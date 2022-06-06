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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 6 июня

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 6 июня

Сегодня, 6 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 6 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 6 июня

6 июня – Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля, День Йо-йо, День журналиста.

События 6 июня в мире

  • Украина: День журналиста – профессиональный праздник работников средств массовой информации Украины. Установлен Указом Президента Украины от 25 мая 1994, в котором говорится, что День журналиста ежегодно отмечается в день вступления Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов (1992).
  • Швеция: Национальный праздник Королевства Швеция. День Шведского флага.
  • Тайвань: День инженера.
  • Аргентина: День инженерного дела.
  • Австралия: День штата Квинсленд.
  • Боливия: День учителя.
  • Южная Корея: День памяти.
  • Казахстан: День денежной милиции. (1994).
  • Чили: Национальный день торговли. (Día Nacional del Comercio)

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День ангела (именины) сегодня празднуют: Григорий, Елена, Иван, Ксения, Оксана, Никита, Семен, Степан, Федор.

Приметы на 6 июня:

  • Если шиповник зацвел — заморозков больше не будет.
  • Если в этот день идет дождь — будет много грибов.
  • Лягушки вечером громко квакают — погода завтра будет хорошая.
  • Нет росы — ждите дождя, сильная роса — ждите ветра.

Что нельзя делать 6 июня

  • У славян дата 6 июня считалась одной из самых неблагоприятных в году. На этот день пытались не планировать важных дел, поскольку они не будут иметь успеха.
  • В этот день можно с легкостью можно стать жертвой мошенничества, поэтому следует избегать разговоров с незнакомыми людьми.
  • Не желательно в этот день отправляться в путешествия или поездки.

Фото: IStock

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