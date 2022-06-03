Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 3 июня

Сегодня, 3 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 3 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 3 июня
3 июня – Всемирный день велосипеда.
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
3 июня — День равноапостольного царя Константина и его матери царицы Елены, Владимирской иконы Божией Матери.
День ангела сегодня – 3 июня
День ангела (именины) сегодня празднуют: Федор, Кирилл, Константин, Михаил, Елена, Ярослав.
Приметы на 3 июня:
Что нельзя делать 3 июня
Фото: IStock