З Днем журналіста: вітання з Днем журналіста 2022

Каждый год 6 июня в Украине празднуют День журналиста. И в этом году, как никогда раньше, хочется поблагодарить украинских и иностранных журналистов, которые продолжают работать в условиях войны, доносить правду о российской агрессии и открывать миру глаза. Кто-то доносит новости с передовой, кто-то общается с людьми с оккупированных территорий, кто-то сообщает повестку дня из студии, кто-то объясняет и дает советы на сайтах и через социальные медиа. Работа журналиста может быть разной, но всех объединяет одна цель — борьба на информационном фронте и поддержка боевого духа украинцев. Новый канал благодарит своих коллег в Украине и во всем мире за их важную работу и поздравляет журналистов с профессиональным праздником. Мы также подготовили поздравление ко Дню журналиста в картинках, стихах и прозе для всех желающих поздравить знакомых журналистов или любимые СМИ в их социальных сетях. Сохраняй и поздравляй своих с Днем журналиста.
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Мастер слова, праздник твой,
Равных в этом деле нет,
Ты невидимый герой,
Можешь дать любой совет.
И сегодня я желаю,
Новых, творческих побед,
А еще тебе сенсаций,
Чтоб они затмили всех.
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Желаю тебе в этот День журналиста
Статьи писать грамотно, четко и быстро!
Пускай будет много солнечный дней
И только хороших и добрых вестей!
Желаю тебе сотни ярких сенсаций
И лишь достоверных всегда информаций!
Карьера твоя пусть растет только вверх
И ждет ежедневно огромный успех!
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Журналисты Украины,
С праздником вас всех, ребята.
Пусть профессия на лавры
Будет дерзкая богатой.
Вам признания желаю,
Вдохновения в работе,
Креативных вам идей,
Новых, ярких поворотов.
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Сегодня праздник журналиста,
Тебя поздравить мы спешим,
Пусть небо будет только чистым,
А солнце теплым и большим.
Пускай тебе все удается,
Работа спорится в руках,
А если рисковать придется,
Пускай не посещает страх.
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День журналиста в Украине —
Особый праздник в этот год,
А репортаж — взрывная мина,
И ждет, и слушает народ!
Пусть будет мир, свобода будет,
А труд ваш истину несет.
И вас народ не позабудет,
Любовь и славу поднесет!
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В День журналиста вас спешу
Поздравить непременно!
И, как всегда, вам напишу
Шесть строчек неизменных:
Желаю вам во всем блистать
И словом и обличьем,
Великим журналистом стать
И восхищать величьем.
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Поздравляю с Днем журналистов Украины! Желаю, чтобы в вашей журналистской братии царили понимание и уважение, желаю взаимопомощи и верной поддержки друг друга в деятельности. Пусть ни политика, ни религия, ни правительство, ни прочие факторы современной жизни не смогут помешать придерживаться общих принципов и солидарности журналистов.
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Я поздравляю тебя с Днем журналиста Украины и хочу сказать, что такие люди как ты помогают нам всегда знать все самое интересное и важное, что происходит в мире. Спасибо тебе за наши знаний и то, что мы свободно ориентируемся в современной жизни.
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По случаю профессионального и праздника – Дню журналиста. Мира и добра, согласия и довольства желаем Вам, уважаемые друзья, вдохновения и творческих свершений в вашей благородной деятельности. Пусть Ваш труд всегда обретает любовь и уважение в сердцах людей.