Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 26 мая

Сегодня, 26 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 26 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 26 мая
26 мая – 92-й день войны РФ против Украины, 146-й день года.
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Какой сегодня день – 26 мая: национальные праздники
- Грузия: День независимости.
- Польша: День матери.
- Дания: День рождения Кронпринца Фредерика.
- Гайана: День независимости.
- Армения: День победы в Сардарапатском сражении.
- Австралия: Национальный день извинений. (National Sorry Day)(1998).
- США: День черничного чизкейка и День вишневого десерта
События 26 мая в мире
- 1093 – в день Вознесения половцы разбили русское войско в битве на реке Стугна.
- 1648 — 15-тысячная казацкая армия Богдана Хмельницкого разгромила 18-тысячную польскую армию Николая Потоцкого в битве под Корсунем.
- 1895 — во время архиерейской визитации Белого Камня митрополит Сильвестр (Сембратович) освятил краеугольный камень под новую каменную церковь (храм освящен в 1901 митпрополитом Андреем Шептицким).
- 1938 – в городе Вольфсбург Адольф Гитлер лично заложил первый камень под новостройку первого завода «Фольксваген».
- 1953 – началось Норильское восстание политзаключенных.
- 2014 – состоялся первый бой за Донецкий аэропорт, украинские войска выбили пророссийских боевиков из обоих терминалов аэропорта.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
26 мая — день памяти мученицы Гликерии.
День ангела сегодня – 26 мая
День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Василий, Георгий, Ефим, Макар, Сергей, Тарас, Юрий, Ирина.
Приметы на 26 мая:
- Если в этот день ожидается дождь, то осень будет хорошей.
- Многие мошки 26 мая – будет богатый урожай грибов.
- Комары вьются – до теплых и солнечных дней.
- Ласточки и стрижи 26 мая летают по небу в большом количестве – скоро наступят теплые дни.
- Многие комары – день будет солнечным.
- Если комары на Ликере показались – уродят ягоды.
Что нельзя делать 26 мая
- Нельзя никому рассказывать свой сон.
- Нельзя сеять, потому что не взойдет.
- Нельзя убивать комаров.
Фото: IStock