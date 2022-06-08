Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 8 июня

Сегодня, 8 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 8 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 8 июня

8 июня – 105-й день войны России против Украины. 159-й день в году.

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События 8 июня в мире

1668 — Петр Дорошенко избран гетманом Украины.

— Петр Дорошенко избран гетманом Украины. 1783 — Началось извержение вулкана Лаки, Исландия, самое известное в истории вулканическое извержение, что привело к тысячам жертв.

— Началось извержение вулкана Лаки, Исландия, самое известное в истории вулканическое извержение, что привело к тысячам жертв. 1815 – завершился Венский конгресс.

– завершился Венский конгресс. 1815 — Варшавское княжество аннексировано Российской империей под названием Королевства Польского.

— Варшавское княжество аннексировано Российской империей под названием Королевства Польского. 1824 — Канадец Ноа Кашинг запатентовал машину для мытья и валяния шерсти.

— Канадец Ноа Кашинг запатентовал машину для мытья и валяния шерсти. 1827 – основан грязевой курорт Саки.

– основан грязевой курорт Саки. 1869 — Американец Айвз Макгаффни запатентовал пылесос.

— Американец Айвз Макгаффни запатентовал пылесос. 1915 — Казимир Малевич создал свой первый «Черный квадрат» (в общей сложности известны 4 авторских варианта).

— Казимир Малевич создал свой первый «Черный квадрат» (в общей сложности известны 4 авторских варианта). 1918 – провозглашена Грузинская Демократическая Республика.

– провозглашена Грузинская Демократическая Республика. 1919 — в ходе Чортковской офензивы, Украинская Галицкая армия получила Чортков и заставила польскую армию к отступлению на расстояние 120 км.

— в ходе Чортковской офензивы, Украинская Галицкая армия получила Чортков и заставила польскую армию к отступлению на расстояние 120 км. 1924 — Британцы Джордж Меллори и Эндрю Ирвин отправились на покорение Эвересту (некоторые считают, что этим альпинистам удалось покорить вершину задолго до Э. Хиллари).

— Британцы Джордж Меллори и Эндрю Ирвин отправились на покорение Эвересту (некоторые считают, что этим альпинистам удалось покорить вершину задолго до Э. Хиллари). 1928 — Совершен первый авиационный перелет из США в Австралию.

— Совершен первый авиационный перелет из США в Австралию. 1934 – В СССР принят закон «об измене родине», предусматривавший коллективную ответственность членов семьи.

– В СССР принят закон «об измене родине», предусматривавший коллективную ответственность членов семьи. 1940 — Объявлен об открытии плутония, 94-го элемента в периодической таблице.

— Объявлен об открытии плутония, 94-го элемента в периодической таблице. 1947 — Впервые открыто судоходство по всему Днепру.

— Впервые открыто судоходство по всему Днепру. 1949 – Вышел в свет роман Джорджа Орвелла «1984».

– Вышел в свет роман Джорджа Орвелла «1984». 1965 — Американские компании «Фрито-Лей» и «Пепси-Кола» слились, образовав компанию «PepsiCo».

— Американские компании «Фрито-Лей» и «Пепси-Кола» слились, образовав компанию «PepsiCo». 1966 – В СССР учреждено Общество охраны памятников истории и культуры.

– В СССР учреждено Общество охраны памятников истории и культуры. 1967 — в Средиземном море воздушные и морские силы Израиля ошибочно атаковали наблюдавший за военными действиями в регионе американский корабль «ЮСС Либерти» (USS Liberty).

— в Средиземном море воздушные и морские силы Израиля ошибочно атаковали наблюдавший за военными действиями в регионе американский корабль «ЮСС Либерти» (USS Liberty). 1988 – С советским экипажем в космос полетел первый болгарин – Александр Александров.

– С советским экипажем в космос полетел первый болгарин – Александр Александров. 1989 — Во Франции впервые представлен боевой вертолет Ми-28.

— Во Франции впервые представлен боевой вертолет Ми-28. 1993 — Началась всеукраинская забастовка шахтеров.

— Началась всеукраинская забастовка шахтеров. 1999 — впервые в Украине стала доступна программа международного бакалавриата. Учеба по этой программе предложила своим ученикам Печерская международная школа в Киеве.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

8 июня — День памяти апостола Карпа.

День ангела сегодня – 8 июня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Ядвига.

Приметы на 8 июня:

Лягушки громко квакают, стоит ожидать дождей в ближайшее время.

Если ночью будут заморозки, то еще 40 дней утро будет холодным.

Многие комары – до теплых, но дождливых дней. Многие сверчки – до засухи.

Что нельзя делать 8 июня

Нельзя подметать пол после заката, потому что в семье будут болеть.

Не стоит отправляться в поездку, менять работу или квартиру. День принесет много неожиданностей, в большинстве своем неприятных.

Нельзя конфликтовать.

Также лучше воздержаться от больших покупок.

Фото: IStock