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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 3 июня

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 3 июня

Сегодня, 3 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 3 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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События 3 июня в мире

  • 1527 – в 7 часов вечера начался Великий пожар Львова, уничтоживший всю готическую застройку города;
  • 1571 – войска крымского хана Девлет-Герая захватили и до фона сожгли Москву;
  • 1638 — началось Жолнинское сражение — решающее сражение повстанцев во главе с Дмитрием Гуней против шляхетского войска Речи Посполитой во время восстания Острянина;
  • 1768 — взятие г. Умани гайдамацкими отрядами Максима Железняка и Ивана Гонты;
  • 2006 – Черногория провозгласила независимость;
  • 2017 – начала действовать социальная сеть Ukrainians.

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Приметы на 3 июня:

  • Если в этот день идет дождь — осень будет дождливой.
  • Идет дождь с градом, то ли 3 декабря будут снежить.
  • Насекомые гудят — к хорошей погоде.
  • Кукушки куют — к потеплению.

Что нельзя делать 3 июня

  • Нельзя отказываться, если кто-то просить о помощи;
  • Нельзя есть жирную пищу;
  • Нельзя выходить из дома без надобности.

Фото: IStock

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