Что ждет Украину и каждого украинца в последний весенний месяц, читайте в нашем гороскопе с учетом коридора затмений для всех знаков зодиака на май 2022

С 30 апреля стартует коридор затмений, который продлится до 16 мая. Набираемся терпения. Первое затмение, которое откроет весенний коридор затмений, случится 30 апреля около 22:30 по киевскому времени и будет особенным, ведь в нем примет участие Уран – планета неожиданностей. Уран обычно делит жизнь на До и После, приносит сюрпризы – как приятные, так и не очень.

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны

Как правило во время коридоров затмений и так происходят знаковые и переломные события, ведь затмения всегда случаются с участием кармических узлов. А Уран вообще принесет переворот и революцию.

В этот период лучше не принимать важных решений, не рисковать, не конфликтовать. Ведь события, которые произойдут в этот период, станут необратимыми. Лучше использовать это время для энергетических практик, медитаций, очистительных мероприятий (диеты, детокс, уборка, избавление от ненужных вещей). Также важно с благодарностью и философски отнестись к этому периоду, осознать, что все происходит для нашего развития, хотя оценим мы всё лишь со временем.

Финансовый гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака

Благодаря влиянию затмений мы растем, выходим на новый уровень, пусть даже сразу нам это кажется в чем-то болезненным и дискомфортным. Затмения – это прекрасный период, чтобы изменить свою жизнь. А этот коридор затмений станет настоящей революцией в жизни каждого и в жизни нашей страны в том числе.

Солнечное затмение 30 апреля произойдет в знаке Тельца и станет определяющим для Украины еще и потому, что Телец – это знак нашей страны. А еще затмение случится в секторе статуса Украины. Обычно солнечные затмения знаменуют собой новую энергию и начинания. То есть, в случае Украины оно запустит процесс, который очень существенно повлияет на дальнейшую судьбу нашей страны и определение ее статуса, независимости, границ. Не обязательно, что результаты мы увидим сразу, уже на следующий день. Более важно, что процесс будет запущен и наберет обороты в течение года, придя к своему логическому завершению и решению ближе к концу года. Очень вероятно наше вступление в Евросоюз и, конечно, решение вопроса суверенности и независимости.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков Зодиака

В жизнь каждого солнечное затмение 30 апреля принесет новые переломные события. Для многих это будет очень крутой шанс кардинально изменить свою жизнь – так, как вы и не могли представить: эмигрировать, встретить любовь, зачать ребенка, сменить место работы, получить повышение по карьере, купить квартиру.

Влияние затмения будет особенно ощущаться минимум месяц после него и в течение всего года. Поэтому события по затмениям редко происходят день в день. Они запускают механизм изменений на год вперед.

В какой же сфере для каждого знака произойдут судьбоносные перемены и знаковые начинания?

Гороскоп на май 2022: Овен (21 марта – 20 апреля)

Затмение затронет сектор финансов. Большая вероятность, что изменится структура доходов-расходов, сам источник дохода – появится новый или, наоборот, вы потеряете прежний, будете вынуждены зарабатывать фрилансом. В любом случае сфера будет как-то трансформироваться. Это также крутой период возможностей, чтобы перейти на новый уровень доходов, повысить цену на свои услуги.

Гороскоп 2022: Овен — наконец-то найдет время для себя

Гороскоп на май 2022: Телец (21 апреля – 21 мая)

Это затмение может поменять вашу жизнь кардинально, ведь оно случится в вашем Знаке Тельца и затронет вашу личность, ваш имидж и ваше физическое тело! Ожидайте знаковых событий в любых сферах относительно вас.

Гороскоп 2022: Телец — путешествия и большие покупки

Гороскоп на май 2022: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Затмение будет трансформировать ваш самый таинственный сектор: самопознания, изоляции, психологии, инсайтов, тайн, эмиграции, завершения. Здесь вероятна неожиданная эмиграция или, наоборот, изоляция и невозможность выехать. А также увлечение эзотерикой или другим духовным учением, которое просветлит вас и повлияет на будущее. Вы можете отправиться в ретрит, который изменит ваше сознание и жизнь. Можете открыть важную тайну. Либо же наконец-то закроется мучающий вас вопрос, завершится определенный этап жизни.

