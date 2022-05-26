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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 26 мая

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 26 мая

Сегодня, 26 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 26 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 26 мая

26 мая – 92-й день войны РФ против Украины, 146-й день года.

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Какой сегодня день – 26 мая: национальные праздники

  • Грузия: День независимости.
  • Польша: День матери.
  • Дания: День рождения Кронпринца Фредерика.
  • Гайана: День независимости.
  • Армения: День победы в Сардарапатском сражении.
  • Австралия: Национальный день извинений. (National Sorry Day)(1998).
  • США: День черничного чизкейка и День вишневого десерта

События 26 мая в мире

  • 1093 – в день Вознесения половцы разбили русское войско в битве на реке Стугна.
  • 1648 — 15-тысячная казацкая армия Богдана Хмельницкого разгромила 18-тысячную польскую армию Николая Потоцкого в битве под Корсунем.
  • 1895 — во время архиерейской визитации Белого Камня митрополит Сильвестр (Сембратович) освятил краеугольный камень под новую каменную церковь (храм освящен в 1901 митпрополитом Андреем Шептицким).
  • 1938 – в городе Вольфсбург Адольф Гитлер лично заложил первый камень под новостройку первого завода «Фольксваген».
  • 1953 – началось Норильское восстание политзаключенных.
  • 2014 – состоялся первый бой за Донецкий аэропорт, украинские войска выбили пророссийских боевиков из обоих терминалов аэропорта.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 26 мая

Какой православный (церковный) праздник сегодня

26 мая — день памяти мученицы Гликерии.

День ангела сегодня – 26 мая

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Василий, Георгий, Ефим, Макар, Сергей, Тарас, Юрий, Ирина.

Приметы на 26 мая:

  • Если в этот день ожидается дождь, то осень будет хорошей.
  • Многие мошки 26 мая – будет богатый урожай грибов.
  • Комары вьются – до теплых и солнечных дней.
  • Ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве – скоро наступят теплые дни.
  • Многие комары – день будет солнечным.
  • Если комары на Ликере показались – уродят ягоды.

Что нельзя делать 26 мая

  • Нельзя никому рассказывать свой сон.
  • Нельзя сеять, потому что не взойдет.
  • Нельзя убивать комаров.

Фото: IStock

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