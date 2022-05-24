Как ухаживать за зубами в домашних условиях: советы стоматолога

Эксклюзивно ведущий стоматолог Назарий Михайлюк рассказал, как ухаживать за зубами в домашних условиях

Немного истории.

В мае 1892 года дантист из Нью-Лондона доктор Вашингтон Шеффилд изобрел первый в истории тюбик для зубной пасты. Тогда он и подумать не мог, что это станет одним из самых актуальных предметов человеческого бытия. К концу 19 века зубы чистили зубным порошком. Продавали его в небольших бумажных пакетиках, что было очень непрактично и неловко.

Дантист Шеффилд решил сделать пользование новой зубной пастой более удобным. Он услышал об одном американском художнике, хранившем свои краски в оловянных трубочках. Идея так увлекла доктора, что он серьезно занялся выпуском туб с зубной пастой.

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Однако Шеффилд не являлся бизнесменом и не догадался вовремя запатентовать свое изобретение. Через год после того, как стоматолог запустил выпуск тюбиков, новинку узнал аптекарь Колгейт. Он быстро перенял практику упаковки в тубы всевозможных мазей и кремов, а также стал обладателем прав настоящего изобретения. А в 1873 году компания Колгейт предложила абсолютно революционный продукт – ароматизированный дентальный крем, а попросту говоря – зубную пасту.

Впоследствии мистер Колгейт начал проводить зубные пасты в тюбиках по своей технологии, благодаря чему и тюбик, и паста получили всеобщее признание в Америке и Европе. С тех пор популярность зубной пасты выросла, появилось более 20 видов разных паст. Постепенно олово, из которого делались первые тубы, заменили алюминием, а позже и пластиком. Однако по форме тюбик остался верен своим американским предкам.

К современности

Врач Назарий Михайлюк отмечает, что регулярная домашняя гигиена и своевременные профилактические визиты к специалисту, хотя бы дважды в год – это прописные истины, которые нужно не только знать, но и выполнять. Они помогают поддерживать здоровье всей полости рта, своевременно выявлять проблемы и разрешать их, «не запуская» ситуацию.

«Обязательно найдите на полке в вашей ванне место для зубной нити или как ее еще называют – флосс. Она позволит легко справиться с чисткой межзубных промежутков, удалением остатков пищи из труднодоступных мест. Используйте зубные щетки средней жесткости. С одной стороны они меньше травмируют десну и твердые ткани зубов, а с другой – эффективно очищают зубы. Выбирая зубные пасты, остановите внимание на тех, которые содержат фтор и антисептические вещества. Не лишним будет также использование ополаскивателей для рта. На здоровье зубов влияет наше питание. Поэтому не стоит увлекаться сладким и кофе, а овощи, фрукты и продукты, обогащенные кальцием, фосфором должны стать непременной составляющей вашего ежедневного рациона», – уверяет стоматолог.

Заботьтесь о здоровье зубов сами и доверяйте его профессионалам – и тогда поводов для счастливой, уверенной улыбки у вас станет больше.