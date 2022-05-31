Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 31 мая

Сегодня, 31 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 31 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в нашем материале.

По православному календарю 31 мая – день памяти мученика Феодота Корчемника (Феодота Анкирского, Федота Овсяникова) и семи дев мучениц: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии.

Праздники 31 мая в мире

31 мая отмечают Всемирный день без табака (World No Tobacco Day), который основала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году.

31 мая также празднуют Всемирный день борьбы с неравенством

А еще в последний весенний день свой «профессиональный» праздник отмечают «светлые головы»: 31 мая — Международный день блондинов и блондинок.

И в честь праздника мы собрали список самых ярких фильмов с блондинками в главных ролях.

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Именины 31 мая

Именины в этот последний день весны у Давида, Исаака, Матроны, Павла, Семёна, Фаины, Федота, Кристины, Юлии, Андрея, Дениса, Петра, Александра и Клавдии.

События в мире 31 мая

31 мая в 1815 году было объявлено о создании Нидерландского королевства.

В этот день в 1859 году были впервые запущены часы на Биг-Бене

В 1868 году 31 мая под Парижем, в парке Сен-Клу, прошла первая в мире велогонка.

31 мая 1879 года в Берлине заработала первая в мире электрическая железная дорога и был запущен первый электропоезд.

Что можно делать 31 мая

31 мая, в день Федота Овсяникова влюбленные могут провести несложный обряд, чтобы укрепить свои узы. Крепко взявшись за руки, пара должна трижды обойти вокруг дуба, и их отношения станут такими же крепкими, как это дерево. Так что выбирайте дуб побольше!

А если вы до сих пор не нашли свою половинку, сегодня у вас есть шанс познакомиться с будущим супругом. Брак будет крепким и долгим.

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Что нельзя делать 31 мая

В этот день не стоит рубить деревья и даже колоть дрова

31 мая нельзя тратить крупные суммы, особенно на покупки

В этот день 31 мая также не рекомендуется ремонтировать одежду или обувь.

31 мая не стоит стричь волосы и ногти

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Если вы собрались уволиться с работы или начать новое дело, выберите для этой затеи другой день, 31 мая крайне опасно принимать важные решения, связанные с карьерой.

Также в этот день ни в коем случае нельзя выбрасывать остатки еды. Соберите аккуратно то, что осталось после трапезы и отдайте домашним животным.

По поверьям, если в этот день слышно, как громко кует кукушку, это к жаркой погоде.

А если вечером 31 мая закат будет алым, ждите ветреных дней.

Фото: IStock