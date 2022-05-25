Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 25 мая

Сегодня, 25 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 25 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Православные 25 мая почитают память епископа Епифания Кипрского (Епифанов день), одного из ранних отцов церкви, который прославился обличением ереси.

Также в народе 25 мая празднуют Рябиновку – в этот день обычно на деревьях появляется первый цвет.

Праздники в мире 25 мая:

Сегодня 25 мая в мире отмечают День освобождения Африки и Международный день пропавших детей

25 мая также — День полотенца и Всемирный день щитовидной железы.

Именины 25 мая

25 мая именины у Германа, Дениса, Ивана, Петра, Семёна, Фёдора, Евдокии.

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События в мире 25 мая:

25 мая 5493 до н. э. согласно религиозным представлениям, это условная дата сотворения мира, от которой вела летоисчисление александрийская хронология.

25 мая 996 года в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы — знаменитая Десятинная церковь.

25 мая 1829 года в Лондоне состоялась премьера Первой симфонии Мендельсона.

25 мая 1869 открыто здание Венской Оперы.

25 мая 1973 года в Киеве начался первый Всесоюзный фестиваль искусств «Киевская весна».

25 мая 1977 года в кинотеатрах начался показ фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», ставшего первым по размерам кассовых сборов.

25 мая 1983 года на экраны США вышел фильм «Звёздные войны. Эпизод VI. Возвращение джедая».

25 мая 1996 года в Киеве восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.

Что нельзя делать 25 мая:

25 мая нельзя срывать и приносить в дом белые кувшинки, они могу принести беду.

25 мая незамужним девушкам не рекомендуется носить черные вещи.

25 мая категорически запрещается ругаться и выяснять отношения с близкими людьми.

25 мая не стоит употреблять алкогольные напитки.

25 мая также нельзя стричь волосы и ногти, может ухудшиться здоровье.

По поверьям, в этот день особую силу приобретает рябиновое (калиновое) дерево, которое начинает цвести 25 мая. Маленькие букетики цветущих веток ставили дома в вазы, считалось, что они будут оберегать мир и любовь.

Девушки, родившиеся 25 мая, могут провести в этот день необычный обряд: надеть красный сарафан, подойти к цветущей рябине и заговорить дом от удара молнии и пожара.

В народе говорят, что, если 25 мая утро будет солнечное и ясное, лето впереди жаркое и засушливое.

О засушливом лете говорят и майские жуки в большом количестве в этот день.

Фото: IStock