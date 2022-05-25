Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 25 мая

Сегодня, 25 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 25 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Православные 25 мая почитают память епископа Епифания Кипрского (Епифанов день), одного из ранних отцов церкви, который прославился обличением ереси.
Также в народе 25 мая празднуют Рябиновку – в этот день обычно на деревьях появляется первый цвет.
Праздники в мире 25 мая:
- Сегодня 25 мая в мире отмечают День освобождения Африки и Международный день пропавших детей
- 25 мая также — День полотенца и Всемирный день щитовидной железы.
Именины 25 мая
25 мая именины у Германа, Дениса, Ивана, Петра, Семёна, Фёдора, Евдокии.
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События в мире 25 мая:
- 25 мая 5493 до н. э. согласно религиозным представлениям, это условная дата сотворения мира, от которой вела летоисчисление александрийская хронология.
- 25 мая 996 года в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы — знаменитая Десятинная церковь.
- 25 мая 1829 года в Лондоне состоялась премьера Первой симфонии Мендельсона.
- 25 мая 1869 открыто здание Венской Оперы.
- 25 мая 1973 года в Киеве начался первый Всесоюзный фестиваль искусств «Киевская весна».
- 25 мая 1977 года в кинотеатрах начался показ фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», ставшего первым по размерам кассовых сборов.
- 25 мая 1983 года на экраны США вышел фильм «Звёздные войны. Эпизод VI. Возвращение джедая».
- 25 мая 1996 года в Киеве восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.
Что нельзя делать 25 мая:
- 25 мая нельзя срывать и приносить в дом белые кувшинки, они могу принести беду.
- 25 мая незамужним девушкам не рекомендуется носить черные вещи.
- 25 мая категорически запрещается ругаться и выяснять отношения с близкими людьми.
- 25 мая не стоит употреблять алкогольные напитки.
- 25 мая также нельзя стричь волосы и ногти, может ухудшиться здоровье.
По поверьям, в этот день особую силу приобретает рябиновое (калиновое) дерево, которое начинает цвести 25 мая. Маленькие букетики цветущих веток ставили дома в вазы, считалось, что они будут оберегать мир и любовь.
Девушки, родившиеся 25 мая, могут провести в этот день необычный обряд: надеть красный сарафан, подойти к цветущей рябине и заговорить дом от удара молнии и пожара.
В народе говорят, что, если 25 мая утро будет солнечное и ясное, лето впереди жаркое и засушливое.
О засушливом лете говорят и майские жуки в большом количестве в этот день.
Фото: IStock