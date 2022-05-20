Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 20 мая

Сегодня, 20 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 20 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 20 мая

20 мая — День банковских работников Украины, День переводчика жестового языка в Украине, Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога, Европейский день моря, Всемирный день пчел, День исчезающих видов.

Какой сегодня день – 20 мая: национальные праздники

Украина: День банковских работников Украины

День банковских работников Украины Украина: День переводчика жестового языка в Украине

День переводчика жестового языка в Украине Литва: День города в Каунасе

День города в Каунасе США: День рождения джинсов

События 20 мая в мире

325 год – римский император Константин созывает Вселенский собор в Никее;

1498 год — португальский мореплаватель Васко да Гама достигает берегов Индии;

1783 год – подписание Версальского мира, завершившего войну между Францией, Англией и Нидерландами;

1809 год — открывается Киевское народное мужское училище, затем ставшее школой № 75, одной из старейших школ Киева;

1873 год — Леви Штраус выпускает на рынок джинсы голубого цвета;

1899 год — Джекоб Герман становится первым водителем, который был арестован за превышение скорости (20 км/ч);

1905 год — в Киеве открывают Михайловский механический спуск;

1927 год – американский летчик Чарлз Линдберг начинает первый беспосадочный трансатлантический перелет;

1961 год – основание Шевченковской премии;

2005 год — проходит дебют независимой Украины на Каннском кинофестивале, это была мировая премьера документального фильма режиссера Игоря Стрембицкого «Путешественники»;

2009 год — в финальном футбольном матче Кубка УЕФА в Стамбуле «Шахтер» (Донецк) обыгрывает «Вердер» (Бремен) со счетом 2:1 и становится обладателем последнего в истории Кубка УЕФА;

2019 год – происходит инаугурация Президента Украины Владимира Зеленского.

Лунный календарь стрижек на май 2022: когда лучше ухаживать за волосами

Лунный календарь на май 2022: благоприятные дни для дел

Какой православный (церковный) праздник сегодня

20 мая — упоминание появления на небе Креста Господня в Иерусалиме.

День ангела сегодня – 20 мая

День ангела (именины) сегодня празднуют: Михаил, Иосиф, Давид, Антоний, Иоанн, Стефан.

Приметы на 20 мая:

Если сегодня падает дождь, то сентябрь будет солнечным и теплым.

Если ночью видна красная луна, то будет дождь;

Если вечером видна радуга — погода будет ясной, а утром радуга к дождю;

Если заметны ласточки и стрижи, то весь год будет удачным.

Что нельзя делать 20 мая

Нельзя ссориться и использовать нецензурную лексику;

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;

Нельзя шить и ремонтировать;

Нельзя ходить босыми по росе;

Нельзя злоупотреблять спиртным и подвергаться вредным привычкам.

Гороскоп для Украины и украинцев на май 2022: коридор затмений и судьбоносные перемены

Фото — iStock