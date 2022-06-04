Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 4 июня

Сегодня, в субботу 4 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 4 июня 2022, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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4 июня православные отмечают день памяти мученика Василиска (Василисков день, Васильковый день) и мученика Иоанна-Владимира.

Какой сегодня праздник – 4 июня

4 июня во всем мире — Международный день невинных детей — жертв агрессии.

4 июня также отмечают Международный день борьбы с кариесом.

Также 4 июня — Международный день спойлеров и День пончика

4 июня — День объятий с кошками, так что у вас есть законный повод особенно крепко сегодня тискать своего любимца.

Именины 4 июня (День ангела 4 июня)

Сегодня 4 июня празднуют именины Василиск, Владимир, Данила, Иван, Макар, Михаил, Павел, София и Любовь.

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События в мире в этот день 4 июня

4 июня 1039 года Генрих III коронован королём Германии.

4 июня 1817 года правительственным указом Одессе предоставлен статус вольного города.

4 июня 1878 года Османская империя передала Великобритании управление островом Кипр.

4 июня 1917 года в Колумбийском университете (г. Нью-Йорк) впервые вручили Пулитцеровскую премию.

4 июня 1925 года основан автомобильный концерн «Крайслер».

4 июня 2010 года состоялся первый запуск ракеты-носителя «Фэлкон-9» с мыса Канаверал.

Что нельзя делать 4 июня

4 июня нельзя брать взаймы и одалживать вещи и деньги.

4 июня не советуют сеять и сажать – все зарастет васильками

По традиции 4 июня – День Ярила, бога природы. И чтобы задобрить его, дома и молодые березки украшала разноцветными лентами.

По народным поверьям, если утром 4 июня громко поют птицы, будет ясная погода.

Появление тумана в Василисков день говорит о том, что лето будет грибное.

Фото: IStock