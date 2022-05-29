Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 29 мая

Сегодня, 29 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 29 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 29 мая
29 мая – 95-й день войны России против Украины. 149-й день.
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Какой сегодня день – 29 мая: национальные праздники
- Аргентина: День Сухопутных войск.
- Швеция: День ветеранов.
- Венесуэла: День чествования старших.
- Нигерия: День демократии.
- Доминика: национальный день матери.
- США, День штата Висконсин и Род-Айленд, День бисквита.
- Кыргызстан: День вооруженных сил.
- Туркменистан: День работников органов внутренних дел
События 29 мая в мире
- 526 — в результате крупного землетрясения был разрушен один из самых больших городов античности Антиохия. Погибли около 250 тыс. человек, преимущественно христианских паломников.
- 1384 — кастильский король Хуан I осадил Лиссабон.
- 1453 – османская армия под предводительством султана Мехмеда II захватила Константинополь
- 1630 – подписано Переяславское соглашение, договор между украинской казацкой старшиной и польским гетманом С.Конецпольским
- 1660 — в Англии реставрирована монархия, новым королем стал Карл II Стюарт, сын казненного Карла I Стюарта.
- 1738 — в Петербурге издан императорский указ о возвращении казаков и посполитых, бежавших в Гетманщину и в Российскую империю, на Слободскую Украину.
- 1790 — Род-Айленд последним из первоначальных 13 колоний-штатов принимает Конституцию США
- 1802 – академик Василий Петров открыл явление электрической дуги
- 1900 – компания «Отис» зарегистрировала торговую марку «Эскалатор» (позднее эскалаторами станут называть все эскалаторы)
- 1928 — Фриц фон Опель на экспериментальном автомобиле собственной конструкции преодолел рубеж скорости 200 км/ч.
- 1945 – в Норвегии за сотрудничество с нацистами арестовали писателя, Нобелевского лауреата Кнута Гамсуна
- 1953 — человек впервые одолел высшую точку планеты — на вершину Джомолунгмы (8 848 м) поднялись новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и шерп Норгей Тенцинг.
- 1964 — в Киеве открыли для посетителей самый большой в СССР ботанический сад.
- 2003 – форвард «Милана» Андрей Шевченко выиграл свой первый трофей за 4 года, проведенные в Италии, забив последний гол в матче с «Ювентусом» (финал Лиги Чемпионов; 3:2 в пользу «Милана»).
Какой православный (церковный) праздник сегодня
29 мая — день памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного.
День ангела сегодня – 29 мая
День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Георгий, Федор, Богуслав, Максим.
Приметы на 29 мая:
- Если 29 мая идет дождь и слышать кваканье лягушек в водоемах — погода скоро наладится.
- На озерах появилось кувшинки — к устойчивому летнего тепла.
- 29 мая гремит гром — будет хороший урожай зерна.
Что нельзя делать 29 мая
- Нельзя работать на поле после полудня, иначе все посевы или сгорят, или будут украдены, или побитые градом.
- Нельзя на этот день назначать важные события, свадьбы, застолья.
- В этот день приметы советуют бережно относиться к земле: нельзя забивать в нее колья, копать ямы, использовать для нее любые острые предметы.
Фото: IStock