Гороскоп 2022: Близнецы — жить здесь и сейчас

Гороскоп на май 2022: Рак (22 июня – 22 июля)

Затмение принесет перемены в секторе планов, мечты, коллективов, популярности, соцсетей, политики. Вы можете вступить в какой-то коллектив, возглавить группу или же, наоборот, неожиданно покинуть коллектив. Начать активно развивать свой аккаунт в соцсетях. Поднимется вопрос вашей социальной популярности. Также может отфильтроваться круг знакомых: кто-то «отпадет», произойдут новые важные знакомства

Гороскоп 2022: Рак — путешествия и новые идеи

Гороскоп на май 2022: Лев (23 июля – 22 августа)

Произойдут важные перемены по сфере карьеры, достижений и статуса.

Вы поменяете место работы или смените должность, либо произойдут кардинальные изменения в компании, где вы работаете. Вероятен также переезд, эмиграция и изменение социального статуса. Вы можете также поменять свой статус, став родителем, либо оформив брак или развод.

Этот сектор символизирует еще и наших родителей, поэтому вероятны события относительно них.

Гороскоп 2022: Лев — карьерный рост и семейное тепло

Гороскоп на май 2022: Дева (23 августа – 23 сентября)

Затмение произойдет в секторе заграницы, всего международного, образования и идеологии. Вероятны знаковые поездки за рубеж, эмиграция, получение гражданства или документов на пмж. Также вероятно начало сотрудничества с заграничными партнерами, устройство на работу в международную компанию. Решение любых юридических дел, начало судебных процессов, а также вопросы образования: поступление в ВУЗ, запуск собственного обучающего курса.

Касательно вопросов идеологии – вы можете найти своего духовного учителя, начать погружаться в религию или изменить мировоззрение.

Гороскоп 2022: Дева — время налаживать отношения

Гороскоп на май 2022: Весы (24 сентября – 23 октября)

Затмение отразится на секторах финансов, общих денег, трансформаций, кризисов, психики, секса.

Вероятен как неожиданный доход или наследство, так и резкое обострение финансовых проблем (кредиты, долги, налоги, алименты, субсидии и т.д.). Если у вас есть бизнес, могут подняться вопросы общих денег и образоваться ситуация, которая потребует решения. В любом случае это затмение будет для вас трансформационным. Может случится неожиданное событие, которое потребует от вас психических усилий. Разрыв с вашим сексуальным партнером или неожиданный сексуальный опыт.

Гороскоп 2022: Весы — прибавка к зарплате и равновесие

Гороскоп на май 2022: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Затмение затронет сферу отношений – личных и деловых. Ожидайте судьбоносных событий: знакомство, брак, развод, важный контракт, брачный договор, смена окружения. Ваши оппоненты могут дать о себе знать. Для публичных людей это затмение принесет важные события относительно популярности и имиджа. Для кого-то это будет первое важное публичное выступление.

Гороскоп 2022: Скорпион — проявите творческую натуру

Гороскоп на май 2022: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Кардинальные перемены случатся в секторах наемной работы, режима дня, здоровья и домашних животных. Вероятны смена работы, повышение, увольнение, командировка, а также кардинальные изменения в режиме дня. Вопросы здоровья могут обратить на себя внимания и потребовать их решения, изменения режима дня на более щадящий и здоровый. Идеальный период для отказа от вредных привычек.

Гороскоп 2022: Стрелец — хватит решать чужие проблемы

Гороскоп на апрель 2022: Козерог (22 декабря – 20 января)

Неожиданные события могут произойти в секторах любви, романтики, бизнеса, творчества, детей и подарков, выигрышей. Очень вероятно знаковое романтическое знакомство, выигрыш в лотерею, внезапный подарок, неожиданная беременность. Затмение может принести новое хобби и творчество, которое имеет все шансы стать бизнесом.

Гороскоп 2022: Козерог — будьте открытыми к изменениям

Гороскоп на апрель 2022: Водолей (21 января – 18 февраля)

Изменения коснутся сектора недвижимости, дома и семьи. Здесь вероятны неожиданный переезд и смена места жительства или, наоборот, долгожданное возвращение на Родину и воссоединение семьи. Также могут случиться неожиданные события у родителей – появление нового члена семьи. Еще вероятна покупка недвижимости или старт ремонта в квартире.

Гороскоп 2022: Водолей — новые возможности и помощь

Гороскоп на апрель 2022: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Затмение произойдет в секторе общения, контактов, поездок, документов, курсов, родственников. Возможны любые неожиданности в этих сферах: новое судьбоносное знакомство, покупка авто или получение прав, неожиданная поездка и переезд, оформление или получение важных документов (сертификатов, лицензий). Также могут произойти важные события у родственников.

Гороскоп 2022: Рыбы — путешествия и изменения в жизни

О затмении 16 мая мы снимем для вас отдельное видео.

Фото: IStock