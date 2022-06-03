Троица 2022: что нельзя делать

Троица 2022 года отмечается 12 июня. Все знают, что это один из главных христианских праздников. В материале Нового канала рассказываем, что можно, а что нельзя делать на Троицу.

Поздравления с Троицей

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Что нельзя делать на Троицу?

Нельзя работать и убирать дом. Это считается грехом. Нельзя стричься, плести, вязать, вышивать. Нельзя заниматься земляными работами. Это особенно строгий запрет, ведь в этот день Троица считалась именинницей, и ее нельзя было беспокоить. Нельзя купаться в реках и озерах. Для этого запрета существует поверье: русалка может выйти на сушу и унести с собой на дно водоема человека. Нельзя устраивать свадьбу, это плохая примета. При этом можно свататься. Нельзя одному ходить в лес или в поле. В народе верят, что на Троицу приходят мифические существа – нимфы и русалки. С ними лучше не встречаться. Нельзя испытывать и проявлять отрицательные эмоции. Следует воздерживаться от ссор, конфликтов, претензий, зависти и оскорблений в этот праздничный день.

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Что можно делать на Троицу?

Обязательно сходите в церковь и освятите зелень, которую собрали утром в День Святой Троицы.

На Троицу сушат веники для бани. Считается, что они будут обладать целебной силой.

В середине букета разместите тройную свечу зеленого цвета. Она должна гореть во время святой службы.

Накануне Троицы принято посещать кладбища и поминать умерших.

На Троицу принято украшать храмы зеленью. Пол устилают травой, иконы украшают цветами и молодыми ветвями деревьев.

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