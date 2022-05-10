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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 10 мая

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Сегодня, 10 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 10 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 10 мая

10 мая отмечается День ветряной мельницы. Его начали праздновать в начале 2000-х годов в Нидерландах. Со временем традиции в этот день распространились в других странах.

Ветряная мельница — мельница, использующая силу ветра как источник энергии. В некоторых местностях ветряные мельницы используют для качания воды, вымолачивания или измельчения зерна, распила древесины. Впервые появились в древней Персии. Позже они стали устанавливаться в средневековой Европе. В Украине их ставили в полях и обочинах дорог, преимущественно на юге.

Современный Международный день ветряной мельницы привлекает внимание к возможности получения «зеленой» энергии благодаря ветру.

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Какой сегодня день – 10 мая: национальные праздники

  • Кыргызстан: День банковского работника (10 мая 1993 г. введена национальная валюта)
  • Таиланд: Королевская вспашка, начало сезона выращивания риса. День земледельца.
  • Румыния: День Короля или День Монархии (1866-1947 и с 2015), освобождение Румынии из-под османской власти
  • Гватемала, Мексика: День Матери.
  • Микронезия: День Конституции и День провозглашения государства.
  • Мальдивы: День защиты детей.
  • Германия: День книги.
  • Франция: День отмены рабства.

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События 10 мая в мире

  • 1881 — Румыния провозглашена королевством.
  • 1925 — в Киеве торжественно открыт мост имени Евгении Бош, построенный по проекту Евгения Патона.
  • 1940 — Вермахт вторгся на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.
  • 1940 — Невилл Чемберлен подал в отставку с должности премьер-министра Великобритании. Новым британским премьером стал Уинстон Черчилль.
  • 1975 — американский атлет Брайан Олдфилд первым в истории толкнул ядро ​​дальше 21 метра (его рекорд был побит только через 12 лет).
  • 1993 — в Кыргызстане введена национальная валюта (сом).
  • 1993 – на вершине Эвереста одновременно собрались 40 человек из девяти экспедиций – рекордное количество людей на этой горе.
  • 1995 — В Таджикистане введен таджикский рубль, который в октябре 2000 года заменен на сомоне.
  • 1997 — в селе Семашки в Чечне похищена съемочная группа телекомпании НТВ во главе с журналисткой Еленой Масюк.
  • 2006 — землетрясение силой 4,7 балла по шкале Рихтера произошло в Греции. Его эпицентр находился в 40 км юго-восточнее портового города Салоники на севере страны.
  • 2017 — выпуск культового комикса о происхождении Бэтмена, «Бэтмен: Год первый», на украинском.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

10 мая — День апостола и священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня отмечают: Георгий, Семен, Егор, Иван, Николай, Павел, Петр, Сергей, Анастасия, Мария.

Приметы на 10 мая:

  • Светлый восход солнца обещает ветреное лето.
  • Облака по небу быстро плывут – к затяжной непогоде.
  • Сова кричит – к похолоданию.
  • Вечером в низовьях появился туман – к потеплению.
  • Утром ясно, а днем ​​появились кучевые облака, которые к вечеру исчезли – к заморозкам.
  • Туман 10 мая – к потеплению.

Что нельзя делать 10 мая

  • Больным в этот день не советуют сидеть дома – лучше выйти на солнышко, хотя бы на несколько минут.
  • Нельзя ссориться в этот день с человеком, который болеет.
  • В этот день нельзя подбирать животных. Особенно кошек и птичек. Наши предки в этот день следили за облаками.

Фото: IStock

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