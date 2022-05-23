Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 23 мая

Сегодня, 23 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 23 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Православные сегодня отмечают Симонов день — день памяти апостола Симона Зилота (Симона Кананита), а также день памяти мучеников Алфия, Филадельфа, Киприана (Кирина), Онисима, Еразма и иных.

В переводе с греческого языка «Зилот» означает «ревнивец».

Праздники в мире 23 мая

23 мая во всем мире отмечают Международный день спортивной борьбы.

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Именины 23 мая

Сегодня 23 мая именины у Анисима (Онисима), Василия, Семёна, Сидора, Таисии.

События в мире 23 мая

23 мая 844 года состоялась легендарная битва при Клавихо.

23 мая 1592 в Венеции инквизицией был арестован итальянский философ Джордано Бруно, обвинённый в ереси.

В 1618 году в этот день 23 мая состоялась Вторая пражская дефенестрация, официальная дата начала Тридцатилетней войны.

В 1922 году 23 мая Уолт Дисней создал свою первую компанию «Лаф-о-Грам Филмз», которая вскоре прогорела.

23 мая 1980 года в США на экраны вышел фильм Стэнли Кубрика «Сияние», снятый по роману Стивена Кинга и с Джеком Николсоном в главной роли.

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23 мая 1995 года компания Sun официально представила Java и HotJava на выставке SunWorld ’95.

23 мая 2008 года открылась станция Киевского метрополитена «Красный хутор».

Что нельзя делать 23 мая на Симонов день:

23 мая нельзя пахать землю и сажать, не будет урожая.

23 мая не рекомендуется давать клятвы и заключать пари.

23 мая вечером после захода солнца не рекомендуется выходить на улицу.

23 мая не рекомендует играть в азартные игры.

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Что можно делать 23 мая:

23 мая – хороший день для получения или планирования прибыли. Можно совершать покупки, начинать бизнес, а также можно ожидать внезапных денежных поступлений. Однако делать всё надо с умом, тщательно взвешивая все риски.

23 мая подходит для гаданий.

По традиции, в этот день 23 мая нужно поклониться земле-матушке и поблагодарить ее.

Считается, что, если на Симона Зилота будет дождливый день – лето будет тоже дождливым.

Если на небе можно заметить кучевые пушистые облака, следующие дни обещают быть солнечными и ясными.

День 23 мая считается удачным у кладоискателей – по поверьям, сегодня можно найти особенно ценные сокровища.

Фото: IStock