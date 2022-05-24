Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 24 мая

Сегодня, 24 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 24 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

24 мая православные отмечают день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Кирилл и Мефодий (Методий) — славянские просветители и проповедники христианства, создатели кириллического алфавита, первые переводчики богослужебных книг на славянский язык.

Праздники 24 мая

24 мая в Украине отмечают День славянской письменности и культуры.

Также в народном календаре день 24 мая считается Днем Мокия Мокрого.

В Европе 24 мая отмечают День парков и День валяния в траве.

24 мая празднуют Международный день видеоигр, так что не забудьте поздравить знакомых геймеров!

Именины 24 мая

Сегодня 24 мая именины у Александра, Иосифа (Осипа), Кирилла, Мефодия, Никодима, Ростислава.

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События в мире 24 мая

24 мая 1032 года Авиценна наблюдал и описал прохождение Венеры по диску Солнца.

24 мая 1830 года начала работу старейшая в США железнодорожная ветка «Балтимор и Огайо».

24 мая 1844 года с помощью телеграфа Сэмюэла Морзе отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор.

24 мая 1914 года был совершен перелёт Киев — Гатчина (1277 км за 7 часов 45 минут лётного времени) П. Н. Нестерова с механиком Г. М. Нелидовым на «Ньюпоре-IV».

24 мая 1956 года в швейцарском Лугано прошёл первый в истории Конкурс песни Евровидения.

В этот день 24 мая в 1989 году на экраны США вышел фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

24 мая 2003 года открылись станции Киевского метрополитена «Житомирская» и «Академгородок».

24 мая 2006 года был запущен проект Wikimapia.

Что нельзя делать 24 мая:

Считается, что 24 мая проявляют активность русалки, поэтому не стоит в этот день подходить близко к открытым водоемам – могут утащить на дно.

24 мая не рекомендуется купаться в озерах и реках.

Считается, что в этот день лучше иметь при себе букетик полыни – он защитит от русалок и злых духов.

24 мая не рекомендуется сажать и копать землю.

24 мая незамужним девушкам запрещается убирать пол: мыть, подметать и даже пылесосить. Таким образом можно отвадить «вымести» из дому женихов.

24 мая не стоит начинать новое дело, начинать бизнес, есть риск прогореть или потерять деньги.

24 мая не рекомендуется также совершать крупные покупки.

24 мая по поверьям не стоит приобретать новую обувь – быстро износится.

В этот день 24 мая также не советуют открывать свое сердце и признаваться в чувствах – высок риск быть отвергнутыми и получить отказ.

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Что можно делать 24 мая:

24 мая следует заняться домом: починкой мебели, инструментов, ремонтом вещей, уборкой. Если делать это всей семьей, в доме надолго воцарят мир и спокойствие.

Незамужние девушки 24 мая могут провести простой обряд: сплести большой венок из полевых цветов, пройти через него, как через обруч, и спустить на воду. Считается, что русалки 24 мая заберут его себе, а в благодарность подарят девушке хорошего жениха.

День 24 мая считается удачным, чтобы закончить старые отношения, расставание пройдет безболезненно.

Если 24 мая пойдет дождь, стоит выйти на улицу и дать дождю немного намочить волосы. Дождь в день Мокшия Мокрого считается особенным – дарящим здоровье и красоту.

По поверьям, сон, приснившийся 24 мая, сбудется через 12 дней. Если сон был пугающим, то с утра лучше рассказать о нем реке – она унесет с собой всё плохое, и сон не сбудется.

Существует примета, что, если 24 мая будет идти дождь, лето будет дождливым.

Если увидите, что котик спит животиком кверху, скоро ожидайте теплой погоды. А вот если кошка спрятала мордочку в лапках, ждите холодов и дождя.

Фото: IStock