Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 29 мая

Сегодня, 29 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 29 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 29 мая

29 мая – 95-й день войны России против Украины. 149-й день.

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Какой сегодня день – 29 мая: национальные праздники

Аргентина : День Сухопутных войск.

: День Сухопутных войск. Швеция : День ветеранов.

: День ветеранов. Венесуэла : День чествования старших.

: День чествования старших. Нигерия : День демократии.

: День демократии. Доминика : национальный день матери.

: национальный день матери. США , День штата Висконсин и Род-Айленд, День бисквита.

, День штата Висконсин и Род-Айленд, День бисквита. Кыргызстан : День вооруженных сил.

: День вооруженных сил. Туркменистан: День работников органов внутренних дел

События 29 мая в мире

526 — в результате крупного землетрясения был разрушен один из самых больших городов античности Антиохия. Погибли около 250 тыс. человек, преимущественно христианских паломников.

— в результате крупного землетрясения был разрушен один из самых больших городов античности Антиохия. Погибли около 250 тыс. человек, преимущественно христианских паломников. 1384 — кастильский король Хуан I осадил Лиссабон.

— кастильский король Хуан I осадил Лиссабон. 1453 – османская армия под предводительством султана Мехмеда II захватила Константинополь

– османская армия под предводительством султана Мехмеда II захватила Константинополь 1630 – подписано Переяславское соглашение, договор между украинской казацкой старшиной и польским гетманом С.Конецпольским

– подписано Переяславское соглашение, договор между украинской казацкой старшиной и польским гетманом С.Конецпольским 1660 — в Англии реставрирована монархия, новым королем стал Карл II Стюарт, сын казненного Карла I Стюарта.

— в Англии реставрирована монархия, новым королем стал Карл II Стюарт, сын казненного Карла I Стюарта. 1738 — в Петербурге издан императорский указ о возвращении казаков и посполитых, бежавших в Гетманщину и в Российскую империю, на Слободскую Украину.

— в Петербурге издан императорский указ о возвращении казаков и посполитых, бежавших в Гетманщину и в Российскую империю, на Слободскую Украину. 1790 — Род-Айленд последним из первоначальных 13 колоний-штатов принимает Конституцию США

— Род-Айленд последним из первоначальных 13 колоний-штатов принимает Конституцию США 1802 – академик Василий Петров открыл явление электрической дуги

– академик Василий Петров открыл явление электрической дуги 1900 – компания «Отис» зарегистрировала торговую марку «Эскалатор» (позднее эскалаторами станут называть все эскалаторы)

– компания «Отис» зарегистрировала торговую марку «Эскалатор» (позднее эскалаторами станут называть все эскалаторы) 1928 — Фриц фон Опель на экспериментальном автомобиле собственной конструкции преодолел рубеж скорости 200 км/ч.

— Фриц фон Опель на экспериментальном автомобиле собственной конструкции преодолел рубеж скорости 200 км/ч. 1945 – в Норвегии за сотрудничество с нацистами арестовали писателя, Нобелевского лауреата Кнута Гамсуна

– в Норвегии за сотрудничество с нацистами арестовали писателя, Нобелевского лауреата Кнута Гамсуна 1953 — человек впервые одолел высшую точку планеты — на вершину Джомолунгмы (8 848 м) поднялись новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и шерп Норгей Тенцинг.

— человек впервые одолел высшую точку планеты — на вершину Джомолунгмы (8 848 м) поднялись новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и шерп Норгей Тенцинг. 1964 — в Киеве открыли для посетителей самый большой в СССР ботанический сад.

— в Киеве открыли для посетителей самый большой в СССР ботанический сад. 2003 – форвард «Милана» Андрей Шевченко выиграл свой первый трофей за 4 года, проведенные в Италии, забив последний гол в матче с «Ювентусом» (финал Лиги Чемпионов; 3:2 в пользу «Милана»).

Какой православный (церковный) праздник сегодня

29 мая — день памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного.

День ангела сегодня – 29 мая

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Георгий, Федор, Богуслав, Максим.

Приметы на 29 мая:

Если 29 мая идет дождь и слышать кваканье лягушек в водоемах — погода скоро наладится.

На озерах появилось кувшинки — к устойчивому летнего тепла.

29 мая гремит гром — будет хороший урожай зерна.

Что нельзя делать 29 мая

Нельзя работать на поле после полудня, иначе все посевы или сгорят, или будут украдены, или побитые градом.

Нельзя на этот день назначать важные события, свадьбы, застолья.

В этот день приметы советуют бережно относиться к земле: нельзя забивать в нее колья, копать ямы, использовать для нее любые острые предметы.

Фото: IStock