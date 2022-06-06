Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 6 июня

Сегодня, 6 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 6 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 6 июня
6 июня – Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля, День Йо-йо, День журналиста.
События 6 июня в мире
- Украина: День журналиста – профессиональный праздник работников средств массовой информации Украины. Установлен Указом Президента Украины от 25 мая 1994, в котором говорится, что День журналиста ежегодно отмечается в день вступления Союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов (1992).
- Швеция: Национальный праздник Королевства Швеция. День Шведского флага.
- Тайвань: День инженера.
- Аргентина: День инженерного дела.
- Австралия: День штата Квинсленд.
- Боливия: День учителя.
- Южная Корея: День памяти.
- Казахстан: День денежной милиции. (1994).
- Чили: Национальный день торговли. (Día Nacional del Comercio)
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
6 июня — святой блаженной Ксении Петербургской.
День ангела сегодня – 6 июня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Григорий, Елена, Иван, Ксения, Оксана, Никита, Семен, Степан, Федор.
Приметы на 6 июня:
- Если шиповник зацвел — заморозков больше не будет.
- Если в этот день идет дождь — будет много грибов.
- Лягушки вечером громко квакают — погода завтра будет хорошая.
- Нет росы — ждите дождя, сильная роса — ждите ветра.
Что нельзя делать 6 июня
- У славян дата 6 июня считалась одной из самых неблагоприятных в году. На этот день пытались не планировать важных дел, поскольку они не будут иметь успеха.
- В этот день можно с легкостью можно стать жертвой мошенничества, поэтому следует избегать разговоров с незнакомыми людьми.
- Не желательно в этот день отправляться в путешествия или поездки.
Фото: IStock