Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 3 июня

Сегодня, 3 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 3 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 3 июня

3 июня – Всемирный день велосипеда.

События 3 июня в мире

1527 – в 7 часов вечера начался Великий пожар Львова, уничтоживший всю готическую застройку города;

– в 7 часов вечера начался Великий пожар Львова, уничтоживший всю готическую застройку города; 1571 – войска крымского хана Девлет-Герая захватили и до фона сожгли Москву;

– войска крымского хана Девлет-Герая захватили и до фона сожгли Москву; 1638 — началось Жолнинское сражение — решающее сражение повстанцев во главе с Дмитрием Гуней против шляхетского войска Речи Посполитой во время восстания Острянина;

— началось Жолнинское сражение — решающее сражение повстанцев во главе с Дмитрием Гуней против шляхетского войска Речи Посполитой во время восстания Острянина; 1768 — взятие г. Умани гайдамацкими отрядами Максима Железняка и Ивана Гонты;

— взятие г. Умани гайдамацкими отрядами Максима Железняка и Ивана Гонты; 2006 – Черногория провозгласила независимость;

– Черногория провозгласила независимость; 2017 – начала действовать социальная сеть Ukrainians.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

3 июня — День равноапостольного царя Константина и его матери царицы Елены, Владимирской иконы Божией Матери.

День ангела сегодня – 3 июня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Федор, Кирилл, Константин, Михаил, Елена, Ярослав.

Приметы на 3 июня:

Если в этот день идет дождь — осень будет дождливой.

Идет дождь с градом, то ли 3 декабря будут снежить.

Насекомые гудят — к хорошей погоде.

Кукушки куют — к потеплению.

Что нельзя делать 3 июня

Нельзя отказываться, если кто-то просить о помощи;

Нельзя есть жирную пищу;

Нельзя выходить из дома без надобности.

Фото: IStock