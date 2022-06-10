Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 10 июня

Сегодня, 10 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 10 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 10 июня

10 июня – 107-й день войны России против Украины. 161 день года. Всемирный день мороженого. День шариковой ручки в США.

События 10 июня в мире

978 год — князь Владимир садится на киевский престол;

1793 год – в Париже создают первый в мире публичный зоопарк;

1865 год — в Мюнхене происходит премьера оперы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда»;

1907 год — французские инженеры братья Люмьер изобретают способ печати цветных фотографий;

1909 год — пассажирский корабль «Славония», потерпевший крушение у Азорских островов, впервые в мире использует сигнал SOS;

1917 год — в Киеве начинает работу I Всеукраинский крестьянский съезд;

1918 год — провозглашена независимость Армении (28 мая по старому стилю);

1943 год — венгр Ласло Биро изобретает шариковую ручку;

1984 год – американцы проводят первое успешное испытание противоракетной системы в космосе;

2003 год — Дуэт «Modern Talking» снова распадается.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

10 июня — день памяти Никиты Исповедника.

День ангела сегодня – 10 июня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Игнат, Дмитрий, Денис, Никита, Захар, Макар, Павел.

Приметы на 10 июня:

Беременные после общения с красивой женщиной родят здорового и крепкого малыша.

Приметы на 10 июня говорят, что мужчина сегодня может пойти на измену и потерять после этого мужскую силу.

Сны, которые сегодня снятся – не сбываются.

Если день на Никите тихий, то урожай будет хорошим.

Что нельзя делать 10 июня

В этот день не стоит разговаривать с незнакомцами, ведь наши предки верили, что так можно навлечь беду на свою семью.

10 июня не стоит злословить и ругаться, потому что так можно навредить урожаю,

Предки верили, что 10 июня не стоит экономить на родных и близких, чтобы целое лето не ходить в нищете.

Нельзя ходить босиком по росе.

Нельзя завидовать и желать чужого.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя злоупотреблять жирной и вредной едой.

Фото: IStock