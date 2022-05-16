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Шоколадное печенье: рецепт приготовления пошагово

шоколадное печенье

Шоколадное печенье — вкуснейший простой десерт, который с легкостью можно сделать дома. Его случайно придумали в 1937 году в Америке. Владелица таверны Рут Уэйкфилд готовила угощения для приема гостей и обнаружила, что в доме нет шоколада для кондитеров. И вместо него натерла в тесто обычный шоколад. Результат превзошел все ожидания: шоколад не растекся, а запекся мелкими кусочками, и сделал обычное печенье еще вкуснее.  Записывай, как испечь шоколадное печенье дома.

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Для приготовления печенья тебе понадобится:

240 г шоколада

4 ст. л. сливочного масла

2/3 стакана муки

1/2 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

2 яйца

3/4 стакана сахара

1 ч. л. ванильного сахара

150 г шоколада, нарезанного на маленькие кусочки

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Можем приступать к готовке!

В большой тарелке смешай с помощью миксера  сахар, яйца и ванильный сахар.

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На водяной бане растопи 240 г шоколада с маслом. Смешай расплавленный шоколад  и сахарно-яичную смесь, и на самой маленькой скорости миксера все взбей.

В отдельной мтарелке смешай муку, разрыхлитель и соль. Добавь все в  шоколадную массу и тщательно перемешай деревянной ложкой. Высыпь в тесто шоколадные кусочки и снова перемешай. Но не переусердствуй: шоколадные кусочки должны оставаться твердыми. Можешь даже их предварительно заморозить!

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На противень для выпечки, застеленный пергаментом, выложи круглые печенья с помощью столовой ложки. Смотри, чтобы между кругляшками оставалось расстояние 5–7 см: наши печеньки будут «расти» в духовке.

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Выпекать  печенье нужно при температуре  180 градусов 12–15 минут! Готово!

Рекомендуем подавать печенье вместе с теплым молоком. Уверены, ваши родные будут в восторге!

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