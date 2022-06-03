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Что нельзя делать на Троицу

Троица 2022: что нельзя делать

Троица 2022 года отмечается 12 июня. Все знают, что это один из главных христианских праздников. В материале Нового канала рассказываем, что можно, а что нельзя делать на Троицу.

Поздравления с Троицей

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Что нельзя делать на Троицу?

  1. Нельзя работать и убирать дом. Это считается грехом.
  2. Нельзя стричься, плести, вязать, вышивать.
  3. Нельзя заниматься земляными работами. Это особенно строгий запрет, ведь в этот день Троица считалась именинницей, и ее нельзя было беспокоить.
  4. Нельзя купаться в реках и озерах. Для этого запрета существует поверье: русалка может выйти на сушу и унести с собой на дно водоема человека.
  5. Нельзя устраивать свадьбу, это плохая примета. При этом можно свататься.
  6. Нельзя одному ходить в лес или в поле. В народе верят, что на Троицу приходят мифические существа – нимфы и русалки. С ними лучше не встречаться.
  7. Нельзя испытывать и проявлять отрицательные эмоции. Следует воздерживаться от ссор, конфликтов, претензий, зависти и оскорблений в этот праздничный день.

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Что можно делать на Троицу?

  • Обязательно сходите в церковь и освятите зелень, которую собрали утром в День Святой Троицы.
  • На Троицу сушат веники для бани. Считается, что они будут обладать целебной силой.
  • В середине букета разместите тройную свечу зеленого цвета. Она должна гореть во время святой службы.
  • Накануне Троицы принято посещать кладбища и поминать умерших.
  • На Троицу принято украшать храмы зеленью. Пол устилают травой, иконы украшают цветами и молодыми ветвями деревьев.

Фото — iStock

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