Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 20 мая

Сегодня, 20 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 20 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 20 мая
20 мая — День банковских работников Украины, День переводчика жестового языка в Украине, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога, Европейский день моря, Всемирный день пчел, День исчезающих видов.
Какой сегодня день – 20 мая: национальные праздники
- Украина: День банковских работников Украины
- Украина: День переводчика жестового языка в Украине
- Литва: День города в Каунасе
- США: День рождения джинсов
События 20 мая в мире
- 325 год – римский император Константин созывает Вселенский собор в Никее;
- 1498 год — португальский мореплаватель Васко да Гама достигает берегов Индии;
- 1783 год – подписание Версальского мира, завершившего войну между Францией, Англией и Нидерландами;
- 1809 год — открывается Киевское народное мужское училище, затем ставшее школой № 75, одной из старейших школ Киева;
- 1873 год — Леви Штраус выпускает на рынок джинсы голубого цвета;
- 1899 год — Джекоб Герман становится первым водителем, который был арестован за превышение скорости (20 км/ч);
- 1905 год — в Киеве открывают Михайловский механический спуск;
- 1927 год – американский летчик Чарлз Линдберг начинает первый беспосадочный трансатлантический перелет;
- 1961 год – основание Шевченковской премии;
- 2005 год — проходит дебют независимой Украины на Каннском кинофестивале, это была мировая премьера документального фильма режиссера Игоря Стрембицкого «Путешественники»;
- 2009 год — в финальном футбольном матче Кубка УЕФА в Стамбуле «Шахтер» (Донецк) обыгрывает «Вердер» (Бремен) со счетом 2:1 и становится обладателем последнего в истории Кубка УЕФА;
- 2019 год – происходит инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского.
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
20 мая — упоминание появления на небе Креста Господня в Иерусалиме.
День ангела сегодня – 20 мая
День ангела (именины) сегодня празднуют: Михаил, Иосиф, Давид, Антоний, Иоанн, Стефан.
Приметы на 20 мая:
- Если сегодня падает дождь, то сентябрь будет солнечным и теплым.
- Если ночью видна красная луна, то будет дождь;
- Если вечером видна радуга — погода будет ясной, а утром радуга к дождю;
- Если заметны ласточки и стрижи, то весь год будет удачным.
Что нельзя делать 20 мая
- Нельзя ссориться и использовать нецензурную лексику;
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;
- Нельзя шить и ремонтировать;
- Нельзя ходить босыми по росе;
- Нельзя злоупотреблять спиртным и подвергаться вредным привычкам.
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