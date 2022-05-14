Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 14 мая

Сегодня, 14 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 14 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 14 мая

14 мая — 134-й день года (135-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остается 231 день.

14 мая — День рождения «Вазелина», День фрилансера, День забавных нелепостей, День большого бодуна.

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Какой сегодня день – 14 мая: национальные праздники

Бенин : День матери.

: День матери. Малави : День рождения Гастингса Банды или День Камуз.

: День рождения Гастингса Банды или День Камуз. Либерия : День национального единства. (National Unification Day)

: День национального единства. (National Unification Day) Грузия : Тамароба или День памяти Царицы Тамары.

: Тамароба или День памяти Царицы Тамары. США : Национальный день булочки и День воздушных бисквитов с пахтой.

: Национальный день булочки и День воздушных бисквитов с пахтой. Израиль : День Независимости.

: День Независимости. Украина : День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны (установлен ежегодно 14 мая Постановлением Верховной Рады Украины от 2 февраля 2021 № 1178-IX Архивировано 14 мая 2021 в Wayback Machine.)

: День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны (установлен ежегодно 14 мая Постановлением Верховной Рады Украины от 2 февраля 2021 № 1178-IX Архивировано 14 мая 2021 в Wayback Machine.) Украина: День украинского добровольца

События 14 мая в мире

1796 — британский хирург Эдвард Дженнер впервые в мире сделал успешную прививку от оспы 8-летнему мальчику.

— британский хирург Эдвард Дженнер впервые в мире сделал успешную прививку от оспы 8-летнему мальчику. 1811 — Парагвай обрел независимость от Испании.

— Парагвай обрел независимость от Испании. 1853 — в США запатентовали сгущенку.

— в США запатентовали сгущенку. 1900 – в Париже открыли II Олимпийские игры.

– в Париже открыли II Олимпийские игры. 1915 – после 9 месяцев российской оккупации австро-венгерские войска вступили в Дрогобыч (Галичина).

– после 9 месяцев российской оккупации австро-венгерские войска вступили в Дрогобыч (Галичина). 1940 – Голландия капитулировала перед вермахтом в первый год Второй мировой войны.

– Голландия капитулировала перед вермахтом в первый год Второй мировой войны. 1948 — в Тель-Авиве премьер-министр Давид Бен-Гурион публично произнес Декларацию независимости Израиля; эта дата отмечается как День Независимости Израиля.

— в Тель-Авиве премьер-министр Давид Бен-Гурион публично произнес Декларацию независимости Израиля; эта дата отмечается как День Независимости Израиля. 1955 – в Варшаве подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи социалистических стран (Варшавский договор) и создали объединенное командование вооруженными силами.

– в Варшаве подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи социалистических стран (Варшавский договор) и создали объединенное командование вооруженными силами. 1975 — футболисты «Динамо» (Киев) впервые завоевали Кубок Обладателей Кубков.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

14 мая — преподобного Пафнутия Боровского; пророка Иеремии; иконы Божией Матери «Неожиданная Радость».

День ангела сегодня – 14 мая

День ангела (именины) сегодня празднуют: Пафнутий, Ефим, Игнат, Макар, Тамара и Нина.

Приметы на 14 мая:

Если день ясный – на уборку хлеба тоже будет хорошая погода.

Если на восходе солнца в небе нет облаков – лето будет жарким.

Муравьи на Веремия суетятся в муравейнике – весь следующий месяц погода будет дождливой.

На Веремия пасмурный день – до морозной зимы.

Что нельзя делать 14 мая

Нельзя ничего давать в долг, даже зернышко — в будущем ничего не получишь и только будешь отдавать.

Нельзя в этот день лениться и целый день лежать на печи.

Не желательно в этот день ссориться, чтобы счастье не убежало из дома.

Фото: IStock