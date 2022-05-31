Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 31 мая

Сегодня, 31 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 31 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в нашем материале.
По православному календарю 31 мая – день памяти мученика Феодота Корчемника (Феодота Анкирского, Федота Овсяникова) и семи дев мучениц: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии.
И в честь праздника мы собрали список самых ярких фильмов с блондинками в главных ролях.
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Именины в этот последний день весны у Давида, Исаака, Матроны, Павла, Семёна, Фаины, Федота, Кристины, Юлии, Андрея, Дениса, Петра, Александра и Клавдии.
31 мая, в день Федота Овсяникова влюбленные могут провести несложный обряд, чтобы укрепить свои узы. Крепко взявшись за руки, пара должна трижды обойти вокруг дуба, и их отношения станут такими же крепкими, как это дерево. Так что выбирайте дуб побольше!
А если вы до сих пор не нашли свою половинку, сегодня у вас есть шанс познакомиться с будущим супругом. Брак будет крепким и долгим.
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По поверьям, если в этот день слышно, как громко кует кукушку, это к жаркой погоде.
А если вечером 31 мая закат будет алым, ждите ветреных дней.
Фото: IStock