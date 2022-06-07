Лунный календарь благоприятных дней на июнь 2022 уже на сайте Нового канале! Читай, на когда запланировать важные дела, а когда лучше ничего не делать

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Лунный календарь на июнь 2022: благоприятные дни для дел

Планировать важные дела стоит в соответствии с лунным календарем. Лунный календарь на июнь 2022 говорит, что в этом месяце благоприятные дни выпадают на 2, 4, 6, 9, 13, 15, 16, 20, 30 числа.

Лунный календарь на июнь 2022: неблагоприятные дни для дел

Чтобы первый месяц лета получился максимально плодотворным и результативным, не стоит планировать важные дела на 10, 11, 14, 18, 22, 28, 29 июня. Лунный календарь 2022 гласит, что это неблагоприятные дни, и они не принесут тебе успеха.

Фазы Луны на июнь 2022

Растущая Луна – с 1 по 13 и 30 июня 2022

Полнолуние – 14 июня 2022

Убывающая Луна – с 15 по 28 июня 2022

Новолуние – 29 июня 2022

Следуй советам, которые дает лунный календарь на июнь 2022, и этот месяц принесет тебе только радость!

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