Шоколадное печенье — вкуснейший простой десерт, который с легкостью можно сделать дома. Его случайно придумали в 1937 году в Америке. Владелица таверны Рут Уэйкфилд готовила угощения для приема гостей и обнаружила, что в доме нет шоколада для кондитеров. И вместо него натерла в тесто обычный шоколад. Результат превзошел все ожидания: шоколад не растекся, а запекся мелкими кусочками, и сделал обычное печенье еще вкуснее. Записывай, как испечь шоколадное печенье дома.
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Для приготовления печенья тебе понадобится:
240 г шоколада
4 ст. л. сливочного масла
2/3 стакана муки
1/2 ч. л. разрыхлителя
1/2 ч. л. соли
2 яйца
3/4 стакана сахара
1 ч. л. ванильного сахара
150 г шоколада, нарезанного на маленькие кусочки
Можем приступать к готовке!
В большой тарелке смешай с помощью миксера сахар, яйца и ванильный сахар.
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На водяной бане растопи 240 г шоколада с маслом. Смешай расплавленный шоколад и сахарно-яичную смесь, и на самой маленькой скорости миксера все взбей.
В отдельной мтарелке смешай муку, разрыхлитель и соль. Добавь все в шоколадную массу и тщательно перемешай деревянной ложкой. Высыпь в тесто шоколадные кусочки и снова перемешай. Но не переусердствуй: шоколадные кусочки должны оставаться твердыми. Можешь даже их предварительно заморозить!
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На противень для выпечки, застеленный пергаментом, выложи круглые печенья с помощью столовой ложки. Смотри, чтобы между кругляшками оставалось расстояние 5–7 см: наши печеньки будут «расти» в духовке.
Выпекать печенье нужно при температуре 180 градусов 12–15 минут! Готово!
Рекомендуем подавать печенье вместе с теплым молоком. Уверены, ваши родные будут в восторге!