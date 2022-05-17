Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 17 мая

Сегодня, 17 мая, в Украине и во всем мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 17 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
По православному календарю 17 мая – День памяти мученицы Пелагии, девы Тарсийской, а также день памяти преподобных Никиты (Нифонта), Кирилла, Никифора, Климента и Исаакия.
Какой сегодня праздник
- 17 мая во многих страна мира отмечают Международный день борьбы с гомофобией. Этот праздник существует с 2003 года.
- 17 мая также — Всемирный день электросвязи и информационного общества. Именно 17 мая 1865 года был основан Международный Телеграфный Союз (Международный Союз Электросвязи).
- 17 мая отмечают и Международный день рождения интернета с тех пор, как в 1991 году был принят единый стандарт World Wide Web.
- 17 мая также Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией и Международный день пульмонолога.
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Именины 17 мая
Католические: Вероника, Брунон, Мария.
Православные: Климент (Климентий), Кирилл, Никита, Пелагея, Никифор, Флориан
События в истории 17 мая
- 17 мая 1497 года — Васко да Гама достиг берегов Индии.
- 17 мая 1642 — основан Монреаль.
- В этот день 17 мая 1792 года спрятавшиеся от солнца под тенью раскидистого дерева 24 брокера основывают Нью-Йоркскую фондовую биржу. Там, где росло это дерево, сегодня расположена Уолл-стрит.
- 17 мая 1861 года в Лондоне впервые публично продемонстрирована цветная фотография
- 17 мая 1916 года в Англии впервые совершён переход на летнее время.
- 17 мая 1995 года на аукционе в Женеве алмаз «Ди» продан за рекордную сумму 16 548 750 долларов.
Что нельзя делать 17 мая?
- 17 мая нельзя ссориться и спорить с родными.
- 17 мая нельзя обрывать листья с деревьев и кустов.
- 17 мая нельзя стричь волосы и ногти.
- 17 мая не рекомендуется готовить птицу, иначе, считается, домашняя птица перестанет водиться.
- 17 мая нельзя дарить иконы.
Если верить народным приметам: 17 мая будет много майских жуков – погода летом будет засушливая.
Увидеть стаю воробьев – к дождю.
Считается, что люди, рожденные 17 мая, понимают язык животных и птиц.
По традиции 17 мая принято вырезать деревянные ложки из клена, березы и липы.
Фото: IStock