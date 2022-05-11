Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 11 мая

Сегодня, 11 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 11 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 11 мая
11 мая — День праздника желудка, или Национальный день, когда можно есть то, что хочется, День глажки шнурков.
День праздника желудка – это неформальный праздник празднуют. Его традиции позволяют людям, которые сидят на диете или придерживаются правильного питания, расслабиться.
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События 11 мая в мире
- 1709 — Началась первая массовая эмиграция немцев из Пфальца в Северную Америку.
- 1712 — Основан Тульский вооруженный завод. В 1912 году по случаю 200-летия завода будет открыт памятник Петру I.
- 1811 — В Сиаме (нынешний Таиланд) родились сросшиеся близнецы Чанг и Энг Банкеры, давшие название в дальнейшем «сиамским близнецам».
- 1860 – Высадка «тысячи» Джузеппе Гарибальди на Сицилии.
- 1858 — Миннесота стала 32-м штатом США.
- 1867 – На конференции в Лондоне европейские государства гарантировали независимость и нейтралитет Великого герцогства Люксембург.
- 1907 — В Киеве основано Украинское научное общество.
- 1911 — Мексиканские революционеры провозгласили новой столицей Мексики город Сьюдад-Хуарес.
- 1914 — Перелет Киев-Гатчина (1277 км за 7 часов 45 мин. времени) П. Нестерова с механиком Г. Нелидовым на Ньюпоре-IV.
- 1928 — В Нью-Йорке начата первая в мире регулярная трансляция телепередач.
- 1945 — Швейцарский дневник «Die Weltwoche» опубликовал уникальную статью-интервью Карла Густава Юнга «Найдут ли души мир?»
- 1970 — в Мариуполе открыта первая троллейбусная линия.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
11 мая — Радоница, поминовение усопших; святителя Кирилла. Этот день считается Пасхой для усопших. В народе широко распространены и другие названия дня, среди которых – проводы, Красное или Радоническое воскресенье.
День ангела сегодня – 11 мая
День ангела (именины) сегодня празднуют: Кирилл, Максим, Виталий и Кинтиллиан.
Приметы на 11 мая:
- Ясный восход солнца – к ясному лету.
- Если ночь будет теплой и звездной – это обещает хороший урожай.
- Рябина рано зацвела – урожай овса богатым будет.
- Звезды на рассвете сильно мерцают — в ближайшие дни будет дождь.
- Бабочки спрятались в сараях и домах – жди холодов и ветра.
Что нельзя делать 11 мая
- Нельзя стирать, убирать, шить.
- Не работать на земле.
- Нельзя пить алкоголь.
- Нельзя ругаться, орать и обманывать.
- Беременным женщинам кладбище лучше не посещать, не желательно брать с собой на кладбище младенцев.
Фото: IStock