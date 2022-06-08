Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 8 июня

Сегодня, 8 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 8 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 8 июня
8 июня – 105-й день войны России против Украины. 159-й день в году.
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Какой сегодня день – 8 июня: национальные праздники
- Карелия: День Республики Карелия
События 8 июня в мире
- 1668 — Петр Дорошенко избран гетманом Украины.
- 1783 — Началось извержение вулкана Лаки, Исландия, самое известное в истории вулканическое извержение, что привело к тысячам жертв.
- 1815 – завершился Венский конгресс.
- 1815 — Варшавское княжество аннексировано Российской империей под названием Королевства Польского.
- 1824 — Канадец Ноа Кашинг запатентовал машину для мытья и валяния шерсти.
- 1827 – основан грязевой курорт Саки.
- 1869 — Американец Айвз Макгаффни запатентовал пылесос.
- 1915 — Казимир Малевич создал свой первый «Черный квадрат» (в общей сложности известны 4 авторских варианта).
- 1918 – провозглашена Грузинская Демократическая Республика.
- 1919 — в ходе Чортковской офензивы, Украинская Галицкая армия получила Чортков и заставила польскую армию к отступлению на расстояние 120 км.
- 1924 — Британцы Джордж Меллори и Эндрю Ирвин отправились на покорение Эвересту (некоторые считают, что этим альпинистам удалось покорить вершину задолго до Э. Хиллари).
- 1928 — Совершен первый авиационный перелет из США в Австралию.
- 1934 – В СССР принят закон «об измене родине», предусматривавший коллективную ответственность членов семьи.
- 1940 — Объявлен об открытии плутония, 94-го элемента в периодической таблице.
- 1947 — Впервые открыто судоходство по всему Днепру.
- 1949 – Вышел в свет роман Джорджа Орвелла «1984».
- 1965 — Американские компании «Фрито-Лей» и «Пепси-Кола» слились, образовав компанию «PepsiCo».
- 1966 – В СССР учреждено Общество охраны памятников истории и культуры.
- 1967 — в Средиземном море воздушные и морские силы Израиля ошибочно атаковали наблюдавший за военными действиями в регионе американский корабль «ЮСС Либерти» (USS Liberty).
- 1988 – С советским экипажем в космос полетел первый болгарин – Александр Александров.
- 1989 — Во Франции впервые представлен боевой вертолет Ми-28.
- 1993 — Началась всеукраинская забастовка шахтеров.
- 1999 — впервые в Украине стала доступна программа международного бакалавриата. Учеба по этой программе предложила своим ученикам Печерская международная школа в Киеве.
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
8 июня — День памяти апостола Карпа.
День ангела сегодня – 8 июня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Ядвига.
Приметы на 8 июня:
- Лягушки громко квакают, стоит ожидать дождей в ближайшее время.
- Если ночью будут заморозки, то еще 40 дней утро будет холодным.
- Многие комары – до теплых, но дождливых дней. Многие сверчки – до засухи.
Что нельзя делать 8 июня
- Нельзя подметать пол после заката, потому что в семье будут болеть.
- Не стоит отправляться в поездку, менять работу или квартиру. День принесет много неожиданностей, в большинстве своем неприятных.
- Нельзя конфликтовать.
- Также лучше воздержаться от больших покупок.
Фото: IStock