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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 18 мая

Яке сьогодні свято

Сегодня, 18 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 18 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 18 мая

18 мая — Международный день музеев (ЮНЕСКО), Международный день вакцины против ВИЧ, День борьбы за права крымскотатарского народа, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, День резервиста Украины.

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Какой сегодня день – 18 мая: национальные праздники

  • Украина: День борьбы за права крымскотатарского народа
  • Украина: День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
  • Украина: День резервиста Украины (2019)
  • Туркменистан: День Конституции и День государственного флага.
  • Шри-Ланка: День Победы. День памяти Муллайтева.(2009)
  • Гаити: День знамени и День университетов.
  • США: День вооруженных сил

События 18 мая в мире

  • 1152 — В Пуатье самая богатая наследница Европы Элеонора Аквитанская объявлена ​​невестой герцога Нормандского Генриха Плантагенета.
  • 1268 — Египетские мамелюки захватили Антиохию.
  • 1274 — Второй Лионский собор провозгласил крестовый поход.
  • 1291 – Египетские мамелюки захватили Акру – последнюю крепость крестоносцев на Святой Земле.
  • 1593 — Английский Тайный Совет приказал арестовать писателя Кристофера Марлоу.
  • 1642 — Основан Монреаль.
  • 1781 — Испанцами казнен лидер величайшего восстания индейцев Перу Тупак Амару.
  • 1804 — Наполеон провозглашен императором Франции.
  • 1830 — В США начато промышленное производство первых газонокосилок.
  • 1848 — Во Франкфурте-на-Майне открылся первый общегерманский парламент.
  • 1888 — В США впервые продемонстрирована первая граммофонная пластинка.
  • 1899 — В Гааге началась первая мирная конференция
  • 1915 — Под Ригой испытан первый в мире танк «Вездеход».
  • 1917 — В Киеве начался I Всеукраинский военный съезд.
  • 1918 — В результате взрыва тротила на химическом заводе в Окдейле (Пенсильвания, США) погибли около 200 человек.
  • 1920 — Всеукраинская православная Церковная рада провозгласила Украинскую православную церковь автокефальной.
  • 1927 – Американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвезд.

Яке сьогодні свято

Какой православный (церковный) праздник сегодня

18 мая — великомученицы Ирины; иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша».

День ангела сегодня – 18 мая

День ангела (именины) сегодня празднуют: Ирина, Ефрем, Яков, Александра, Алисия, Эрик, Эрика, Ефразия, Фаина, Феликс, Ян, Клавдия, Сандра.

Приметы на 18 мая:

  • Птицы перестали щебетать — жди грозу и дождь.
  • Рассада впитывает много воды — покос будет сухим.
  • Непогода в этот день — будет урожай хлеба.
  • Гусь 18 мая в сухом месте прихорашивается — скоро наступят холода.
  • Идет дождь с перерывами — жди ухудшения погоды.

Что нельзя делать 18 мая

  • Если девушка хочет выйти замуж, то ей не стоит ходить в гости к вдове, даже к близкой родственницы. Такой поход не только приведет к безбрачию, но и привлечет в жизни юной представительницы прекрасного пола множество проблем.
  • Если же на ночь оставить немытую посуду, то темные силы поселятся в доме и будут насылать на всех домочадцев болезни и другие беды. К этому же приведет и перепрыгивание через деревья, разбросанные рядом с огородами и полями.
  • 18 мая нельзя врать или просто болтать не по делу. Считается, что иначе рот может покрыться болячками, вывести которые не удастся достаточно долго.

Фото: IStock

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