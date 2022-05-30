Выходные в июне 2022: будут ли дополнительные выходные

Будут ли дополнительные выходные в июне 2022 года в Украине? из-за войны украинцы потеряли чувство времени, а понятие выходные в принципе трансформировалось, потому что каждый отдыхает, когда может. Но все же хватает и таких украинцев, которые находятся в относительной безопасности и могут работать по нормальному графику. Именно поэтому Новый канал подготовил тебе материал о выходных в июне. Читай и планируй свои выходные в июне 2022 года.

Выходные в июне 2022, которые должны были быть до войны

В июне 2022 года украинцев ждет 22 рабочих дней и 8 выходных. К сожалению, дополнительных выходных не предполагается, хотя в июне и есть праздники, которые раньше радовали нас дополнительным свободным от работы днем. Но по статье 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней. Поэтому 13 июня (перенос выходного с 12.06, там Троица) и 28 июня (День Конституции Украины) являются обычными рабочими днями.

Выходные в июне 2022 года, которые будут по факту войны в Украине

4, 5 – суббота и воскресенье,

11, 12 – суббота и воскресенье,

18, 19 – суббота и воскресенье,

25, 26 – суббота и воскресенье.

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