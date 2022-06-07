Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 7 июня

Сегодня, 7 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 7 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 7 июня
7 июня – 104-й день войны россии против Украины. 158-й день года. Всемирный день безопасности пищевых продуктов. День видеомагнитофона. День солнцезащитных очков.
События 7 июня в мире
- Украина: День видеомагнитофона. Впервые этот прибор был изобретен в 1956 году и с тех пор пользовался широкой популярностью до тех пор, пока его не вытеснили смартфоны и персональные компьютеры. Первые видеомагнитофоны для домашнего использования выпустили в 1969 году.
- Украина и мир: День солнцезащитных очков. Первые стеклянные очки – с зеленым стеклом сделал англичанин Джон Эскот. Эти очки должны были улучшать зрение, однако, проявили другой эффект – отражение яркого света. Современные солнцезащитные очки были изобретены в 1930-х годах для защиты глаз военных летчиков от вредных солнечных лучей. Форма оправы была названа «авиаторами».
- Украина и мир: Всемирный день безопасности пищевых продуктов.
- Италия и мир: День шоколадного мороженого.
- Аргентина: День журналиста.
- Перу: День флага.
- Мексика: День свободы выражения.
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
7 июня — Третье обретение главы святого Иоанна Крестителя.
День ангела сегодня – 7 июня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Иван, Григорий, Семен, Никита, Федор, Степан, Елена, Ксения, Оксана.
Приметы на 7 июня:
- На рябине много цветов будет урожай хлеба.
- Если листья на деревьях поблекли, то завелась медовая роса.
- Поздний цвет рябины сулит длинную осень.
- Многие росы – к хорошему урожаю.
- Большая роса – к урожаю конопли и льна.
- На Ивана нельзя делать операции на печени, полоть морковь и лук.
- Ребенок, зачатый под этот день, вырастет ленивым и неповоротливым.
Что нельзя делать 7 июня
- Перед дальней дорогой или перед походом в лес или в горы нельзя ничего зашивать.
- Оставленная на ночь немытая посуда – к ссоре в семье.
- Не стоит производить никаких денежных расчетов вечером – к финансовым потерям.
- Сон с 6 на 7 июня вещий, но исполнится не скоро.
- Сновидение, приснившееся днем 7 июня, свершится через шесть месяцев. Не стоит о нем кому рассказывать.
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