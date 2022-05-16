Читая состав магазинных пудингов, пропадает желание их покупать: сплошные добавки и эмульгаторы. Поэтому мы решили найти простой и понятный рецепт домашнего шоколадного пудинга, чтобы ты могла приготовить его самостоятельно и угостить всю семью!
Итак, чтобы приготовить шоколадный пудинг в домашних условиях, тебе понадобится:
Что ж, вот и все ингредиенты.
1. Молоко подогрей на небольшом огне, но не доводи до кипения.
2. Сними кастрюльку с конфорки и всыпь в молоко остальные ингредиенты, постоянно помешивая.
3. На протяжении 5 минут взбивай венчиком получившуюся смесь.
Если у тебя орехи цельные, можешь их не измельчать в муку, а поколоть острым ножом на маленькие кусочки. Это добавит пудингу «изюминку».
4. Поставь смесь на плиту, включи огонь и доведи до кипения, постоянно помешивая деревянной ложкой.
5. Когда на поверхности появятся пузыри, сними пудинг с огня и отставь на несколько часов остывать. Можешь даже, когда он достаточно остудится, поставить блюдо в холодильник на два часа: так получится еще вкуснее!
Наш десерт готов! Подавай пудинг в розеточках или стаканах, а сверху можешь посыпать орешками. Приятного аппетита!
Фото: IStock
Читай также:
Рецепт чизкейка с желе без выпечки
Рецепт безалкогольного глинтвейна от Альбины и Оксаны