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул. 1895 — По маршруту Париж — Руан проведены первые в мире автогонки. Средняя скорость победителя Эмиля Левассо составила 24 км/ч.

— По маршруту Париж — Руан проведены первые в мире автогонки. Средняя скорость победителя Эмиля Левассо составила 24 км/ч. 1901 — Острова Кука объявлены частью Новой Зеландии.

— Острова Кука объявлены частью Новой Зеландии. 1915 – британские войска захватили Немецкий Камерун.

– британские войска захватили Немецкий Камерун. 1915 — Сербские войска захватили столицу Княжества Албания Тирана.

— Сербские войска захватили столицу Княжества Албания Тирана. 1918 — Казахское национальное движение «Алаш» объявило незаконными все декреты советской власти в Казахстане.

— Казахское национальное движение «Алаш» объявило незаконными все декреты советской власти в Казахстане. 1921 — В УССР объявлено о начале борьбы с беспризорностью.

— В УССР объявлено о начале борьбы с беспризорностью. 1926 — Кабинет министров Великобритании выразил протест в связи с финансированием СССР стачек в Великобритании.

— Кабинет министров Великобритании выразил протест в связи с финансированием СССР стачек в Великобритании. 1930 – Американский зоолог Уильям Биб и инженер Отис Бертон на построенной ими батисфере опустились под воду на 400 метров. Через два года они достигли глубины погружения 900 м.

– Американский зоолог Уильям Биб и инженер Отис Бертон на построенной ими батисфере опустились под воду на 400 метров. Через два года они достигли глубины погружения 900 м. 1937 – В ночь на 12 июня по «делу Тухачевского» расстреляны красноармейские военачальники М. М. Тухачевский, И. Е. Якир, И. П. Уборевич и другие.

– В ночь на 12 июня по «делу Тухачевского» расстреляны красноармейские военачальники М. М. Тухачевский, И. Е. Якир, И. П. Уборевич и другие. 1940 — Новая Зеландия, Австралия и Южно-Африканский Союз объявили войну Королевству Италия.

— Новая Зеландия, Австралия и Южно-Африканский Союз объявили войну Королевству Италия. 1942 – Соглашение между СССР и США о принципах, применяемых для взаимопомощи в ведении войны против агрессии и о сотрудничестве в послевоенное время в целях обеспечения мира и безопасности.

– Соглашение между СССР и США о принципах, применяемых для взаимопомощи в ведении войны против агрессии и о сотрудничестве в послевоенное время в целях обеспечения мира и безопасности. 1943 — Уругвай стал первой страной, признавшей французское правительство Шарля де Голля.

— Уругвай стал первой страной, признавшей французское правительство Шарля де Голля. 1951 — Португалия объявила Мозамбик своей провинцией.

— Португалия объявила Мозамбик своей провинцией. 1955 — во время гонки 24 часа Ле-Мана во Французской республике произошла худшая автокатастрофа в истории: 84 погибших и 120 раненых

— во время гонки 24 часа Ле-Мана во Французской республике произошла худшая автокатастрофа в истории: 84 погибших и 120 раненых 1965 — королева Елизавета II наградила музыкантов группы «Битлз» орденом Британской империи.

— королева Елизавета II наградила музыкантов группы «Битлз» орденом Британской империи. 1965 — Совет Министров УССР утвердил положение о создании Донецкого государственного университета.

— Совет Министров УССР утвердил положение о создании Донецкого государственного университета. 1972 — В Нью-Йорке состоялась премьера скандального порнофильма «Глубокое горло» с Линдой Лавлейс.

— В Нью-Йорке состоялась премьера скандального порнофильма «Глубокое горло» с Линдой Лавлейс. 1973 — в Арабской республике Ливия объявлено о национализации американских нефтяных компаний.

— в Арабской республике Ливия объявлено о национализации американских нефтяных компаний. 1975 — Добыта первая нефть в Северном море.

— Добыта первая нефть в Северном море. 1982 — На экраны США вышел фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин».

— На экраны США вышел фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин». 1990 — Верховный Совет УССР изменил порядок вычисления времени на территории Украины, присоединив страну к восточноевропейской временной зоне (с тех пор в Украине время на час отличается от московского, что больше соответствует часовым поясам).

— Верховный Совет УССР изменил порядок вычисления времени на территории Украины, присоединив страну к восточноевропейской временной зоне (с тех пор в Украине время на час отличается от московского, что больше соответствует часовым поясам). 1990 — Альберто Фухимори победил писателя Марио Варгаса Лесу на президентских выборах в Перу.

— Альберто Фухимори победил писателя Марио Варгаса Лесу на президентских выборах в Перу. 1992 — В России принята государственная программа приватизации. Через два месяца будут введены в действие приватизационные чеки, и лексикон россиян пополнится еще одним словом ваучер.

— В России принята государственная программа приватизации. Через два месяца будут введены в действие приватизационные чеки, и лексикон россиян пополнится еще одним словом ваучер. 1992 — В Киеве начался первый конгресс молодых политиков Украины.

— В Киеве начался первый конгресс молодых политиков Украины. 1993 – Вышел в прокат фильм Стивена Спилберга «Парк Юрского периода».

– Вышел в прокат фильм Стивена Спилберга «Парк Юрского периода». 2002 — Пол Маккартни женился на Гизер Миллз.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

11 июня — День святого Варнавы.

День ангела сегодня – 11 июня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Иван, Андрей, Лука, Мария, Федот и Феликс.

Приметы на 11 июня:

Если ветер весь день дует в одном направлении, скоро будет дождь.

Очень жаркий день – до плохого урожая грибов.

Много пауков появилось – к сухой погоде.

Туман утром над землей стелется – к ясной и жаркой погоде.

Если пчелы прячутся в улье, то скоро пойдут дожди.

Что нельзя делать 11 июня

Стирать и сушить постельное белье в эту дату не следует.

Наши предки считали, что сегодня нельзя скакать по земле.

Убить паука сегодня – плохая примета.

Фото: IStock