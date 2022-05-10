Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 10 мая

Сегодня, 10 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 10 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 10 мая
10 мая отмечается День ветряной мельницы. Его начали праздновать в начале 2000-х годов в Нидерландах. Со временем традиции в этот день распространились в других странах.
Ветряная мельница — мельница, использующая силу ветра как источник энергии. В некоторых местностях ветряные мельницы используют для качания воды, вымолачивания или измельчения зерна, распила древесины. Впервые появились в древней Персии. Позже они стали устанавливаться в средневековой Европе. В Украине их ставили в полях и обочинах дорог, преимущественно на юге.
Современный Международный день ветряной мельницы привлекает внимание к возможности получения «зеленой» энергии благодаря ветру.
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Какой сегодня день – 10 мая: национальные праздники
- Кыргызстан: День банковского работника (10 мая 1993 г. введена национальная валюта)
- Таиланд: Королевская вспашка, начало сезона выращивания риса. День земледельца.
- Румыния: День Короля или День Монархии (1866-1947 и с 2015), освобождение Румынии из-под османской власти
- Гватемала, Мексика: День Матери.
- Микронезия: День Конституции и День провозглашения государства.
- Мальдивы: День защиты детей.
- Германия: День книги.
- Франция: День отмены рабства.
События 10 мая в мире
- 1881 — Румыния провозглашена королевством.
- 1925 — в Киеве торжественно открыт мост имени Евгении Бош, построенный по проекту Евгения Патона.
- 1940 — Вермахт вторгся на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.
- 1940 — Невилл Чемберлен подал в отставку с должности премьер-министра Великобритании. Новым британским премьером стал Уинстон Черчилль.
- 1975 — американский атлет Брайан Олдфилд первым в истории толкнул ядро дальше 21 метра (его рекорд был побит только через 12 лет).
- 1993 — в Кыргызстане введена национальная валюта (сом).
- 1993 – на вершине Эвереста одновременно собрались 40 человек из девяти экспедиций – рекордное количество людей на этой горе.
- 1995 — В Таджикистане введен таджикский рубль, который в октябре 2000 года заменен на сомоне.
- 1997 — в селе Семашки в Чечне похищена съемочная группа телекомпании НТВ во главе с журналисткой Еленой Масюк.
- 2006 — землетрясение силой 4,7 балла по шкале Рихтера произошло в Греции. Его эпицентр находился в 40 км юго-восточнее портового города Салоники на севере страны.
- 2017 — выпуск культового комикса о происхождении Бэтмена, «Бэтмен: Год первый», на украинском.
Какой православный (церковный) праздник сегодня
10 мая — День апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня.
День ангела сегодня
День ангела (именины) сегодня отмечают: Георгий, Семен, Егор, Иван, Николай, Павел, Петр, Сергей, Анастасия, Мария.
Приметы на 10 мая:
- Светлый восход солнца обещает ветреное лето.
- Облака по небу быстро плывут – к затяжной непогоде.
- Сова кричит – к похолоданию.
- Вечером в низовьях появился туман – к потеплению.
- Утром ясно, а днем появились кучевые облака, которые к вечеру исчезли – к заморозкам.
- Туман 10 мая – к потеплению.
Что нельзя делать 10 мая
- Больным в этот день не советуют сидеть дома – лучше выйти на солнышко, хотя бы на несколько минут.
- Нельзя ссориться в этот день с человеком, который болеет.
- В этот день нельзя подбирать животных. Особенно кошек и птичек. Наши предки в этот день следили за облаками.
Фото: IStock