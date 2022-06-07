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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 7 июня

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 7 июня

Сегодня, 7 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 7 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 7 июня

7 июня – 104-й день войны россии против Украины. 158-й день года. Всемирный день безопасности пищевых продуктов. День видеомагнитофона. День солнцезащитных очков.

События 7 июня в мире

  • Украина: День видеомагнитофона. Впервые этот прибор был изобретен в 1956 году и с тех пор пользовался широкой популярностью до тех пор, пока его не вытеснили смартфоны и персональные компьютеры. Первые видеомагнитофоны для домашнего использования выпустили в 1969 году.
  • Украина и мир: День солнцезащитных очков. Первые стеклянные очки – с зеленым стеклом сделал англичанин Джон Эскот. Эти очки должны были улучшать зрение, однако, проявили другой эффект – отражение яркого света. Современные солнцезащитные очки были изобретены в 1930-х годах для защиты глаз военных летчиков от вредных солнечных лучей. Форма оправы была названа «авиаторами».
  • Украина и мир: Всемирный день безопасности пищевых продуктов.
  • Италия и мир: День шоколадного мороженого.
  • Аргентина: День журналиста.
  • Перу: День флага.
  • Мексика: День свободы выражения.

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Приметы на 7 июня:

  • На рябине много цветов будет урожай хлеба.
  • Если листья на деревьях поблекли, то завелась медовая роса.
  • Поздний цвет рябины сулит длинную осень.
  • Многие росы – к хорошему урожаю.
  • Большая роса – к урожаю конопли и льна.
  • На Ивана нельзя делать операции на печени, полоть морковь и лук.
  • Ребенок, зачатый под этот день, вырастет ленивым и неповоротливым.

Что нельзя делать 7 июня

  • Перед дальней дорогой или перед походом в лес или в горы нельзя ничего зашивать.
  • Оставленная на ночь немытая посуда – к ссоре в семье.
  • Не стоит производить никаких денежных расчетов вечером – к финансовым потерям.
  • Сон с 6 на 7 июня вещий, но исполнится не скоро.
  • Сновидение, приснившееся днем ​​7 июня, свершится через шесть месяцев. Не стоит о нем кому рассказывать.

Фото — iStock

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