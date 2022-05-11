Лунный календарь благоприятных дней на май 2022 уже на сайте Нового канале! Читай, на когда запланировать важные дела, а когда лучше ничего не делать

Лунный календарь стрижек на май 2022: когда лучше ухаживать за волосами

Лунный календарь на май 2022: благоприятные дни для дел

Планировать важные дела стоит в соответствии с лунным календарем. Лунный календарь на май 2022 говорит, что в этом месяце благоприятные дни выпадают на 10, 11 и 12 числа.

Лунный календарь на май 2022: неблагоприятные дни для дел

Чтобы третий месяц осени получился максимально плодотворным и результативным, не стоит планировать важные дела на 3, 6, 17, 19, 22, 23 мая. Лунный календарь 2022 гласит, что это неблагоприятные дни, и они не принесут тебе успеха.

Фазы Луны на май 2022

Растущая Луна – с 1 по 15 мая 2022

Полнолуние – 16 мая 2022

Убывающая Луна – с 17 по 29 мая 2022

Новолуние – 30 мая 2022

Следуй советам, которые дает лунный календарь на май 2022, и этот месяц принесет тебе только радость!

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