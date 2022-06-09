Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 9 июня

Сегодня, 9 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 9 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 9 июня
9 июня – Международный неофициальный день друзей, Международный день аккредитации, Всемирный день памяти домашних животных, Международный день архивов или Праздник архивариуса, День Дональда Дака.
События 9 июня в мире
- 1534 — Жак Картье открыл реку Св. Лаврентия.
- 1786 — В Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.
- 1866 – метеорит «Княгиня» – упал на Закарпатье
- 1822 — В США запатентована искусственная челюсть.
- 1889 – На месте сожжения Джордано Бруно в Риме открыт его памятник.
- 1898 — Великобритания получила от Китая территорию Гонконга в аренду сроком на 99 лет.
- 1920 — отступающими польскими войсками в Киеве разрушены все мосты через Днепр, в том числе Николаевский цепной мост.
- 1934 — На экранах впервые появился герой мультфильмов утенок Дональд Дак.
- 1984 — В Гильдию киноактеров США в качестве почетного члена приняли утенка Дональда Дака.
- 1988 — Стрибун с шестом Сергей Бубка в Братиславе установил мировой рекорд — 6,05 м.
- 1994 — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу (бывший Целиноград, ныне Нур-Султан).
- 2009 — Украинская премьера и кинотетральный релиз фильма Las Meninas (режиссер Игорь Подольчак).
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
9 июня — день памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского.
День ангела сегодня – 9 июня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Иван Анастасия, Людмила, Диана.
Приметы на 9 июня:
- Лес шумит в безветренную погоду — к дождю.
- На восходе солнца очень душно — будет дождь ближайшее время
- Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру облака пропадают — на следующий день будет ясная погода
- Если в этот день сделать уборку в доме, то можно счастье свое из дома вымести.
Что нельзя делать 9 июня
- Сон с 8 на 9 июня не пустой. Он вам что-то предсказывает. Главное, никому не рассказывайте о том, что вам приснилось.
- В этот день нельзя никому завидовать и ссориться.
- Нельзя подметать дом.
Фото: IStock