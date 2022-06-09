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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 9 июня

Яке сьогодні свято

Сегодня, 9 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 9 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 9 июня

9 июня – Международный неофициальный день друзей, Международный день аккредитации, Всемирный день памяти домашних животных, Международный день архивов или Праздник архивариуса, День Дональда Дака.

События 9 июня в мире

  • 1534 — Жак Картье открыл реку Св. Лаврентия.
  • 1786 — В Нью-Йорке впервые поступило в продажу мороженое.
  • 1866 – метеорит «Княгиня» – упал на Закарпатье
  • 1822 — В США запатентована искусственная челюсть.
  • 1889 – На месте сожжения Джордано Бруно в Риме открыт его памятник.
  • 1898 — Великобритания получила от Китая территорию Гонконга в аренду сроком на 99 лет.
  • 1920 — отступающими польскими войсками в Киеве разрушены все мосты через Днепр, в том числе Николаевский цепной мост.
  • 1934 — На экранах впервые появился герой мультфильмов утенок Дональд Дак.
  • 1984 — В Гильдию киноактеров США в качестве почетного члена приняли утенка Дональда Дака.
  • 1988 — Стрибун с шестом Сергей Бубка в Братиславе установил мировой рекорд — 6,05 м.
  • 1994 — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу (бывший Целиноград, ныне Нур-Султан).
  • 2009 — Украинская премьера и кинотетральный релиз фильма Las Meninas (режиссер Игорь Подольчак).

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Яке сьогодні свято

Какой православный (церковный) праздник сегодня

9 июня — день памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского.

День ангела сегодня – 9 июня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Иван Анастасия, Людмила, Диана.

Приметы на 9 июня:

  • Лес шумит в безветренную погоду — к дождю.
  • На восходе солнца очень душно — будет дождь ближайшее время
  • Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру облака пропадают — на следующий день будет ясная погода
  • Если в этот день сделать уборку в доме, то можно счастье свое из дома вымести.

Что нельзя делать 9 июня

  • Сон с 8 на 9 июня не пустой. Он вам что-то предсказывает. Главное, никому не рассказывайте о том, что вам приснилось.
  • В этот день нельзя никому завидовать и ссориться.
  • Нельзя подметать дом.

Фото: IStock

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