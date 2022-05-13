Пятница 13: что нельзя делать, что означает этот день и почему его многие боятся

День Пятница, 13 считается днем, который полон неприятностей и проблем – это число в культурах многих народов мира символизирует неудачи и всякие плохие вещи. Не все в это верят, однако многие помнят и все же опасаются. Новый канал расскажет тебе, что нельзя делать в пятницу.

Почему пятница 13 страшный день

Пятница, 13 – считается днем ​​неприятностей после событий 1307 г., когда якобы по приказу французского короля Филиппа IV был казнен Великий магистр ордена Тамплиеров Жак де Моле. Отмечается, что перед гибелью он проклял всю династию.

По легенде, после того, как правитель расправился с тамплиерами, решением папы Римского Климента V по всей Европе были разосланы тайные послания, в которых содержались призывы к уничтожению всех членов ордена – раскрыть эти послания было поручено Пятнице, 13.

Что нельзя делать в пятницу 13

У многих людей в этот день неприятности могут произойти на «ровном месте», поэтому стоит сконцентрироваться на повседневных делах и делать все, чтобы не было конфликтов.

Нельзя делать такие вещи:

отправляться в путешествия;

рисковать;

проводить важные деловые встречи;

долго смотреть в зеркало;

занимать деньги;

стричь волосы и делать маникюр;

делать дорогие покупки.

Не рекомендуется в этот день:

отправиться в путешествие;

жениться;

водить автомобиль;

проводить важные мероприятия.

Также мы рассказывали тебе, что можно и нельзя делать 13 мая, и какой это праздник?

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