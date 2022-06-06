З Днем журналіста: вітання з Днем журналіста 2022

Каждый год 6 июня в Украине празднуют День журналиста. И в этом году, как никогда раньше, хочется поблагодарить украинских и иностранных журналистов, которые продолжают работать в условиях войны, доносить правду о российской агрессии и открывать миру глаза. Кто-то доносит новости с передовой, кто-то общается с людьми с оккупированных территорий, кто-то сообщает повестку дня из студии, кто-то объясняет и дает советы на сайтах и ​​через социальные медиа. Работа журналиста может быть разной, но всех объединяет одна цель — борьба на информационном фронте и поддержка боевого духа украинцев. Новый канал благодарит своих коллег в Украине и во всем мире за их важную работу и поздравляет журналистов с профессиональным праздником. Мы также подготовили поздравление ко Дню журналиста в картинках, стихах и прозе для всех желающих поздравить знакомых журналистов или любимые СМИ в их социальных сетях. Сохраняй и поздравляй своих с Днем журналиста.

Поздравления с Днем журналиста в картинках

Поздравления с Днем журналиста в стихах

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Мастер слова, праздник твой,

Равных в этом деле нет,

Ты невидимый герой,

Можешь дать любой совет.

И сегодня я желаю,

Новых, творческих побед,

А еще тебе сенсаций,

Чтоб они затмили всех.

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Желаю тебе в этот День журналиста

Статьи писать грамотно, четко и быстро!

Пускай будет много солнечный дней

И только хороших и добрых вестей!

Желаю тебе сотни ярких сенсаций

И лишь достоверных всегда информаций!

Карьера твоя пусть растет только вверх

И ждет ежедневно огромный успех!

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Журналисты Украины,

С праздником вас всех, ребята.

Пусть профессия на лавры

Будет дерзкая богатой.

Вам признания желаю,

Вдохновения в работе,

Креативных вам идей,

Новых, ярких поворотов.

***

Сегодня праздник журналиста,

Тебя поздравить мы спешим,

Пусть небо будет только чистым,

А солнце теплым и большим.

Пускай тебе все удается,

Работа спорится в руках,

А если рисковать придется,

Пускай не посещает страх.

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День журналиста в Украине —

Особый праздник в этот год,

А репортаж — взрывная мина,

И ждет, и слушает народ!

Пусть будет мир, свобода будет,

А труд ваш истину несет.

И вас народ не позабудет,

Любовь и славу поднесет!

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В День журналиста вас спешу

Поздравить непременно!

И, как всегда, вам напишу

Шесть строчек неизменных:

Желаю вам во всем блистать

И словом и обличьем,

Великим журналистом стать

И восхищать величьем.

Поздравления с Днем журналиста в прозе

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Поздравляю с Днем журналистов Украины! Желаю, чтобы в вашей журналистской братии царили понимание и уважение, желаю взаимопомощи и верной поддержки друг друга в деятельности. Пусть ни политика, ни религия, ни правительство, ни прочие факторы современной жизни не смогут помешать придерживаться общих принципов и солидарности журналистов.

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Я поздравляю тебя с Днем журналиста Украины и хочу сказать, что такие люди как ты помогают нам всегда знать все самое интересное и важное, что происходит в мире. Спасибо тебе за наши знаний и то, что мы свободно ориентируемся в современной жизни.

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По случаю профессионального и праздника – Дню журналиста. Мира и добра, согласия и довольства желаем Вам, уважаемые друзья, вдохновения и творческих свершений в вашей благородной деятельности. Пусть Ваш труд всегда обретает любовь и уважение в сердцах людей.