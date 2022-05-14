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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 14 мая

Яке сьогодні свято

Сегодня, 14 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 14 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 14 мая

14 мая — 134-й день года (135-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остается 231 день.

14 мая — День рождения «Вазелина», День фрилансера, День забавных нелепостей, День большого бодуна.

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Какой сегодня день – 14 мая: национальные праздники

  • Бенин: День матери.
  • Малави: День рождения Гастингса Банды или День Камуз.
  • Либерия: День национального единства. (National Unification Day)
  • Грузия: Тамароба или День памяти Царицы Тамары.
  • США: Национальный день булочки и День воздушных бисквитов с пахтой.
  • Израиль: День Независимости.
  • Украина: День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны (установлен ежегодно 14 мая Постановлением Верховной Рады Украины от 2 февраля 2021 № 1178-IX Архивировано 14 мая 2021 в Wayback Machine.)
  • Украина: День украинского добровольца

События 14 мая в мире

  • 1796 — британский хирург Эдвард Дженнер впервые в мире сделал успешную прививку от оспы 8-летнему мальчику.
  • 1811 — Парагвай обрел независимость от Испании.
  • 1853 — в США запатентовали сгущенку.
  • 1900 – в Париже открыли II Олимпийские игры.
  • 1915 – после 9 месяцев российской оккупации австро-венгерские войска вступили в Дрогобыч (Галичина).
  • 1940 – Голландия капитулировала перед вермахтом в первый год Второй мировой войны.
  • 1948 — в Тель-Авиве премьер-министр Давид Бен-Гурион публично произнес Декларацию независимости Израиля; эта дата отмечается как День Независимости Израиля.
  • 1955 – в Варшаве подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи социалистических стран (Варшавский договор) и создали объединенное командование вооруженными силами.
  • 1975 — футболисты «Динамо» (Киев) впервые завоевали Кубок Обладателей Кубков.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 14 мая

Какой православный (церковный) праздник сегодня

14 мая — преподобного Пафнутия Боровского; пророка Иеремии; иконы Божией Матери «Неожиданная Радость».

День ангела сегодня – 14 мая

День ангела (именины) сегодня празднуют: Пафнутий, Ефим, Игнат, Макар, Тамара и Нина.

Приметы на 14 мая:

  • Если день ясный – на уборку хлеба тоже будет хорошая погода.
  • Если на восходе солнца в небе нет облаков – лето будет жарким.
  • Муравьи на Веремия суетятся в муравейнике – весь следующий месяц погода будет дождливой.
  • На Веремия пасмурный день – до морозной зимы.

Что нельзя делать 14 мая

  • Нельзя ничего давать в долг, даже зернышко — в будущем ничего не получишь и только будешь отдавать.
  • Нельзя в этот день лениться и целый день лежать на печи.
  • Не желательно в этот день ссориться, чтобы счастье не убежало из дома.

Фото: IStock

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