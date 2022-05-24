Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 24 мая

Сегодня, 24 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 24 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
24 мая православные отмечают день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Кирилл и Мефодий (Методий) — славянские просветители и проповедники христианства, создатели кириллического алфавита, первые переводчики богослужебных книг на славянский язык.
Праздники 24 мая
- 24 мая в Украине отмечают День славянской письменности и культуры.
- Также в народном календаре день 24 мая считается Днем Мокия Мокрого.
- В Европе 24 мая отмечают День парков и День валяния в траве.
- 24 мая празднуют Международный день видеоигр, так что не забудьте поздравить знакомых геймеров!
Именины 24 мая
Сегодня 24 мая именины у Александра, Иосифа (Осипа), Кирилла, Мефодия, Никодима, Ростислава.
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События в мире 24 мая
- 24 мая 1032 года Авиценна наблюдал и описал прохождение Венеры по диску Солнца.
- 24 мая 1830 года начала работу старейшая в США железнодорожная ветка «Балтимор и Огайо».
- 24 мая 1844 года с помощью телеграфа Сэмюэла Морзе отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор.
- 24 мая 1914 года был совершен перелёт Киев — Гатчина (1277 км за 7 часов 45 минут лётного времени) П. Н. Нестерова с механиком Г. М. Нелидовым на «Ньюпоре-IV».
- 24 мая 1956 года в швейцарском Лугано прошёл первый в истории Конкурс песни Евровидения.
- В этот день 24 мая в 1989 году на экраны США вышел фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход».
- 24 мая 2003 года открылись станции Киевского метрополитена «Житомирская» и «Академгородок».
- 24 мая 2006 года был запущен проект Wikimapia.
Что нельзя делать 24 мая:
- Считается, что 24 мая проявляют активность русалки, поэтому не стоит в этот день подходить близко к открытым водоемам – могут утащить на дно.
- 24 мая не рекомендуется купаться в озерах и реках.
- Считается, что в этот день лучше иметь при себе букетик полыни – он защитит от русалок и злых духов.
- 24 мая не рекомендуется сажать и копать землю.
- 24 мая незамужним девушкам запрещается убирать пол: мыть, подметать и даже пылесосить. Таким образом можно отвадить «вымести» из дому женихов.
- 24 мая не стоит начинать новое дело, начинать бизнес, есть риск прогореть или потерять деньги.
- 24 мая не рекомендуется также совершать крупные покупки.
- 24 мая по поверьям не стоит приобретать новую обувь – быстро износится.
- В этот день 24 мая также не советуют открывать свое сердце и признаваться в чувствах – высок риск быть отвергнутыми и получить отказ.
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Что можно делать 24 мая:
- 24 мая следует заняться домом: починкой мебели, инструментов, ремонтом вещей, уборкой. Если делать это всей семьей, в доме надолго воцарят мир и спокойствие.
- Незамужние девушки 24 мая могут провести простой обряд: сплести большой венок из полевых цветов, пройти через него, как через обруч, и спустить на воду. Считается, что русалки 24 мая заберут его себе, а в благодарность подарят девушке хорошего жениха.
- День 24 мая считается удачным, чтобы закончить старые отношения, расставание пройдет безболезненно.
- Если 24 мая пойдет дождь, стоит выйти на улицу и дать дождю немного намочить волосы. Дождь в день Мокшия Мокрого считается особенным – дарящим здоровье и красоту.
По поверьям, сон, приснившийся 24 мая, сбудется через 12 дней. Если сон был пугающим, то с утра лучше рассказать о нем реке – она унесет с собой всё плохое, и сон не сбудется.
Существует примета, что, если 24 мая будет идти дождь, лето будет дождливым.
Если увидите, что котик спит животиком кверху, скоро ожидайте теплой погоды. А вот если кошка спрятала мордочку в лапках, ждите холодов и дождя.
Фото: IStock