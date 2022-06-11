Когда Троица 2022? Дата празднования в Украине

Троица — один из самых важных церковных праздников для христиан, который относится к числу двунадесятых. Альтернативные названия — день пришествия Святого Духа или Пятидесятница. Из названия понятно, что в эту дату верующие вспоминают событие, которое показало триединство Бога — Отца, Сына и Святого Духа.

Когда Святая Троица в 2022 году — дата

В 2022-м году Троица отмечается 12 июня. Дата празднования каждый год разная и отсчитывается от даты празднования Пасхи. Православные объединяют Сошествие Святого Духа и День Святой Троицы, поэтому отсчитывают 50 дней после воскрешения Христа. А католики разделяют эти религиозные события, поэтому определяя дату Троицы, отсчитывают семь дней после Пятидесятницы.

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Что празднуют на Троицу?

По верованиям, на 50-й день после воскрешения Христа на его апостолов сошел Святой Дух. Поэтому в народе праздник называют — Пятидесятница. В христианстве это событие считается одним из самых важных. Ведь чествуют Святую Троицу: Отца, Сына и Святого Духа.

В это священное воскресенье обязательно проводят Божественные литургии и вечерние службы, а церкви и храмы украшают ветками зелени, которые символизируют Святой Дух. Накануне, в субботу, священнослужители поминают усопших.

Почему называется день Святой Троицы — история

Согласно преданию, торжество установили святые апостолы, которые были учениками Христовыми. На 50-й день после того, как Господь наш воскрес, на Землю сошел Святой Дух и появился в Сионской горнице, где все эти дни молились апостолы. Позднее горница стала христианским храмом.

Евангелие говорит, что после пришествия Святого Духа у учеников Христовых открылись удивительные способности — они получили дар исцеления и прозорливости. Стали говорить на нескольких языках для того, чтобы нести Слово Божие по всему миру. С того момента апостолы странствовали по миру, рассказывая людям о смерти Иисуса и его страдании за грехи человечества.

Официально праздник Святой Троицы установили в 381 году, когда в Константинополе созвали II Вселенский собор, на котором было сформулировано учение о Троице. Славяне стали отмечать Троицу намного позже — только спустя 300 лет после крещения Руси, то есть в конце XIII — начале XIV веков.

Традиции Троицы

В этот день запрещено работать и заниматься домашними делами. Поэтому все приготовления и генеральную уборку дома делают в пятницу.

Верующие обязательно идут на службу с зелеными веточками или высокой свежескошенной травой, чтобы освятить ее и принести в дом частичку праздника. Некоторые верят, что эти символы помогут уберечь дом от злых духов.

Троица — семейное торжество. Поэтому родственники отмечают его вместе за праздничным столом. Принято, что к Троице хозяйка печет каравай, который символизирует благополучие и процветание рода.

Традиции Святой Троицы — что можно делать

Обязательно сходите в церковь и освятите зелень, которую собрали утром в День Святой Троицы.

В середине букета разместите тройную свечу зеленого цвета. Она должна гореть во время святой службы.

В канун Троицы принято посещать кладбища и поминать умерших.

Традиции Святой Троицы — что нельзя делать

На Троицу не принято заниматься тяжелой работой.

Лучше не купаться в водоемах. Но эта традиция уходит корнями в древность, когда на период Троицы припадали так называемые Русалии.

На Троицу не венчают и не устраивают свадьбы. В этот праздник можно только свататься или делать помолвку.

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