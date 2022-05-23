Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 23 мая

Сегодня, 23 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 23 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Православные сегодня отмечают Симонов день — день памяти апостола Симона Зилота (Симона Кананита), а также день памяти мучеников Алфия, Филадельфа, Киприана (Кирина), Онисима, Еразма и иных.
В переводе с греческого языка «Зилот» означает «ревнивец».
23 мая во всем мире отмечают Международный день спортивной борьбы.
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Сегодня 23 мая именины у Анисима (Онисима), Василия, Семёна, Сидора, Таисии.
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По традиции, в этот день 23 мая нужно поклониться земле-матушке и поблагодарить ее.
Считается, что, если на Симона Зилота будет дождливый день – лето будет тоже дождливым.
Если на небе можно заметить кучевые пушистые облака, следующие дни обещают быть солнечными и ясными.
День 23 мая считается удачным у кладоискателей – по поверьям, сегодня можно найти особенно ценные сокровища.
Фото: IStock