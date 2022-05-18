Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 18 мая

Сегодня, 18 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 18 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 18 мая

18 мая — Международный день музеев (ЮНЕСКО), Международный день вакцины против ВИЧ, День борьбы за права крымскотатарского народа, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, День резервиста Украины.

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Какой сегодня день – 18 мая: национальные праздники

Украина : День борьбы за права крымскотатарского народа

: День борьбы за права крымскотатарского народа Украина : День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

: День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Украина : День резервиста Украины (2019)

: День резервиста Украины (2019) Туркменистан : День Конституции и День государственного флага.

: День Конституции и День государственного флага. Шри-Ланка : День Победы. День памяти Муллайтева.(2009)

: День Победы. День памяти Муллайтева.(2009) Гаити : День знамени и День университетов.

: День знамени и День университетов. США: День вооруженных сил

События 18 мая в мире

1152 — В Пуатье самая богатая наследница Европы Элеонора Аквитанская объявлена ​​невестой герцога Нормандского Генриха Плантагенета.

— В Пуатье самая богатая наследница Европы Элеонора Аквитанская объявлена ​​невестой герцога Нормандского Генриха Плантагенета. 1268 — Египетские мамелюки захватили Антиохию.

— Египетские мамелюки захватили Антиохию. 1274 — Второй Лионский собор провозгласил крестовый поход.

— Второй Лионский собор провозгласил крестовый поход. 1291 – Египетские мамелюки захватили Акру – последнюю крепость крестоносцев на Святой Земле.

– Египетские мамелюки захватили Акру – последнюю крепость крестоносцев на Святой Земле. 1593 — Английский Тайный Совет приказал арестовать писателя Кристофера Марлоу.

— Английский Тайный Совет приказал арестовать писателя Кристофера Марлоу. 1642 — Основан Монреаль.

— Основан Монреаль. 1781 — Испанцами казнен лидер величайшего восстания индейцев Перу Тупак Амару.

— Испанцами казнен лидер величайшего восстания индейцев Перу Тупак Амару. 1804 — Наполеон провозглашен императором Франции.

— Наполеон провозглашен императором Франции. 1830 — В США начато промышленное производство первых газонокосилок.

— В США начато промышленное производство первых газонокосилок. 1848 — Во Франкфурте-на-Майне открылся первый общегерманский парламент.

— Во Франкфурте-на-Майне открылся первый общегерманский парламент. 1888 — В США впервые продемонстрирована первая граммофонная пластинка.

— В США впервые продемонстрирована первая граммофонная пластинка. 1899 — В Гааге началась первая мирная конференция

— В Гааге началась первая мирная конференция 1915 — Под Ригой испытан первый в мире танк «Вездеход».

— Под Ригой испытан первый в мире танк «Вездеход». 1917 — В Киеве начался I Всеукраинский военный съезд.

— В Киеве начался I Всеукраинский военный съезд. 1918 — В результате взрыва тротила на химическом заводе в Окдейле (Пенсильвания, США) погибли около 200 человек.

— В результате взрыва тротила на химическом заводе в Окдейле (Пенсильвания, США) погибли около 200 человек. 1920 — Всеукраинская православная Церковная рада провозгласила Украинскую православную церковь автокефальной.

— Всеукраинская православная Церковная рада провозгласила Украинскую православную церковь автокефальной. 1927 – Американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвезд.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

18 мая — великомученицы Ирины; иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша».

День ангела сегодня – 18 мая

День ангела (именины) сегодня празднуют: Ирина, Ефрем, Яков, Александра, Алисия, Эрик, Эрика, Ефразия, Фаина, Феликс, Ян, Клавдия, Сандра.

Приметы на 18 мая:

Птицы перестали щебетать — жди грозу и дождь.

Рассада впитывает много воды — покос будет сухим.

Непогода в этот день — будет урожай хлеба.

Гусь 18 мая в сухом месте прихорашивается — скоро наступят холода.

Идет дождь с перерывами — жди ухудшения погоды.

Что нельзя делать 18 мая

Если девушка хочет выйти замуж, то ей не стоит ходить в гости к вдове, даже к близкой родственницы. Такой поход не только приведет к безбрачию, но и привлечет в жизни юной представительницы прекрасного пола множество проблем.

Если же на ночь оставить немытую посуду, то темные силы поселятся в доме и будут насылать на всех домочадцев болезни и другие беды. К этому же приведет и перепрыгивание через деревья, разбросанные рядом с огородами и полями.

18 мая нельзя врать или просто болтать не по делу. Считается, что иначе рот может покрыться болячками, вывести которые не удастся достаточно долго.

Фото: IStock